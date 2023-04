Problémy s kĺbmi

Čím ďalej častejšie sa opotrebenie kĺbov týka aj súčasných tridsiatnikov. Prirodzený proces, ktorému sa nevyhne až 80 % ľudí vo veku nad 50 rokov, sa tak rozširuje naprieč aj mladšími generáciami a znižuje im už kvalitu života. S rastúcim vekom nad 50 rokov bývajú tieto komplikácie ešte výraznejšie.

Čo urobiť pre kĺby?

Nevyhnutnou podporou je perfektná kĺbová výživa. Skvalitní, ale najmä predlžuje, aktívny život. Movisan Kolagen II je prémiový výživový doplnok vyrobený podľa úplne novej nórskej receptúry. Odráža najnovšie poznatky o ľudskom tele a jeho potrebách najmä v oblasti kĺbov a chrupaviek.

Ilustračné foto Zdroj: NaturaMed

Čo je Movisan Kolagen II a čo obsahuje?

Kolagén typu II z morských zdrojov. Vstrebateľnosť je o 50 % väčšia než pri iných typoch kolagénu!

z morských zdrojov. Vstrebateľnosť je o 50 % väčšia než pri iných typoch kolagénu! Kolagén je kľúčovou zložkou na podporu sily, flexibility a pohyblivosti kĺbov a chrupaviek.

je kľúčovou zložkou na podporu sily, flexibility a pohyblivosti kĺbov a chrupaviek. V Movisane je použitý prémiový kolagén CalGo®, získavaný z atlantických lososov.

je použitý prémiový kolagén získavaný z atlantických lososov. Boswellia serrata – pomáha udržiavať kĺby a kosti zdravé. Je užívaná po stáročia v tradičnej ázijskej i africkej medicíne.

– pomáha udržiavať kĺby a kosti zdravé. Je užívaná po stáročia v tradičnej ázijskej i africkej medicíne. Vitamín C a kolagén – pomáha udržiavať tvorbu kolagénu v tele.

pomáha udržiavať tvorbu kolagénu v tele. Mangán – prispieva k tvorbe spojivových tkanív a k zdravému stavu kostí.

prispieva k tvorbe spojivových tkanív a k zdravému stavu kostí. HAPLEX® Plus — je patentovaná látka s účinnou látkou potvrdzujúcou jej účinky mnohými vedeckými štúdiami[1].

je patentovaná látka s účinnou látkou potvrdzujúcou jej účinky mnohými vedeckými štúdiami[1]. Kyselina listová (Vitamín B9) – základný kameň na budovanie svalovej hmoty. Prispieva tiež k zníženiu miery únavy a vyčerpania. Podporuje imunitný systém.

Zdravotné úrady odporúčajú prípravok na kĺby z Nórska. Je schválený príslušnými inštitúciami Českej republiky. Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) dokonca prehlásil kľúčové zložky v Movisane takými dôležitými, že potvrdil ich pozitívne zdravotné účinky a odporučil ich pravidelné denné užívanie.

Na dosiahnutie príjmu potrebných látok telu postačí konzumácia len jednej kapsuly denne.

Jedna malá super kapsula denne!

Zloženie doplnku Movisan Kolagen II bolo zostavené tak, aby Vášmu telu poskytlo dôležité látky pre Vaše kĺby a kĺbové chrupavky Zdroj: NaturaMed