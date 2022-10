Naučte sa jednoducho zastaviť pouličné obťažovanie, aby sa ženy na ulici cítili bezpečne

So sexuálnym obťažovaním sa niekedy stretlo až 86 % mladých žien do 34 rokov. Napriek tomu len málokto vie, ako ženám v nepríjemnej situácii pomôcť. Čo robiť, keď vidíme ženu v ťažkostiach? S tým radí značka L’Oréal Paris a jej projekt Stand Up v spolupráci s neziskovou organizáciou Konsent.