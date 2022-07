Inšpirácia je emócia, ktorá dokáže nadchnúť zákazníkov. Nadšenie a inšpiráciu vedia na zákazníkov preniesť len zorientovaní pracovníci z predajní vďaka novým vedomostiam a praktickým skúsenostiam so sortimentom a produktami.

Na interaktívnom podujatí Workshopfest mali možnosť kolegovia z dm drogerie markt z celého Slovenska spoznať a zažiť na vlastnej koži novinky zo sveta krásy, domácnosti a zdravia.

Pracovníci z predajní denne odpovedajú na rozličné otázky zákazníkov a snažia sa im vhodne poradiť. Aby sa vedeli zorientovať v sortimente a množstve nových produktov, načerpali potrebnú inšpiráciu a vedomosti priamo od odborníkov, navštívili dm Workshopfest. V priestoroch Neologickej synagógy v Žiline sa stretlo 183 spolupracovníkov z prevádzok z celého Slovenska spolu s dodávateľmi dm drogerie markt. Vďaka sérii vzdelávacích a interaktívnych workshopov získali množstvo skúseností a užitočných informácií pre seba, svojich kolegov a zákazníkov.

„Na začiatku bola idea. Poďme sa o produktoch, ktoré predávame, dozvedieť viac. Ale urobme to inak ako sme boli doteraz zvyknutí. Kolegom venujúcim sa internému vzdelávaniu v dm sa nápad zdal byť inšpiratívny a pustili sme sa do realizácie spolu s rezortom nákupu a marketingu. A tak vzniklo úžasné podujatie Workshopfest,“ vysvetľuje s nadšením Jana Hornáková, z oddelenia vzdelávania a rozvoja, rezort spolupracovník dm drogerie markt a pokračuje: „Je to festival najaktuálnejších noviniek a trendov na trhu krásy, domácnosti a zdravia.“

Ilustračné foto Zdroj: dm drogerie markt

Inšpirácia rozvíja a posúva vpred

„Inšpirácia je tá pravá emócia, ktorá môže nadchnúť zákazníkov, kolegov a celé okolie. Chceme, aby zažívali WAU momenty pri návšteve predajní. Tie ale môžu zažiť vtedy, ak ich na ne dokážu pozitívnym spôsobom preniesť naši spolupracovníci z predajní. Tí to však potrebujú vyskúšať čo najskôr na vlastnej koži. Iba tak dokážu dokonale poradiť či odporučiť konkrétny produkt. Ak s ním majú osobnú skúsenosť. Ak o ňom vedia informácie nad rámec tých, ktoré sú uvedené na obale,“ hovorí Jana Hornáková, z oddelenia vzdelávania a rozvoja, rezort spolupracovník dm drogerie markt.

„Stretla som tu množstvo angažovaných kolegov. Presne o to sa v dm-ke snažíme. Prepájať tých, ktorí vedia s tými, ktorí chcú vedieť. Vďaka vzdelávaniu tohto typu vedia prepájať súvislosti, môžu lepšie pochopiť potreby kupujúceho a odborne mu pomôcť. To je pridanou hodnotou, ktorú sa pokúšame poskytnúť,“ konštatuje Zuzana Vinklerová, prokuristka, vedúca rezortu Spolupracovník, dm drogerie markt.

Pánsky svet, pleťová, vlasová a dekoratívna kozmetika, domácnosť, zdravá strava, certifikácia bio produktov, doplnky výživy, diagnostika tela, fyzioterapia a mnohé ďalšie. Dvojdňové podujatie poňalo viacero užitočných tém a bolo rozdelené do ôsmich blokov. Ku každej téme bola priradená konkrétna skupina pozostávajúca z kolegýň a kolegov z predajní. Po prezentácii nasledovala diskusia s odborníkmi. Jednotliví dodávatelia sa spolupodieľali na tvorbe obsahu a vedení jednotlivých prednášok. Urobiť v jeden deň viacero workshopov k aktuálnym témam vrátane rôznych sprievodných aktivít sa ukázalo ako maximálne praktické a informačne výživné.

„Som nadšený, že konečne po viac ako dvoch rokoch sa môžu naši kolegovia stretnúť a porozprávať. Byť v priamom kontakte s dodávateľmi a odborne sa vzdelávať,“ dodáva Martin Podhradský, konateľ, dm drogerie markt.

Úzke prepojenie s praxou

To, čo zákazník potrebuje, je inšpirácia, nadšenie a odbornosť. Aj takáto forma vzdelávania poskytuje následne nakupujúcemu informácie zlepšujúce kvalitu jeho života.

„dm chce prostredníctvom ekologických produktov vplývať na zákazníkov a zlepšovať tak životné prostredie. Prezentovali sme rôzne tipy ako žiť udržateľne. V každej sortimentnej skupine sme mali vhodnú alternatívu,“ hovorí Mária Kalčok Babušová, špecialista rezortu Spolupracovník, dm drogerie markt.

„Dozvedela som sa nové fakty o bylinkách a tak budem môcť prezdieľať množstvo užitočných informácií,“ teší sa Andrea Tomanová, filiálka Bratislava.

„Tento Worhshopfest mi dal veľa. Chcela som sa utvrdiť v niektorých veciach, či ich robím správne. Napríklad, či sa naozaj dobre starám o svoju pleť. Najmä teraz, keď sme po covide,“ dopĺňa Jana Ančinová, filiálka Bernolákovo.

„Na filiálkach máme stále viac mužských zákazníkov, ktorým budeme vedieť lepšie poradiť aj vďaka tomuto podujatiu,“ potvrdzuje Lenka Župová Zemanová, filiálka Košice.

„Počuli sme rady a tipy. Posuniem ich kupujúcim. Ako si správne farbiť vlasy alebo vhodnosť používania niektorých šampónov,“ uzatvára Viktória Sotoňáková, filiálka Námestovo.

Ilustračné foto Zdroj: dm drogerie markt