Poslucháč by povedal, že moderátor Ivan „Binďo“ Bindas potrebuje okolo seba čo najviac ľudí, z ktorých čerpá energiu. Opak je však niekedy pravdou. Keď sme sa obľúbenej rozhlasovej hviezdy spýtali, ako najradšej trávi leto, prekvapivo menoval aj činnosti mimo akejkoľvek civilizácie.

„Mám rád slovenské hory a kopce. Keďže svokrovci bývajú na dedine na Spiši pri Slovenskom raji, mám veľa možností na turistiku. Samotný Spiš nie je ešte celkom dopodrobna objavená destinácia. Napríklad úplne nekomerčný kopec Sľubica, tretí najvyšší na Branisku, kde kedysi mladí vojaci odchádzajúci na vojnu skladali sľub,“ hovorí Binďo o svojich záľubách.

Kým všetci ospevujú zahraničie, rodák z Košíc sa teší z krás domoviny. Nevie si vynachváliť napríklad chatu na Zahure v Spišských vlachách, kam každoročne zavíta s priateľmi. Užíva si tam nedostatok signálu a malebné prostredie.

Nepodceňuje domovinu Zdroj: Ivan „Binďo“ Bindas

Bez stereotypu, no v rovnováhe

Paradoxom je, že hoci si spíker z nezameniteľným hlasom rád oddýchne od víru sveta, práci sa nevyhýba. „Nemám rád stereotyp, v lete trochu aj pracujem. Moja úloha v Rade pre vysielanie a retransmisiu ma skutočne baví, takže si naštudujem nedávno prijatý zákon o mediálnych službách. Nepoviem nie ani na zopár moderovaní,“ hovorí, pričom dodáva, že aj tu myslí na správnu mieru.

Odborník Zdroj: Ivan „Binďo“ Bindas

Keď zloží mikrofón alebo dokumenty, berie do ruky lopatu či pílku. „Pomáham svokrovcom s rodinnou farmou či so stavbou domčeka na apiterapiu. Je to spôsob prevencie a liečby ochorení pomocou včelích produktov. Tiež som na osoh pri úpravách novej včelnice, ktorá bude slúžiť širokému okoliu,“ vysvetľuje moderátor.

Manuálnej práce sa nebojí Zdroj: Ivan „Binďo“ Bindas

Väčšinu leta sa však aj tak chystá venovať najmä svojmu synovi. „Teraz si už neviem predstaviť leto bez malého. Teším sa na otcovsko-synovské veci. Keďže miluje vodu, naučím ho plávať. Ukážem mu aj bicyklovanie a podobne,“ nevie sa dočkať svojho otcovského leta.

Viac informácii o tom, čo Binďo robí, nájdete na instagrame www.instagram.com/bindo4.