Spoločnosť REDOX, najväčší slovenský dodávateľ komunálnej techniky pre mestá, obce a spoločnosti, ktoré nakladajú s komunálnym a separovaným odpadom, vníma problematiku ochrany včiel ako veľmi aktuálnu. Hlavne počas pandémie COVID-19 si ľudia uvedomili, aké dôležité je mať silnú imunitu a pevné zdravie. „Včelí med je dokonalá základná stavebná jednotka imunity. Tak sme sa rozhodli po inštalácií prvých úľov v tvare komplexu budov sídla REDOX-u vyrobiť úle v tvare smetiarskeho auta a doplniť včelie „redoxácke“ rodiny o ďalšie.,“ približuje zámer majiteľ spoločnosti REDOX a zakladateľ Nadácie REDOX Roman Malček. Úľ na prvý pohľad upúta svojím dizajnom zraky verejnosti, no včely nájdu príbytok v klasickom drevenom úli. Drevo totiž včely vnímajú ako prirodzenú súčasť svojho prostredia, a tak je práve tento materiál na výrobu úľov najvhodnejší. Tento konkrétny v podobe smetiarskeho vozidla bude umiestnený na juhu stredného Slovenska, neďaleko obce Kyjatice.

Iniciatíva na ochranu včiel

Zaujímavosťou je že, odhadom až 76 percent potravinárskej produkcie v Európe je možnej vďaka jedinému hmyzu – včelám. Masívny úhyn včiel nie je problémom len Slovenska, týka sa celého sveta. Aktuálne je v ohrození až tretina hmyzu, tento živočíšny druh vymiera 8-krát rýchlejšie ako cicavce, vtáky a plazy. Ochrana včiel je kľúčovou témou budúcnosti. Včely na celom svete hynú alarmujúcou rýchlosťou. Faktory, ktoré spôsobujú, že včely celosvetovo ubúdajú sú rôzne od klimatických zmien až po agresívne hospodárenie. Dopady a dôsledky úhynu včelstva si uvedomujú v spoločnosti REDOX dlhodobo, aj z tohto dôvodu v minulosti otvorili „najmenší servis na svete“. Funkčný včelí úľ, ktorý je replikou sídla spoločnosti kde sa vykonáva servis a opravy komunálnej techniky a smetiarskych vozidiel. Spoločnosť REDOX a Nadácia REDOX buduje včelie rodinné spoločenstvá postupne. O včely v týchto úľoch sa stará dlhoročný odborník a včelár Július Jaloviar z Hnúšte, ktorý sa okrem starostlivosti o desiatky úľov aktívne venuje aj výskumu a vývoju nových prostriedkov boja proti parazitu - Klieštiku včeliemu. Ten vo veľkom rozsahu spôsobuje úhyny včiel na Slovensku. „Výsledné produkty, ktorými sú med, peľ, včelia kašička, propolis a vosk, sú určené zamestnancom našej firmy,“ hovorí R. Malček. Podľa neho má včelárstvo v dnešnej dobe veľký zmysel pre celú spoločnosť. Spoločnosť REDOX s.r.o. z Lučenca by preto v blízkej budúcnosti rada zapojila do budovania a rozširovania svojich včelstiev aj ďalšie privátne a mestské komunálne spoločnosti. Vlani sa do projektu zapojili Verejno prospešné služby mesta Vráble zhotovením a prevádzkou vlastných úľov inštalovaných priamo v areáli spoločnosti. „Našim cieľom je silný odkaz pre spoločnosť, zakladanie nových včelích rodín a ich ochrana má zmysel. Preto tvrdíme, že ak vytvoríš jednu včeliu rodinu, pomôžeš zachrániť celý svet,“ uzatvára R. Malček.

Včely žijú na Zemi už 150 miliónov rokov. V súčasnosti sú v našom regióne ohrozeným druhom, a tak je veľmi potrebná starostlivosť včelárov. Vyhynutie včiel by malo dopad na celú prírodu. Spoločnosť REDOX si to uvedomuje, a preto vynakladá úsilie pomôcť vážnu situáciu zmierniť.

O Nadácii REDOX: Spoločnosť REDOX s.r.o. z pozície trhového lídra v dodávke komunálnej techniky v roku 2019 za-ložila Nadáciu REDOX, ktorá sústreďuje všetky humanitné a dobročinné aktivity skupiny REDOX. Cieľom je podporovať aktivity orientované hlavne na oblasť ochrany životného prostredia, podpo-ru zodpovedného prístupu k odpadom a zvýšenie enviromentálneho povedomia verejnosti.