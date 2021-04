Sucho a vysoké teploty prichádzajú rok od roka skôr. Spálená tráva a vyschnuté záhony tak trápia nejedného majiteľa záhrady. Aj preto je čoraz dôležitejšie vedieť zaobchádzať s dažďovou vodou. Prečítajte so jednoduché tipy, ako dažďovú vodu na záhrade zachytávať a využívať ju od jari do jesene.

Do sudov a barelov dnes dažďovú vodu zachytáva snáď každý. Ak ale chcete mať zásobu na zalievanie aj v období bez dažďa, investujte do retenčnej nádrže. Múžete ju schovať pod zem alebo môže na záhrade voľne stáť. Inštalácia podzemných nádrží je sice náročnejšia, určite sa však oplatí. Tma a chladné podzemné prostredie totiž pomáhajú uchovať vodu dlhšie čerstvú a môžete ju tak využívať prakticky počas celého roka. V lete je pod zemou voda skrytá pred slnečnými lúčmi, ktoré by mohli spôsobiť vznik rias, v zime ju zas chráni pred mrazom. Ak ale chcete dažďovú vodu iba na sezónne zalievanie záhrady na chalupe, určite vám postačí niekoľlko barelov, ktoré pred slnkom ochráni aj obyčajná stena z rákosia.

Vyberte správnu veľkosť nádrže

Odhadnúť ideálnu veľkosť nádrže na dažďovú vodu nie je nič jednoduché. Nemala by byť ani príliš malá, ani zbytočne veľká. Voda v nej musí skrátka cirkulovať. Ideálny variant je taký, že nádrž pokryje zásobu dažďovej vody na tri týždne. Vo všeobecnosti však platí, že na každých 100 m2 zavlažovanej plochy potrebujete 1 000 l vody.

Dažďovú vodu môžete využiť aj v domácnosti

Dažďovú vodu z retenčnej nádrže je možné využívat nielen na zalievanie záhrady, ale tiež na pranie, umývanie riadu alebo na splachovanie toalety. Montáž podzemnej nádrže a napojenie vodných rozvodov do domu je už ale o niečo zložitejšie. Počítajte s tým, že je potrebné zaviesť vnútorný rozvod úžitkovej vody, ktorý bude oddelený od okruhu s pitnou vodou. Náklady na stavebniny tak budú v tomto prípade vyššie. No na druhú stranu, používanie dažďovej vody v domácnosti, zníži spotrebu pitnej vody až o polovicu ročne. Čas a peniaze, ktoré do toho investujete, sa vám teda mnohonásobne vrátia v podobe úspor.

Ak podnikáte, môžete ušetriť pri budovaní podzemnej nádrže aj nákupom stavebných materiálov na MerXu. To je medzinárodná online platforma, kde je možný nákup ako na bežnom e-shope, ale je tiež možné zadať dopyt na vybrané produkty a potom si zvoliť tú najvýhodnejšiu ponuku.