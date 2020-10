Viete, že prespíme až tretinu nášho života? Aj keď sa to zdá veľa, dobrý spánok je základom pre jeho ďalšie dve tretiny. Ak to tak nie je, kvalita nášho zdravia sa prudko zhoršuje.

Novinka Datif Night, dobrá voľba pre kvalitný spánok, vám pomôže problémy so spánkom vyriešiť!

Odhaduje sa, že 30% populácie spí menej ako 6 hodín za noc!

Až tretina ľudí má rôzne poruchy spánku!

Podľa európskych prieskumov až dve tretiny ľudí, ktorí v súčasnosti trpia rôznymi poruchami spánku, tento problém nijako neriešia.

Pre naše zdravie nie je dôležité len to, koľko spíme, ale aj to, ako spíme!

Kvalitný spánok nie je strata času

V dnešnej dobe sme príliš uponáhľaní a príliš zaneprázdnení a je smutné, že spánok často považujeme za zbytočnú stratu času. A tak dlho do noci pracujeme, pozeráme televíziu, do postele si líhame so smartfónom, tabletom, či i-padom. Aby nám nebodaj nič neuniklo. Z vlastných skúseností však vieme, že ak spíme krátko, máme prerušovaný alebo nekvalitný spánok, ďalší deň sme nevýkonní, unavení, vyčerpaní, podráždení a mrzutí, čo sa samozrejme odráža na našich výkonoch aj na kvalite medziľudských vzťahov. Kvalitný spánok však nie je dôležitý len pre dobrú náladu, ale je jednou zo základných esencií nášho zdravia.

Ilustračné foto. Zdroj: Boiron

Stres, zhon, zvýšený tlak na pracovné výkony, ekonomické a najmä rôzne rodinné problémy – to všetko sú faktory, ktoré zapríčiňujú problémy so spánkom. V súčasnej dobe k príčinám pridáva aj prebiehajúca pandémia koronavírusu.

Prečo potrebujeme dostatočne spať?

Spánok je dôležitý pre správne fungovanie množstva funkcií v našom tele – od imunitného systému až po obnovu energetických zásob. Počas spánku telo produkuje aj najviac rastového hormónu, ktorý je dôležitý u detí najmä pre rast a u dospelých pre obnovu tkanív. Dostatok kvalitného spánku je dôležitý aj pre našu psychiku, emocionálnu pohodu či správne fungovanie pamäti.

Nebezpečné skratky

Moderný človek rýchlej doby má rád skratky a okamžité riešenia problémov. Aj tých so spánkom. Nemôžem zaspať? Pomôže tabletka. A tak dnes patria lieky na spanie na prvé priečky rebríčka Slovákmi najužívanejších liekov. Podľa štatistík ich užíva aspoň niekedy každý desiaty. Anxiolytiká so sedatívnym účinkom a hypnotiká môžu mať pre unavené telo spočiatku účinný a očakávaný efekt, ten však netrvá dlho a podľa výsledkov vedeckých štúdií ich užívanie nemá žiadny vplyv na liečbu samotných príčin rôznych porúch spánku. A navyše, pri užívaní týchto liekov existuje, okrem iných nežiaducich účinkov, veľké riziko vzniku závislosti. Hypnotiká by sme mali užívať až po odporúčaní lekára a podľa potreby maximálne 2-3 krát za týždeň. Pravidelné každodenné užívanie liekov na spanie rozhodne nie je riešením problémov s nespavosťou.

Ilustračné foto. Zdroj: Boiron

Aby ste sa dobre vyspali

Už naše staré mamy vedeli, že mnohé rastliny pôsobia tlmivo a pomáhajú pri problémoch so spánkom. A extrakty z rastlín na svojej sile nestratili dodnes. Ba naopak, vďaka modernejším prístupom spracovania „zdravia z prírody“ dokážu byť oveľa účinnejšie a a môžu byť vhodným alternatívnym prístupom k riešeniu rôznych porúch spánku.

O kvalitný spánok sa postará novinka prírodný výživový doplnok Datif Night. Na rozdiel od hypnotík, ktoré majú riziko vzniku závislosti, predstavuje Datif Night riešenie pre zdravý spánok bez závislosti.

Novinka Datif Night je založená na inovatívnom zložení spájajúcom 3 esenciálne a prírodne aktívne zložky:

Magnézium – prispieva k správnej funkcii psychiky a k správnemu fungovaniu nervového systému. Viaže sa na receptory tzv. GABA aminokyseliny a v procese zaspávania znižuje činnosť nervových buniek. Systém GABA, na ktorý magnézium pôsobí, podporuje fyzickú a duševnú relaxáciu a vyvoláva zaspávanie.

– prispieva k správnej funkcii psychiky a k správnemu fungovaniu nervového systému. Viaže sa na receptory tzv. GABA aminokyseliny a v procese zaspávania znižuje činnosť nervových buniek. Systém GABA, na ktorý magnézium pôsobí, podporuje fyzickú a duševnú relaxáciu a vyvoláva zaspávanie. Medovku lekársku – uľahčuje zaspávanie a zlepšuje kvalitu spánku. Medovka lekárska obsahuje garantované množstvo koncentrátu kyseliny rozmarínovej, aktívnej zložky, ktorá posilňuje GABA systém a tým urýchľuje proces zaspávania. Kyselina rozmarínová sa rýchlo vstrebáva do tráviaceho traktu a účinkuje pol hodiny po podaní.

– uľahčuje zaspávanie a zlepšuje kvalitu spánku. Medovka lekárska obsahuje garantované množstvo koncentrátu kyseliny rozmarínovej, aktívnej zložky, ktorá posilňuje GABA systém a tým urýchľuje proces zaspávania. Kyselina rozmarínová sa rýchlo vstrebáva do tráviaceho traktu a účinkuje pol hodiny po podaní. Polyfenoly z hroznových jadierok (proantokyanidíny) – majú silné antioxidačné vlastnosti. Polyfenoly regenerujú mozog a nervové bunky poškodené oxidačným stresom. Je známe, že nedostatok spánku poškodzuje činnosť mozgu. Keď spíme mozog si zapamätáva. Počas spánku mozog triedi, integruje a asimiluje rôzne informácie uložené počas dňa. A práve pôsobenie polyfenolov počas spánku obnovuje a chráni mozgové bunky a zachováva správne fungovanie mozgu.

Datif Night Zdroj: Boiron

Novinka Datif Night teda prináša unikátnu kombináciu prírodných zložiek, ktoré zabezpečujú komplexný účinok na celý proces spánku.

Magnézium nás pripraví na zaspávanie. Medovka zlepšuje kvalitu spánku. Polyfenoly vo výťažkoch z hroznových jadierok chránia a obnovujú poškodené mozgové bunky.

Datif Night predstavuje inovatívne riešenie pre zdravý spánok a vďaka nemu vstaneme ráno nielen dobre vyspatí, ale aj plní energie naštartovaní do nového dňa!

Novinku Datif Night dostanete v každej dobrej najbližšej lekárni.

Datif Night je výživový doplnok, ktorý obsahuje 30 kapsúl rastlinného pôvodu a preto je vhodný aj pre vegánov. Datif Night je možné zakúpiť aj bez lekárskeho predpisu.

Odporúčané dávkovanie Datif Night :

Pre dospelých a deti od 12 rokov, dve kapsuly denne, večer pred spaním zapiť malým množstvom vody.

Krátky test o kvalite vášho spánku:

Trvá vám zaspávanie viac ako 30 minút?

Často sa v noci budíte a nedokážete znovu zaspať?

Aj keď spíte dostatočne dlhú dobu zobúdzate sa ráno unavení?

Mávate zlé sny?

Ak odpovedáte na všetky otázky kladne, mali by ste so svojím spánkom niečo robiť!



Príručka kvalitného spánku...

alebo ....

...čo by ste mali vedieť o dobrom spánku?

Zdravý dospelý človek by mal optimálne spať sedem až osem hodín.

Nedostatočný spánok počas pracovného týždňa z hľadiska zdravia tela nezachráni dospávanie cez víkend.

Psychostimulanciá, teda látky, ktoré nás udržujú v bdelom stave, medzi ktoré patrí aj káva s obsahom kofeínu, pomáhajú na jednej strane odstrániť pocit únavy, predlžujú dobu, kým nastúpi spánok, teda dobu zaspávania. Na strane druhej však ovplyvňujú aj kvalitu spánku, ktorá je znížená. Všeobecne sa odporúča, aby ľudia, ktorí trpia poruchami spánku, nepili štyri hodiny pred spaním kávu. Týka sa to aj kolových nápojov, ktoré tiež obsahujú kofeín.

Ľahnúť by sme si mali až vtedy, keď sme naozaj ospalí. Ak nedokážeme zaspať, nemali by sme zostávať v posteli. Rada odborníkov znie, že ak nezaspíme do tridsiatich minút, mali by sme vstať a chvíľu robiť inú činnosť.

Zo spálne by sme si nemali robiť pracovisko, v posteli by sme nemali čítať, pozerať televíziu, pretože posteľ by mala byť ozaj len na spanie. Aj tu nás môžu presvedčiť zvyky predkov. Do spálne sa celý deň nechodilo, chodilo sa tam len spať.

Viete, že?

Dojča potrebuje spať 16 až 18 hodín, šestnásťtýždňové dieťa 14 až 15 hodín, desaťročné dieťa 10 hodín.

Detský spánok má svoje charakteristiky a je iný ako u dospelých. Preukázalo sa, že počas neho dochádza k dozrievaniu a vývoju centrálneho nervového systému, ktorý potom vytvorí náš definitívny spánkový vzorec, typ.

S pribúdajúcim vekom sa potreba spánku skracuje a staršiemu človeku stačí aj šesť hodín spánku denne.

Z hľadiska potreby spánku sa ľudia rozdeľujú na tzv. „shortsleepers“, ľudí s nízkou potrebou, ktorí spia menej ako šesť hodín. ,,Longsleepers'' sú zasa takí, ktorým nestačí ani osem hodín, potrebujú spať desať a viac hodín.

Leonardo da Vinci vraj každé štyri hodiny zaspal na 15 minút. Nespal dlhšie ako dve hodiny denne. Získal tak, ako sám tvrdil, 20 rokov života navyše. Albert Einstein spával v noci viac ako desať hodín, ale napríklad Victor Hugo či Winston Churchill nespali viac ako päť hodín. Vynálezca žiarovky Thomas Alva Edison tiež nepovažoval za potrebné spať viac ako päť hodín.

Skupinu ranných „škovránkov“ predstavujú ľudia, ktorí idú zavčasu spať a zavčasu vstávajú, naopak „sovy“ idú neskoro spať a neskoro aj vstávajú.

Insomnia, čiže nespavosť, znamená ťažkosti so zaspávaním, s dĺžkou alebo intenzitou spánku,takže človek sa na druhý deň necíti dostatočne odpočinutý. Nespavosťou trpí 30-50 % dospelých ľudí.

Nespavosť vplýva na výkony počas dňa, svetová história zaznamenala viacero katastrof, ktoré boli zapríčinené práve „nevyspatosťou“ pracovníkov.

Viac ako 41 % dopravných nehôd sa stáva v dôsledku únavy a nespavosti, približne 52 % pracovných úrazov sa stane pre nepozornosť v dôsledku únavy, v domácnosti je to 29 % úrazov. S nespavosťou rastie výskyt depresií, klesá výkon a produktivita, rastie sociálna nespôsobilosť a čerpanie prostriedkov zo zdravotníckej starostlivosti.