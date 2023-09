To, čo sa podarilo cestovným kanceláriám FISCHER a KARTAGO Tours, sa dosiaľ nepodarilo žiadnym iným cestovkám na Slovensku. Prvýkrát v histórii umožnia Slovákom letieť do exotickej Dominikánskej republiky priamo z bratislavského letiska, a to za extra výhodných podmienok.

„Neskutočné, čo prinesieme našim klientom. Luxusné cestovanie za ‚slovenské‘ ceny,“ uvádza revolučný krok Marcel Siekel, riaditeľ skupiny DER Touristik Eastern Europe, pod ktorú cestovné kancelárie FISCHER a KARTAGO Tours patria.



Skupina uzavrela exkluzívny kontrakt so španielskymi aerolinkami World2fly a od jesene spúšťa lety z Bratislavy do exotiky s medzipristátím v Prahe. Lietať sa bude nielen do Dominikánskej republiky, ale tiež do Vietnamu a na Kubu.



„Prvýkrát v histórii ideme ponúknuť Slovákom zájazdy s lepším servisom ako pri odletoch z Viedne,“ avizuje Siekel. „Všetky lety z Viedne do našich destinácií trvajú najmenej o štyri či päť hodín dlhšie ako tie naše. Cena letenky je 1300 eur a u nás za to majú ľudia už kompletný zájazd,” dopĺňa.

Dovolenka už na palube

Poletí sa Airbusom A350-900, najmodernejším a najúspornejším lietadlom strednej veľkosti pre diaľkové lety. Cestujúcim ponúkne nielen maximálne pohodlie, ale aj najtichšiu kabínu.



„Samotný let je zážitkom. Všetko nové, voňavé a lietadlo také tiché, že sme ani nevedeli, že letíme. K tomu úžasný personál, filmy, hry pre deti, jedlo, periny či poduška na spanie,“ opisuje dojmy z letu Siekel.



Keďže lietadlo odvezie 432 pasažierov a má až o 25 % nižšiu spotrebu paliva oproti štandardu, cestovky ponúknu klientom najvýhodnejšie ceny.

Úchvatná Dominikánska

Novinka od CK FISCHER a KARTAGO Tours robí z Dominikánskej republiky oveľa dostupnejšiu destináciu. Prečo sa oplatí vycestovať práve sem?

Pláže a hotely

Karibské pláže s bielym pieskom, azúrové more, palmy, luxusné rezorty, pestrý nočný život. To všetko je v Dominikánskej republike štandardom.

Pláž Bávaro v letovisku Punta Cana v Dominikánskej republike Zdroj: Shutterstock

Spomedzi mnohých nádherných pláží si netreba nechať ujsť pláž Bávaro v letovisku Punta Cana, ktorá okrem čistého mora a piesku ponúka aj zážitky ako šnorchlovanie, potápanie či iné vodné športy.



Náš tip: All inclusive Grand Sirenis Cocotal Beach Resort v Punta Cana

Areál hotela Grand Sirenis Cocotal Beach Resort v letovisku Punta Cana Zdroj: CK FISCHER

Prírodné krásy

Preležať dovolenku v Dominikánskej republike na pláži či pri bazéne by bola škoda. Krajina totiž ponúka množstvo prírodných krás, za ktorými sa oplatí vycestovať.



Spomenieme napríklad 50 metrov vysoké vodopády El Limón s prírodným bazénom, ktoré ležia v tropickom lese na polostrove Samaná, či Národný park Los Haitises, v ktorom žije viac ako sto druhov tropických vtákov.

Vodopád El Limón s prírodným bazénom Zdroj: Depositphotos

Golf

Krajina sa preslávila aj vynikajúcimi golfovými ihriskami, z ktorých mnohé sa nachádzajú priamo pri mori. Najviac ich nájdete priamo v letovisku Punta Cana.

Aj takto vyzerá golfové ihrisko v Dominikánskej republike Zdroj: Shutterstock

Architektúra

Zavítať sa oplatí aj do hlavného mesta Santo Domingo – prvej európskej usadlosti na západnej pologuli.

V Alcázar de Colón kedysi pobýval Diego Kolumbus, syn slávneho moreplavca Zdroj: Shutterstock

V historickom centre, ktoré si zachovalo tvár ešte z čias kolonizácie, nájdete najstaršiu nemocnicu, univerzitu či katedrálu takzvaného nového sveta. Toto územie je súčasťou pamiatok UNESCO.

Bezkonkurenčná ponuka

S cestovkami FISCHER a KARTAGO Tours sa do vychyteného letoviska Punta Cana dostanete priamo z Bratislavy už za 12,55 hod. s medzipristátím v Prahe. All inclusive pobyt v skvelom rezorte Whala!Bavaro vás vyjde spolu s letenkou 1320 eur, čo je bezkonkurenčná cena.



Pre porovnanie – len za letenku do Punta Cany z Viedne cez Edreams.com by ste zaplatili aj 1418 eur, čo je viac ako za letenku s all inclusive pobytom cez slovenské cestovky dokopy.