Do Vianoc zostáva už len niečo vyše týždňa a ak ešte nemáte darčeky, pozývame vás do bratislavskej Incheby, kde až do 19. decembra trvajú obľúbené Dni Vianoc. Tie už 33 rokov spájajú nákupy vianočných darčekov a dekorácií s tradičnými špecialitami a vianočnou atmosférou bez stresu a náhlenia.

Kde? Na Dňoch Vianoc v Inchebe

Na Dňoch Vianoc v Inchebe na vás čaká stovka predajcov, remeselníkov a handmade tvorcov zo Slovenska, Česka, Indie, Poľska, Talianska a Tuniska. Aj vďaka tomu môžete svojim blízkym darovať naozaj netradičný a originálny darček.

V ponuke sú zastúpené oblečenie, obuv, doplnky do interiéru, kozmetika, kniha či doplnky pre domácich miláčikov, ale aj krásne a hodnotnejšie darčeky ako kožené výrobky, kožušiny či bižutéria spolu s remeselnými výrobkami – čipkami; plstenými, drôtenými, slamenými, drevenými výrobkami, sviečkami z včelieho vosku a krásnymi prírodnými vianočnými ozdobami. Tie na Dni Vianoc v Inchebe prináša Združenie cechov historických remesiel, ktoré tak poskytne pohľad na zručnosť a dôvtip majstrov remeselníkov.

Tento víkend bude navyše patriť handmade tvorcom a dizajnérom, ktorí sa pochvália krásnymi, originálnymi a hodnotnými ručne vyrábanými drobnosťami a predmetmi.

Keďže k Vianociam neodmysliteľne patria rozprávky, v sobotu 17.12. o 15:00 vás privíta rozprávkové drevené bábkové divadlo. Milý a farebný príbeh o čertovi a Káči vás zabaví v podobe, ako ho hrávali starí bábkari pred storočiami. Predstavenie trvá 50 minút a končí sa veľkou tancovačkou detí. Deti, ale aj rodičia sa dozvedia, prečo práve bábkové divadlo bolo zapísané do zoznamu UNESCO.

Ručne vyrezávané drevené marionety vyvolajú závan nostalgie a vianočnú atmosféru. Najlepšia správa: deti do 6 rokov majú vstup zadarmo a ostatní návštevníci len v symbolickej sume 2 eurá. So vstupenkou sa navyše na mieste môžete zapojiť do žrebovania o zaujímavé ceny, ktoré do súťaže venujú vybraní predajcovia.