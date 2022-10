Via Vinum preložené z latinčiny znamená cesta vína. Vyrobiť dobré víno je skutočne dlhý a náročný proces, od bobule hrozna až po lahodný mok v pohári. Vždy začína kvalitným hroznom s láskou a umom spracovaným, s radosťou ponúkaným a s chuťou vypitým.

Za náročnou prácou, ale aj láskou stoja reálni ľudia. Juraj Slováček, enológ a hlavný technológ a Juraj Kordiak, hlavný someliér vinárstva Viti. Odborníci, ktorých láska k vínu stojí za úspechom slovenských vín Vitis.

Kedy ste zahoreli láskou k vínu ?

Juraj Slováček: Pochádzam z vinárskej z oblasti, v ktorej všetci boli svojim spôsobom takí „domáci technológovia“. V každom dome bol vinár a výrobu vlastného vína mal každý. Takže od detstva som vinárstvo vnímal prirodzene a stal som sa jeho súčasťou.

Ilustračné foto Zdroj: Vitis

Juraj Kordiak : Svoju kariéru som začal v gastronómii a pivovarníctve a do vinárstva som nastúpil v roku 2006. Odvtedy som dušou i telom spojený s vínami, šumivými i tichými. Postupne som sa vypracoval na pozíciu hlavného someliéra. Zaoberám sa najmä degustáciou a reprezentujem naše vína na prestížnych akciách a súťažiach pre someliérov. Medzi moje obľúbené odrody patria Rizlingy, rýnsky aj vlašský. Pod značkou Vitis ponúkame slovenským zákazníkom dokonca až 4 varianty vín týchto odrôd.

Chutnáte víno skôr, ako ide do fliaš?

JS: Áno aj. No kvalita musí byť v prvom rade potvrdená laboratórnym analytickým rozborom. Ten sa u nás vo Vitise robí každý deň, máme svoje vlastné, špičkovo vybavené laboratórium s tímom odborníkov.

Máme na Slovensku kvalitné hrozno na výrobu dobrého vína?

JS: Našim územím prechádzali rôzne vojská a doniesli odrody viniča, z ktorých sme si neskôr povyberali to najlepšie. Slovensko má na maličkom území veľmi široký záber odrôd. Aj rajonizácia je špecifická práve vďaka tomu, o akú maličkú krajinu ide. Sereď, tým že je v strede má obrovskú výhodu v tom, že sa tu stretávajú všetky tipy vín rôznych vinohradníckych oblastí, južnoslovenských, nitrianskych aj malokarpatských.

Ilustračné foto Zdroj: Vitis

Z toho širokého výberu – čo najviac chutí Slovákom a prečo? Ktoré odrody sa najviac predávajú?

JS: Obľúbené sú hlavne mladé a svieže vína. Dlhodobo sú najpredávanejšie biele odrody Veltlínske zelené a Rizling vlašský. V poslednej dobe rastie aj obľúbenosť ružových vín čiže rosé.

Čo červené vína?

JS: Kvalita slovenských červených vín každoročne stúpa. Je to dôsledok globálneho otepľovania. Pred 20. rokmi by nikomu nenapadlo mať na Slovensku vysadený Cabernet a dnes je to už bežná vec. Obrovský posun zaznamenali červené vína najmä zásluhou pani Pospíšilovej tým, že vyšľachtila nové slovenské odrody Dunaj, Hron, Váh.

Ako sa ja ako laik zorientujem v tom, ktoré víno je dobré?

JS: Ja všetkým odporúčam nájsť si čas a namiesto bezcieľneho blúdenia medzi regálmi s vínom v obchode ísť na atraktívne vinárske podujatie. Vyberte sa niekedy v sobotu, keď je vyhlásený deň nejakých viníc, vinná cesta. Tam si prvotne spravíte prehľad o tom, čo vám chutí. Darmo budete hľadať vinárov s najlepšími Rizlingami, keď vám nechutí Rizling. Na to, aby ste zistili, čo vám chutí vám naozaj stačí jedno doobedie.

Je medaila – nálepka na víne zárukou toho, že je víno dobré?

JS: Sú medaily a medaily. Zárukou kúpy kvalitného vína sú medaily zo súťaží alebo prehliadok vín, na ktorých sa stretávajú skutoční odborníci - napríklad Národný salón vín. Medaile udelené na tomto podujatí sú zárukou toho, že si kúpite kvalitné slovenské víno zo slovenského hrozna.

Ilustračné foto Zdroj: Vitis

Ktoré víno sa najlepšie kombinuje s jedlom?

Juraj Kordiak: Keď má víno harmóniu, dá sa zharmonizovať aj s jedlom. V gastronómii platí všeobecne známa zásada, že čím je jedlo jemnejšie a chuťovo nekomplikovanejšie, tým jemnejšie a ušľachtilejšie víno sa vyžaduje. K rybám, bielemu mäsu a hydine sa najlepšie hodí biele víno. K tmavým, tučným mäsitým jedlám a k divine je vhodné červené víno. A ak sa podáva viac chodov jedla, ponúka sa viac druhov vín a má sa postupovať tak, že najprv sa podávajú suchšie vína, potom sladšie alebo jemnejšie a nakoniec silnejšie vína. Vitis má vo svojej ponuke takú širokú škálu vín, že si veľmi ľahko nájdete to pravé a zladíte chuť jedla s vínom. V kolekcii Vitis Galéria nájdete až 15 rôznych odrôd bieleho, červeného a ružového vína, ponúkame však aj špeciálnu kolekciu šiestich vín Vitis Galéria s prívlastkom. A ak by ste sa chceli inšpirovať, na našej stránke vitis.sk nájdete mnoho skvelých receptov v kombinácii s lahodnými vínami.

Ilustračné foto Zdroj: Vitis