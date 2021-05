Chcete svojej mamine, či milovanej polovičke dopriať ku Dňu matiek výnimočný zážitok, no súčasná situácia vám to stále ešte nedovolí? Tak zabehnite do najbližšej predajne Kauflandu, vyberte jej čerstvú kyticu, uvarte obľúbené jedlo a strávte spolu pekný večer – u vás doma! Láskyplná osôbka, ktorá jediným objatím dokáže zahnať všetky problémy sveta, si to predsa viac ako zaslúži.

K šťastiu postačí, že budete spolu

Kaufland vás pozýva na LIVE vystúpenie obľúbených slovenských interpretov, určené pre tie najdrahšie bytosti na svete. Viete, že by pre vás urobili všetko, čo vám na očiach vidia, tak pre nich pre zmenu urobte tentoraz niečo špeciálne vy.



Užite si v nedeľu 9. 5. 2021 o 20:00 hod. spoločne doslova „unikátny“ online koncert, pridajte k nemu slová lásky, dobrú kávu či láskyplné objatie, a prežite spolu príjemný večer, na ktorý budete ešte dlho spomínať. Tešiť sa môžete napríklad na veľké vyznanie lásky od Ega, obľúbený Desmod, či Máriu Čírovú a jej „Unikát“.

#kauflandvasbavi aj na Deň matiek! Všetci milovníci dobrej hudby sa môžu tešiť na ďalší unikátny večer plný hudby. Zdroj: Kaufland

Z lásky k tebe, mami

Exkluzívny online projekt „Z lásky k tebe, mami“ je ďalším pokračovaním multižánrového festivalu #kauflandvasbavi, ktorý vám už tradične zadarmo prináša spoločnosť Kaufland. Ak teda chcete práve tej vašej mamine pripraviť nezabudnuteľný Deň matiek, pustite si spoločne v nedeľu 9. mája 2021 večer o 20.00 hod. originálny online koncert na stránke www.kauflandvasbavi.sk, na FB Kaufland Slovenská republika alebo YouTube kanáli Kaufland Slovensko.