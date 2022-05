Pavol Adamkovič známy ako Ewžen.



Influencer a zakladateľ značky Eg Riders®



Pochádza z Topoľčian a dnes tam žije a vyrába retro štýlové bicykle.

Na začiatku bolo čo?

Na začiatku bol Pavol chlapec, ktorý vyrastal v malom meste. Pochádzam z remeselníckej rodiny, otec je mäsiar, brat po ňom prebral žezlo a starý otec pracoval u Baťu. Ja som svoje detstvo som zasvätil športu, aktívne som hral hokej až do svojich dvadsiatich rokov. Myslel som si teda, že budem hokejista, no kvôli zraneniu a zdravotným problémom sa tento sen rozplynul. Po maturite som začal pracovať ako čašník vo vtedy najlepšej Topoľčianskej kaviarni. Pracoval som tam 7 rokov a 136 dní, to číslo si presne pamätám a boli to veľmi pekné roky. Dodnes do tej kaviarne chodím každú nedeľu aj so svojou dcérkou, je to už taká naša tradícia. Aj keď sa mi kvôli zdravotným problémom nepodarilo byť úspešným športovcom, chcel som byť v niečom dobrý a odlišný.

Môj príbeh:

Bolo to v roku 2013 a spolu s bratrancom Gračom sme pri šálke kávy vymysleli, že by sme mohli prerábať staré bicykle a dať im nový život. Firme sme dali meno Eg Riders a pustili sa do práce. Môj strýko nám poskytol priestor na jedinečnú dielňu, kde zo starých vyradených bicyklov vyrábam štýlové retro bicykle. Každý jeden je originál, každý má svoj jedinečný príbeh a svoju dušu. To sú hodnoty, na ktorých staviam. Retro veci ma vždy priťahovali. Zasvätil som im celý život a tento retro svet sa stal mojim životným štýlom, v ktorom som sa úplne našiel. Pre mňa je to dotyk s históriou, ktorá ma fascinuje.

Čas kariérneho dozrievania:

Raz mi jeden môj známy povedal, že keď budem mať 35rokov, budem v najviac produktívnom veku a asi mal pravdu. Ale priznám sa, zrejem každým rokom a čím som starší, tým sa menia aj moje životné hodnoty.

Silné vlastnosti ktoré uplatňujete v práci i v živote:

Moja silná vlastnosť je moja cieľavedomosť. Vždy sa snažím myslieť pozitívne a slovo ako „nie“ alebo „neviem“ nepoznám. Pri mojom remesle musím byť najmä kreatívny a musím sa vedieť vynájsť a dokázať si komponenty vyrobiť aj sám. Čiže som asi aj manuálne zručný.

Najväčší úspech vašej kariéry?

Určite vybudovanie značky. Ani sa mi nesnívalo, že raz vďaka bicyklom budem stáť po boku bývalého prezidenta Kisku, či Petra Sagana. Za svoje úspechy považujem aj pozvánky na svetové výstavy v Londýne či Dubline.

Čo je podľa vás najdôležitejšie pri budovaní vlastného image?

Hlavne byť sám sebou. Svoj image budujem roky, nechal som si narásť bradu, nechal som sa tetovať, k barbierovi som chodil až do Bratislavy, pretože v Topoľčanoch vtedy nebol. Ľudia ešte nevedeli tento druh módy prijať, nerozumeli mu. Vždy sa mi páčil anglický štýl, elegantné nohavice s pukmi. Milujem eleganciu a päťdesiate roky. Mnohí považujú toto obdobie za poslednú dekádu skutočne gentlemanského štýlu. Myslím, že je to pravda a myslím, že tento štýl sa dokonale hodí k tomu, čo robím. Rád si zapálim cigaru a nalejem pohárik kvalitného brandy, rád si vychutnávam život v každej chvíli. Mimochodom som ambasádorom značky Karpatské Brandy Špeciál a myslím si, že je to jedna z vecí, na ktorú môžu byť Slováci fakt hrdí. Som veľký lokál patriot a fandím dobrým slovenským produktom, ku ktorým toto legendárne slovenské brandy, ktoré nestarne, ale dozrieva, určite patrí.

Vaše sny a méty, ktoré by ste chceli dosiahnuť v práci?

Vybudovať vlastný showroom a miesto, kde sa budem stretávať s ľuďmi, priateľmi, nadšencami retro štýlu. Malý projekt mám v hlave, ale prezradiť ho zatiaľ nechcem.

Tento seriál článkov o mužoch ktorí nestarnú ale dozrievajú vám prináša Karpatské brandy Špeciál.

Príbeh KBŠ: Karpatské brandy Špeciál vzniklo v pezinskej pálenici už pred viac ako 50 rokmi. Pôvodne bolo určené do sektov Hubert, no pre svoju výnimočnosť sa zachovalo ako samostatná značka.

Čas dozrievania: Dozrievanie v dubových sudoch je základom chute. Charakter dreva a čas má na brandy výrazný vplyv.

Najcennejší poklad: Základom je zdravé víno, z ktorého sa dvojitou destiláciou získa kvalitný destilát.

Silné vlastnosti: Unikátna chuť a vôňa KBŠ – nádherný súlad dreva s jemnosťou vanilky a sušeného ovocia.

Najväčší úspech: KBŠ je na Slovensku ikonou a pravidelne získava zlaté medaily i vo svete.

