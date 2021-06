Namierte si to na zberateľskú udalosť roka do Incheby!

Farebné servítky, samolepky, céčka, plechovky, odznaky, hokejové kartičky či pohľadnice. Spomínate si na to, ako mnohí z nás v detstve zbierali „vzácne“ veci a vecičky a neustále vymieňali za krajšie a nezvyčajnejšie kúsky? Mnohým zberateľská vášeň zostala až do dospelosti a na svoje zbierky nedajú dopustiť. Ak rovnako patríte k zanieteným zberateľom, rozhodne nevynechajte Bratislavské zberateľské dni, ktoré sa po prestávke spôsobenej pandémiou opäť vracajú do Incheby.

A veru je sa na čo tešiť! V Inchebe si budete môcť exkluzívne zakúpiť tzv. nulové eurosuvenírové bankovky. Počas 18. a 19. júna budú v bratislavskej Inchebe k dispozícii až dva motívy, ktoré sú vyrobené špeciálne pri príležitosti Bratislavských zberateľských dní – Michalská brána a historická budova SND.

Ilustračné foto Zdroj: Incheba

Pôvodne sa mali predávať už v roku 2020, ale vzhľadom na pandémiu si museli „počkať“ až na tento rok. Keďže však už boli vyrobené minulý rok, majú na sebe uvedený rok 2020. Pozor, k dispozícii je obmedzený počet len po 5 000 kusov, z čoho 4 000 kusov je bežné vydanie a v prípade zvyšných 1 000 kusov ide vydanie s prítlačou Anniversary 2020, o ktoré je medzi zberateľmi enormný záujem.

To však nie je všetko. Ak zavítate na Bratislavské zberateľské dni, nájdete tu aj tzv. lotériový automat, v ktorom bude mix vydaní bankoviek realizovaných pre Slovensko, Česko a Poľsko. Za cenu 3 eurá si budete môcť zakúpiť náhodný motív, medzi ktorými však budú aj veľmi žiadané a hodnotné motívy ako napríklad vydanie Karel Gott, Múzeum SNP1, Baťovany, niektoré vyhľadávané vydania Anniversary a mnohé ďalšie, ktorých hodnota je oveľa vyššia ako 3 eurá.

Zajímajú vás skôr mince? Bratislavské zberateľské dni prinesú skutočné „lahôdky“. Jednou z nich bude keltská minca typu Biatec razená v prvom storočí pred naším letopočtom na území dnešnej Bratislavy. Zo San Marína prichádza jedinečná 10-eurová minca s témou Covid, ktorá bola vydaná v septembri 2020. Na minci je znázornená zdravotníčka, ktorá podáva pomocnú ruku seniorke, pričom obe majú na tvárach rúška.

Ilustračné foto Zdroj: Incheba

Zberateľov poštových známok potešia okrem iného aktuálne vydania známok a vybraný filatelistický tovar za posledné dva roky od Slovenskej pošty. Tá pri tejto príležitosti vydáva aj špeciálny poštový lístok s prítlačou, dve príležitostné poštové pečiatky a tradične aj známku s personalizovaným kupónom venovanú práve Bratislavským zberateľským dňom.

Ešte ste sa nerozhodli? Ďalšia dobrá správa na záver – vstup na Bratislavské zberateľské dni v termíne 18. – 19. júna v Inchebe je bezplatný.