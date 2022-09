Zákazníci siete potravín Terno sa už v septembri môžu cítiť ako profesionálni kuchári. Za každých 5 eur nákupu v Terne dostanú od 20. septembra do konca roka nálepku a majú tak možnosť získať profesionálne nože Bugatti až so 70 % zľavou. Na výber majú zo siedmych typov nožov a príslušenstva ako stojan či brúska na nože.

Nakúpte v najbližšom Terne a zaostrite na prémiové nože v zľave až do 70 %

„Našim zákazníkom chceme byť naozaj blízko a ponúkať aj niečo extra okrem ich obľúbených potravín. K vareniu v neposlednom rade patria aj kvalitné nože. V dnešnej dobe vysokej inflácie a rastu cien v každom segmente trhu sme radi, že vieme priniesť prémiové a potrebné produkty do kuchýň zákazníkov. Teší nás, že sa nám podarilo vytvoriť ponuku pre našich zákazníkov, kde nájdu prémiové nože Bugatti s cenovkou už od 4,99 EUR,“ povedal Marek Koštrna, marketingový manažér TERNO real estate, s. r. o.

Ilustračné foto Zdroj: TERNO real estate

V ponuke je 7 druhov kuchynských nožov, brúska a stojan, ktoré môžu získať zákazníci siete potravín Terno od 20. septembra do 31. decembra. Za každých 5 eur nákupu dostanú nálepku, ktorú nalepia do brožúrky. Po vyzbieraní nálepiek môžu v predajni Terno získať prémiové nože Bugatti až so 70 % zľavou. Nože Bugatti majú dlhoročnú tradíciu, vyrábajú sa z vysokokvalitných materiálov s veľkým dôrazom na detail. Majú kvalitnú konštrukciu, vynikajúce remeselné spracovanie a moderný dizajn. V ponuke nožov nájdu aj jeden z damaškovej ocele, ktorá je charakteristická svojím vzhľadom a výbornými mechanickými vlastnosťami.