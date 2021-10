Chodby, v ktorých nemáte pocit, že ste stratení v labyrinte, ale práve naopak, viete sa ľahko orientovať a rýchlo dostať tam kam potrebujete. Pozitívne naladený nielen personál, ale aj celý otvorený, presvetlený a presklený priestor. Je podľa vás takéto zdravotnícke zariadenie určené len pre vyvolených? Mýlite sa. Dvere doň vám otvorí obyčajný preukaz poistenca, zabezpečujúci starostlivosť hradenú z verejného zdravotného poistenia.

A to v Nemocnici novej generácie Bory, ktorej služby budú už čoskoro dostupné pre všetkých pacientov bez rozdielu a bezplatne. „Jej unikátna architektúra, ktorú navrhlo holandské štúdio Dutch Health Architects je prispôsobená tzv. konceptu liečivého prostredia. V ľudskej reči to znamená, že liečiť by pacientov nemali len medicínske postupy, ale aj samotné prostredie,“ vysvetľuje Dušan Ševela z Penta Real Estate.

Architektúra budovy bola maximálne prispôsobená medicínskym procesom, ktoré v nej prebiehajú. Má hrebeňový tvar tak, aby mali z centrálnej chodby lekári a zdravotné sestry blízko do jednotlivých častí nemocnice. Zároveň sa prihliadalo aj na geografickú blízkosť oddelení, ktoré na seba nadväzujú, tak aby sa čas prechodu z jedného na druhé skrátil na minimum. Napríklad z urgentného príjmu sa dá, s pacientom v ohrození života, priamo dostať výťahom na operačnú sálu.

Ilustračné foto Zdroj: Penta

Vitajte!

Vstupná lobby, s kruhovou recepciou a dizajnovým schodiskom, ktorá bude vítať pacientov, vytvára dojem prívetivého a hrejivého uvítania. Presvetlený priestor vďaka zaujímavej presklenej fasádou cez dve podlažia tak vníma návštevník intenzívne už pri prvom kontakte. Interiérový dizajn nemocnice je nastavený tak, aby vzbudzoval pocit pohodlia, komfortu a spokojnosti. Je založený na vhodne zvolených a farebne zladených materiáloch, pričom vychádza z praxou overených riešení. Dôraz je však kladený napríklad aj na akustiku, vôňu jednotlivých materiálov či nasvietenie vnútorných priestorov, ktoré plnia nielen estetickú, ale aj funkčnú úlohu.

Kam nechodí slnko, tam chodí lekár

Táto stará pravda v nemocnici Penty nemá šancu, keďže v nemocnici je množstvo okien so zníženými parapetmi, čo zabezpečí dostatok denného svetla. A to nielen na izbách a chodbách, ale aj priamo na operačných sálach. Cieľom je dostať do vnútra nemocnice čo najviac denného svetla, ktoré je jedným z hlavných pilierov už spomínaného konceptu liečivého prostredia. Na rozdiel od starých nemocničných budov, pre ktoré sú typické malé okná, tmavé chodby a pochmúrna atmosféra, bude nemocnica Bory plná svetla a optimistických dizajnových prvkov. A hoci lekári budú za pacientami chodiť neustále, je dokázané, že v príjemnom prostredí s dostatkom svetla sa pacienti vyliečia za kratší čas.

Ilustračné foto Zdroj: Penta

Posúvame definíciu štandardu

Štandardné lôžko v nemocnici zväčša nebýva osamotené. Ak áno, nazývame ho nadštandardom. V Nemocnici Bory však počítajú s jednolôžkovými izbami ako štandardom pre všetkých pacientov bez rozdielu. To znamená, žiadne príplatky, hospitalizácia v takejto izbe bude plne hradená v rámci zdravotného poistenia. Každá izba s vlastnou bezbariérovou kúpeľňou, ladená v tlmených upokojujúcich farbách s využitím materiálov, ktoré sú antibakteriálne, a to nielen na podlahe, ale aj závesoch a tapetách. „Veľkú pozornosť sme venovali práve detailom ako sú podlahy, stropné kazety a podobne. Chceme, aby sa u nás pacienti cítili dobre a skôr ako na hotely, než v stresujúcom prostredí nemocnice,“ zdôrazňuje Vladimír Kumičák Senior Project manager Svet zdravia a ProCare.

Zelené srdce budovy

Pomyselným srdcom budovy sú uzavreté zelené átriá prechádzajúce stredom nemocnice ako tečúca rieka. Ide o akési oázy pokoja, miesta s unikátnymi dizajnom, ktoré majú liečivú a upokojujúcu funkciu, majú priniesť pacientom maximum pozitívnych impulzov a eliminovať ich stres. Budú slúžiť nielen na pobyt pacientov na čerstvom vzduchu, ale budú aj zaujímavé pri pohľade z okna. Výhľad na ne bude aj z čakární na vyšetrenia, prípadne priamo počas rádiologických vyšetrení, pri ktorých často pacienti musia ležať dlhšie bez pohnutia. Pohľad na tematicky rôznorodú výsadbu a dizajn ich na chvíľu privedie na iné myšlienky a upokojí myseľ.

Ilustračné foto Zdroj: Penta

Viac si môžete vypočuť v podcaste.