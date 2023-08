A Slovensko by sa malo v tomto smere inšpirovať Švédskom, ktoré má najnižšie percento fajčiarov a zároveň najnižší výskyt rakoviny pľúc v Európe. Potvrdzuje to švédsky profesor a vedec Karl Fagerström, ktorý sa už niekoľko desaťročí zaoberá nikotínom a závislosťou od nikotínu.

Škandinávske kráľovstvo je len krôčik od toho, aby sa stalo prvou spoločnosťou bez dymu v Európe. Zjednodušene to znamená, že podiel fajčiarov bude nižší ako päť percent dospelej populácie. Ako je to možné? Najmä Švédsko má komplexný súbor opatrení a prístupov. "Významnú úlohu v tom zohráva naša história - Švédsko malo to šťastie, že počas oboch svetových vojen zostalo neutrálnou krajinou - takže vojaci so sebou nenosili cigarety a neboli od nich závislí. Mali sme dobré východiskové podmienky," hovorí švédsky odborník na fajčenie Karl Fagerström o podmienkach vo svojej krajine.

Karl Fagerström, švédsky profesor a vedec, ktorý sa už niekoľko desaťročí zaoberá nikotínom a závislosťou od nikotínu Zdroj: Hospodárska komora ČR

Prísne obmedzenia nie sú dostatočne účinné

Vedec vidí víziu postupného znižovania počtu cigariet pozitívne. Je to najmä vďaka alternatívnym metódam v podobe elektronických cigariet, zahrievacieho tabaku alebo nikotínových vrecúšok. Domnieva sa však, že generácia bez tabaku, ktorú Európska únia očakáva v najbližších 15 rokoch, je nereálna. Jedným z dôvodov je negatívny postoj vládnych nariadení, najmä prísne obmedzenia týkajúce sa tabakových alternatív, ktoré majú niektoré európske krajiny.

"Rozhodne si myslím, že tabakové výrobky a nikotín by mali byť regulované. Európska únia sa však v tomto smere nepohybuje správnym smerom. Vo Švédsku pomerne prísne obmedzujeme fajčenie na vybraných miestach, v okolí nemocníc a regulujeme marketing cigariet," hovorí Fagerström a dodáva, že vyššie dane na škodlivé výrobky povzbudzujú spotrebiteľov, aby prešli na menej škodlivé alternatívy. Tieto aspekty sú v praxi účinnejšie ako priznané zákazy vo forme obmedzení.

Ilustračné foto Zdroj: Shutterstock



Štát by mal viac počúvať odborníkov

Fagerströmová odporúča politickým stranám, ktoré sa snažia bojovať proti nárastu počtu fajčiarov v populácii, aby pri svojich rozhodnutiach viac počúvali vedcov. "Záujem o nikotín medzi ľuďmi neutícha. To, čomu čelíme, nie je o jeho zákaze - to by prinieslo len ďalšie komplikácie. Našou úlohou je zabezpečiť, aby nikotín škodil čo najmenej, a na to potrebujeme rozumný regulačný rámec a hlavne podporu nikotinových alternativ zo strany vlády a regulačných úradov," dodáva Fagerström.