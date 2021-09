Chodiť každý deň do práce a zažívať stereotyp? To v Kauflande neplatí. Dynamika a neustály rozvoj patria k jeho najvýraznejším črtám. Preto reťazec ponúka veľa rozmanitých možností, ako na sebe pracovať a napredovať. Je teda viac ako pravdepodobné, že ak ste cieľavedomý, dynamický, zanietený pre prácu v obchode a nebojíte sa zodpovednosti, kariérny rast máte prakticky istý.

„Vzdelávanie či kariérny postup sú dostupné pre všetkých rovnako – pre ženy aj pre mužov, pre vekovo mladších i starších,“ hovorí Karin Marková vedúca oblasti ľudské zdroje v spoločnosti Kaufland Slovensko. „Mnohí naši zamestnanci začali na pozícii pracovníka prevádzky obchodu a dnes pracujú na vysokých postoch v manažmente. Ak človek chce na sebe pracovať, ponúkame mu mnoho možností, ako na to. Našou stratégiou je obsadzovať vedúce pozície prioritne našimi zamestnancami,“ dodáva.

V praxi to znamená, že napríklad v predajni sa pracovník prevádzky obchodu môže kariérne posunúť na vedúceho oddelenia, vedúceho predajne alebo až na oblastného manažéra, ktorý má na starosti niekoľko predajní. Rozvíjať sa však môžete aj v úplne inej oblasti ako je tá, v ktorej aktuálne pracujete. Kaufland podporuje kariérny rozvoj naprieč spoločnosťou. Zamestnanci tak získavajú nové skúsenosti a komplexný pohľad na procesy, čo im umožňuje úspešne zvládať nové náročné úlohy. Stačí len skutočne chcieť a ísť za svojím cieľom.

ilustračné foto Zdroj: Kaufland

Vzdelávanie a rozvojové programy

Vzdelávanie zamestnancov a vyhľadávanie talentov medzi nimi patrí k prioritám reťazca. Každý z nás má talent na niečo iné. Rozpoznať a podporovať ho pri počte 7 500 zamestnancov sa môže zdať mimoriadne náročné, no v Kauflande na to majú prepracovaný program - Talent manažment. Je založený na pravidelných individuálnych rozhovoroch medzi zamestnancami a vedúcimi pracovníkmi. Spoločné rozhovory sú pre obe strany výbornou príležitosťou na spätnú väzbu, ale zároveň slúžia aj na hľadanie talentov medzi zamestnancami a nachádzanie možností ich osobného rastu. V reťazci vedia, že dobré vedenie si vyžaduje aj kvalitný feedback a že výsledkom konštruktívnej kritiky je profesionálny a osobný rozvoj každého jedného pracovníka.

Preto svojim zamestnancom reťazec ponúka pravidelné školenia, vzdelávacie kurzy pre každú pracovnú oblasť, ako aj rozvojové programy pre súčasných i budúcich manažérov. Môžu sa vzdelávať online, prezenčne aj formou samoštúdia. Pomáha im v tom vlastný vzdelávací portál, kde je pre nich pripravených až 163 kurzov a 17 činností, v ktorých sa môžu rozvíjať. Portál využívajú aj zamestnanci predajní pri zapracovaní, rozširovaní a upevňovaní vedomostí o jednotlivých procesoch a postupoch potrebných pri výkone ich práce. V priebehu obchodného roka 2019 pracovníci Kauflandu absolvovali až 79 011 kurzov na online K-vzdelávacom portáli.

„Vďaka tomuto systému sa u nás znalosti ľahko sprostredkujú, nie sú závislé na čase a sú priamo prepojené s prácou,“ hovorí K. Marková.

Začiatky kariéry už v škole

Určite stojí za zmienku, že Kaufland si vychováva vlastných odborníkov, a to už počas štúdia na strednej škole prostredníctvom duálneho vzdelávania. Absolventi vysokej školy sa môžu zase zapojiť do Leadership programu. Na výber majú z viacerých oblastí, v ktorých sa počas jedného roka budú vzdelávať, a to napr. prevádzka, logistika, nákup či centrála. Na začiatku dostanú individuálny plán a svoje skúsenosti im budú odovzdávať špičkoví manažéri. „Treba povedať, že náš Leadership program je náročný, pretože hľadáme mladých ľudí, ktorí sa neboja prevziať zodpovednosť, aby v krátkom čase mohli zastávať manažérske posty alebo pozície špecialistov,“ vysvetľuje K. Marková a hneď dodáva, že ho úspešne ukončilo mnoho šikovných a cieľavedomých mladých ľudí, ktorí sa v reťazci skvelo uplatnili.

Jednou z nich je aj Nikoleta Lörincová, ktorá začala v Kauflande pracovať krátko po skončení vysokej školy. Aké sú jej skúsenosti s Leadership programom? „Je to jednoznačne skvelá príprava na budúcu kariéru v Kauflande. Tým, že si človek prejde rôznymi oddeleniami či už na centrále, v prevádzke alebo v logistickom centre, spozná ich fungovanie. Táto skúsenosť mu pomôže pri realizovaní projektov na jeho budúcej pozícii. Myslím si, že Kaufland ponúka more možností, pokiaľ človek chce, je pracovitý a vytrvalý, otvoria sa mu dvere,“ delí sa o svoje skúsenosti Nikoleta.

Zaujalo vás to, čo ste sa dozvedeli? Ak ste sa práve rozhodli zmeniť svoju kariéru a rásť spoločne s TOP zamestnávateľom, viac informácií o kariérnom raste nájdete na stránke kariera.kaufland.sk.