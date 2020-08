Keď vás slnečné lúče vylákajú na prechádzku v prírode či po sídlisku, začne sa vám ako čerstvej mamičke vynárať množstvo otázok. Koľko vrstiev oblečenia je primálo? Koľko priveľa? Čo ak moje dieťatko ešte nemôže ísť na slnko? A môžu vôbec novonarodeniatka chodiť na priame slnko? Na všetko toto sme sa opýtali dermatologičky MUDr. Reginy Paulinyovej.

Rovnako ako v každom ročnom období, aj v lete by mali novopečení rodičia vytvárať pre dieťatko čo najpríjemnejšie prostredie. V súvislosti s citlivou detskou pokožkou to znamená najmä vyvarovať sa akýchkoľvek syntetických materiálov. „Odporúčam používať textílie z prírodných materiálov s mäkučkou štruktúrou, ideálne z biobavlny. Proces jej pestovania a výroby je oslobodený od chemikálií, takže máte istotu, že sa k pokožke vášho bábätka nedostanú žiadne škodliviny. Takisto vždy vyberajte radšej svetlejšie farby, ako sú napríklad biela či béžová. Čím je totiž farba textilu tmavšia, tým viac farbív bolo použitých na jeho výrobu,“ objasňuje dermatologička. To platí nielen pre oblečenie, ale aj pre uteráčiky, perinky, hračky, deky a iné textilné doplnky vášho drobca.

Pri obliekaní najmenších detičiek je najlepším riešením vrstvenie vzdušných a ľahkých materiálov. Kedykoľvek tak môžete jednu vrstvu bez problémov pridať či vyzliecť. Vyhnite sa naobliekaniu a v lete to radšej s vrstvami oblečenia nepreháňajte. Pri stúpajúcej teplote sa totiž bábätko veľmi rýchlo spotí. „Dbajte na to, aby ste mali vždy v zálohe suché oblečenie na prezlečenie a nevystavovali tak spotené detské telíčko riziku prechladnutia,“ pokračuje MUDr. Paulinyová.

A čo výlety na čerstvý vzduch?

Počas prvých mesiacov novorodenci na priame, najmä intenzívne slniečko určite nepatria. Neznamená to však, že sa prechádzkam máte úplne vyhnúť. „Primerané vychádzky prispôsobené poveternostným podmienkam sú pre drobca už od útleho veku nevyhnutnosťou. Pohyb na čerstvom vzduchu je veľmi dôležitou súčasťou zdravého vývoja dieťatka,“ vysvetľuje MUDr. Paulinyová. Stačí, ak bábätko len mierne zatienite ochrannou šatkou či sieťkou, samozrejme tak, aby nedošlo k jeho prehriatiu v dôsledku nedostatočnej cirkulácie vzduchu v kočíku.

Dobrá rada nad zlato?

„Nešetrite na kvalite. Vyberajte kvalitné prírodné materiály, špeciálne pracie prostriedky a naozaj jemnú detskú kozmetiku. Jednoducho, čo najmenej chémie a veľa lásky,“ radí novopečeným mamičkám dermatologička MUDr. Regina Paulinyová.

