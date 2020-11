Práca za rohom

Jozef Galeštok je vyučený mäsiar. Svoje schopnosti a vášeň rozvíja v predajni BILLA v Prešove, kde už deväť rokov pracuje v oddelení lahôdok. „Moji starkí mali vždy doma nejaké prasiatko, takže na jeseň sa zabíjalo. Bolo prirodzené, že som skončil ako mäsiar,” hovorí pán Jozef. Okrem toho, že pracuje v odvetví, ktoré ho baví, je pre Jozefa dôležité aj to, že popri povinnostiach mu ostáva dostatok času na najbližsích. Sympatický mäsiar býva v obci Hrabkov, takže do práce mu to trvá asi 25 minút. „Toto je jeden z najväčších benefitov v BILLA. Vyhovuje mi, že je to naskok a že cesta do práce mi nezaberá veľa času. Rýchlo som s rodinou, a to je najhlavnejšie,“ dodáva pán Jozef.

Kľúčové piliere

Práca za rohom je jedným z pilierov, na ktorých stojí firemná kultúra v BILLA. Platí pritom, že ak sa zamestnanec presťahuje, firma mu ponúkne miesto v inej predajni. Dôležitými piliermi spoločnosti sú aj možnosť vyniknúť, ústretový vedúci a dobrý kolektív. „Na výbere pilierov, na ktorých si BILLA zakladá, sa podieľali samotní zamestnanci. Tí sú pre nás najväčšou hodnotou. Snažíme sa, aby naša firemná kultúra odzrkadľovala ich najdôležitejšie potreby. Len vďaka spokojným zamestnancom môže naša spoločnosť neustále napredovať,“ uviedol vedúci ľudských zdrojov BILLA Peter Lackó.

