Kontajner MolokDomino od slovenskej spoločnosti REDOX-ENEX má svoje korene vo Fínsku a na Slovensku je vyhľadávaným favoritom obcí, bytových spoločností, developerov, správcov verejných budov. Tí ho vyhľadávajú nielen pre jeho estetický vzhľad, ale predovšetkým funkčnosť a výhody, ktorými oproti štandardným kontajnerom disponuje. Nový zmodernizovaný MolokDomino kladie dôraz na udržateľné riešenia a šetrnosť k životnému prostrediu.

Ilustračné foto Zdroj: REDOX – ENEX

Moderný a nadčasový dizajn

Vizuálna stránka odpadkového kontajnera MolokDomino je príkladom nadčasového dizajnu, ktorý splýva s okolím. Starostlivo premyslené línie nádoby vytvárajú štýlový vzhľad, ktorý obstojí v skúške času. Plniace veká nového kontajnera na odpad sú zarovnané s jeho hlavným vekom, čo dodáva kontajneru efektnejší vzhľad.

Veká a poklopy starých kontajnerov na odpad MolokDomino boli tmavosivé, ale nové kontajnery majú veká čierne. Vďaka novej farbe je možné v poklopoch použiť väčšie množstvo recyklovaného plastu. V súčasnosti je podiel recyklovaných materiálov použitých v poklopoch minimálne 70 percent. Okrem toho sú novinkou mierne zaoblené rohy rámu kontajnerov na odpad. Známy obdĺžnikový tvar a možnosti rámovania zostali rovnaké. K odpadkovým nádobám je možné okrem obľúbeného kompozitného rámovania zaobstarať aj štýlový hliníkový exteriér alebo tlačené rámovanie s obrázkom či farbou podľa vlastného výberu.

Ekologickejšie nádoby na odpad

V nových polopodzemných kontajneroch MolokDomino je použité značné množstvo recyklovaných materiálov, vrátane vrchnákov kontajnerov, kompozitných rámov a zdvíhacích vriec. Výrobca Molok-ov aktívne pracuje na zvyšovaní podielu recyklovaných materiálov a stále hľadá nové možnosti využitia recyklovaných materiálov. Týmto sa snaží neustále znižovať uhlíkovú stopu.

Odolné materiály a konštrukcie kontajnerov na odpadky polopodzemné kontajnery MolokDomino zaručujú, že kontajnery budú mať výnimočne dlhú životnosť. Komplexný servis náhradných dielov tiež pomáha udržiavať nádoby na odpad v prevádzke po dlhú dobu. Jednoducho povedané, produkty s dlhou životnosťou menej zaťažujú životné prostredie.

Prvé kontajnery Molok sa používajú už 30 rokov, takže sa dá s istotou povedať, že kontajnery na odpady MolokDomino môžu slúžiť niekoľko desaťročí. Ich kvalita je rokmi osvedčená aj na Slovensku, kde spoločnosť REDOX-ENEX od roku 2012 nainštalovala viac ako 3 000 polopodzemných kontajnerov.

Ilustračné foto Zdroj: REDOX – ENEX

Frekvencia vývozu odpadu

Veľké množstvo odpadu sa vyzbiera z kontajnera Molok jedným ťahom, čo znamená, že kontajnery na odpad Molok sa vyprázdňujú menej často ako tradičné povrchové kontajnery. Podľa výskumu sú emisie oxidu uhličitého z vyprázdňovania kontajnerov Molok asi o 50 percent nižšie ako pri povrchových kontajneroch, pokiaľ ide o zber viacerých druhov odpadu.

Používanie odpadovej nádoby MolokDomino je jednoduché

Pri konštrukcii nového kontajnera na odpad MolokDomino sa ešte viac dbalo na jednoduchosť používania a maximálne bezproblémové vynášanie odpadu. Plniace veko nových odpadových nádob MolokDomino zostáva pri otvorení hore, čo necháva používateľom voľné obe ruky.

Jedným z nových doplnkov k nádobám na odpad MolokDomino je háčik na vrece, na ktorý človek môže dočasne zavesiť vrece na odpadky alebo vlastnú kabelku. Vďaka tomu môže použiť obe ruky a triedenie odpadu je oveľa jednoduchšie.

Rovnako ako u predchádzajúceho modelu, aj tu platí, že zvieratá sa k odpadu nedostanú. Väčšina odpadovej nádoby je umiestnená pod zemou, jej teplota zostáva nízka aj v lete a odpad nerozvinie taký silný zápach ako nad zemou a na slnku.

Ilustračné foto Zdroj: REDOX – ENEX

Inteligentná nádoba na odpad prináša výhody užívateľovi aj údržbe

Nádoby na odpad MolokDomino je možné integrovať s novými smart funkciami, ktoré uľahčia každodenný život obyvateľov aj prácu poskytovateľa služieb údržby. Zámok veka, ktorý je k dispozícii ako príslušenstvo, bol umiestnený na novom mieste, aby zdvíhacia rukoväť chránila zámok pred dažďovou vodou a vlhkosťou produkovanou odpadom. Vďaka tomu je používanie zámku pohodlnejšie. Nový dizajn umožňuje aj inštaláciu elektrického zámku na kontajner.

Pomocou zámku je možné určiť, kto môže nádobu na odpad používať. V súčasnosti je to často potrebné v husto obývaných oblastiach. Používatelia dostanú čipovú kartu, ktorá vyzerá ako kreditná karta alebo malý štítok/čip, ktorý sa zmestí na krúžok na kľúče. Tie sa dajú použiť na jednoduché otvorenie zámku nádoby na odpad.

Zámky možno použiť aj na zhromažďovanie informácií o tom, ako sa kontajner používa, čo je užitočné pri vývoji zberového systému. Elektrický zámok dokáže rozpoznať aj náhle zvýšenie teploty vo vnútri nádoby. To znamená, že v prípade vandalizmu nádoby upozorní osobu zodpovednú za správu nádob na odpad. Ak je k elektrickému zámku pripojený snímač merania naplnenosti, možno zbierať užitočné informácie na optimalizáciu vyprázdňovania. V prípade, ak nie sú dostatočne plné, tak sa nádoby nevyprázdnia.

Nespornou výhodou tohto typu kontajnerov od spoločnosti REDOX-ENEX je nielen to, že sa odpad ukladá do hĺbky, ale i to, že kontajnery na rôzne typy triedeného odpadu možno uložiť tesne vedľa seba, čím sa šetrí priestor.

Aj keď zberné miesto odpadu zaberá oveľa menej miesta nad zemou, kapacita systému je veľká. Vďaka tomu je možné nádoby menej často vyprázdňovať, čo šetrí nemalé peniaze. Navyše, nižšia frekvencia ťažkých vozidiel na vývoz odpadu prináša obyvateľom pokojnejšiu premávku a menej emisií z dopravy. Moloky majú tiež dobrú požiarnu bezpečnosť. Ak sa do kontajnera vhodí niečo horiace, oheň sa zvyčajne udusí skôr, ako dôjde k poškodeniu.

Systém MolokDomino pozostáva z modulov, ktoré ponúkajú jednoduchý spôsob, ako nájsť správnu kapacitu na zber až siedmich druhov odpadu. Ak sa potreby používateľov v oblasti zberu odpadu v nasledujúcich rokoch zmenia, moduly sa dajú ľahko upraviť.

Ilustračné foto Zdroj: REDOX – ENEX

Spoločnosť REDOX-ENEX

Problematike zberu komunálnych odpadov pomocou polopodzemných kontajnerov sa venuje už od roku 2012 a za tento čas nainštalovala viac ako 3000 polopodzemných kontajnerov na Slovensku. Na Slovensku je autorizovaným dodávateľom systému od fínskeho výrobcu MOLOK, ktorý je autorom myšlienky zberu odpadov pod zemou. MOLOK je celosvetovo jeden z najväčších výrobcov.

Polopodzemné kontajnery vyrába už od r. 1991 a ročne dodáva do celého sveta viac ako 15.000 ks kontajnerov. Toto 30 ročné know-how sa prejavuje najmä v kvalite a trvácnosti produktov, rovnako tak aj v neustálom vývoji a inováciách, ktoré pomáhajú splniť požiadavky aj tých najnáročnejších partnerov a prispôsobiť zberné miesta rôznym typom urbanistickej zástavby.

Partnermi spoločnosti sú najmä mestá a obce, developeri a zberové spoločnosti. V súčasnosti rozbieha REDOX-ENEX spoluprácu aj s priemyselnou sférou, ktorá si takisto našla benefity v ponúkaných riešeniach.