Dávidkovi rodičia sa dozvedeli o ochorení svojho synčeka už v 19. týždni tehotenstva. „Vtedy nám tú správu oznámili a ďalšie vyšetrenia ultrazvukom a genetické testy diagnózu len potvrdili. Hľadali sme informácie o Patauovom syndróme na internete. Takmer všetky informácie, ktoré sme našli, sa však netýkali života s týmto ochorením, ale boli o skorom konci a o smrti. Štatistiky hovorili, že ochorenie je na 99 percent nezlučiteľné so životom. Napriek tomu sme sa rozhodli Dávidka si nechať, “ konštatuje Dávidkova mama. „Hovorili sme si: je to naše dieťatko, je to človek. Rozhodli sme sa zabojovať o jeho život. Podarilo sa to aj vďaka Plamienku, pretože prvé dni boli veľmi ťažké,“ spomína.

Lodička, čo pláva po rieke

Plamienok pomáha ťažko, nevyliečiteľne chorým deťom a ich rodinám. „Dávidko sa narodil ráno a o polnoci začali ťažkosti. Mal problémy s dýchaním a dostával silné epileptické záchvaty, ktoré viedli k zastaveniu dýchania a oživovaniu. Toto sa dialo prvé štyri dni a bol to veľmi náročný pohľad. Po štyroch dňoch, keď dostal lieky na epilepsiu a kyslík, jeho stav sa mierne zlepšil. Vtedy sme sa dozvedeli o Plamienku. Dovtedy to bola pre mňa lodička z reklamy, čo pláva po rieke. Zistili sme, že vďaka Plamienku môžeme mať Dávidka doma so všetkým, čo potrebuje a veľmi vďačne sme sa po konzultácii s riaditeľkou MUDr. Jasenkovou rozhodli túto možnosť prijať. Boli sme šťastní, že môžeme byť spolu doma,“ tvrdí Dávidkova mama.

Dávidko potreboval kyslíkový prístroj, odsávačku a merač saturácií. Všetky tieto prístroje im Plamienok bezplatne zabezpečil. „Bolo skvelé, že lekári z Plamienka nám vedeli a chceli poradiť, pomôcť a v prípade komplikácií aj prísť. Bolo to skvelé, lebo bežať s dieťaťom na kyslíku do nemocnice by bolo naozaj náročné“ hovorí.

Vďačíme im za Dávidkov život

Dávidko bol v starostlivosti Plamienka dvakrát. Dvakrát ho mohli prepustiť, lebo mu bolo lepšie. „Prvýkrát bol už stabilizovaný a rozlúčili sme sa. Po ôsmich mesiacoch, keďže sa narodil s rázštepom, chceli sme tento problém riešiť. Po operácii však Dávidko dostal nemocničný vírus a jeho stav sa veľmi zhoršil. Dva týždne bol v umelom spánku a museli mu urobiť tracheostómiu. Vtedy nám opäť pomohol Plamienok a mohli sme ísť domov. Dávidko začal akoby odznovu a Plamienok sa o neho opäť staral. Dávidkov stav sa postupne zlepšoval, dokonca začal chodiť v chodúľke. Prvých dva a pol roka bolo veľmi komplikovaných. Stálo to však za to.“

Dávidkovi rodičia majú ešte staršiu dcéru, ktorá má osem rokov. „Je zdravá a veľmi si Dávidka užíva. Nikdy sme naše rozhodnutie neoľutovali a sme šťastní, že môžeme byť spolu ako rodina. Hoci to bolo ťažké, nikdy sme si nepovedali, že by to bolo ľahšie, ak by tu Dávidko nebol,“ hovorí Dávidkova mama. Jej synček podľa jej slov nevníma veľa zrakom či sluchom, no miluje kontakt „telo na telo“.

„Doma ho hojdáme na hojdačke zavesenej na strope, v lete mu dáme matrac do prívesného vozíka a je s nami na záhrade. Má rád slniečko a je krásne vidieť, ako sa teší a smeje. Akú úprimnú radosť má z toho, že je na svete a že je s nami. A my sme Plamienku veľmi vďační za náš spoločný život s Dávidkom.“

Ilustračné foto Zdroj: Plamienok

Aj vďaka vašim 2 % z dane môžeme v Plamienku bezplatne pomáhať deťom, ako je Dávidko. Darujte nám ich aj tento rok. Ďakujeme.