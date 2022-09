Ak ste si dali jedlo so zemiakmi, tak je to pravda. Inak, podľa štatistických čísel sú u nás celkom obľúbené - ich spotreba v minulom roku bola na každého Slováka 47,4 kg. No a ak sa vám doma práve minuli, zájdite do najbližšej predajne Kauflandu, v ponuke sú od našich domácich pestovateľov.

Po ryži, pšenici a kukurici sú zemiaky štvrtou najčastejšou konzumovanou plodinou na svete. Určite k tomu prispievame aj my, ale i Austrálčania, ktorí vraj spotrebujú za rok až 60 kg na hlavu, Česi dokonca ešte viac. Prečo nie, veď zemiaky patria k veľmi chutným a zdravým druhom zeleniny a vhodne pripravené sú navyše aj ľahko stráviteľné. Obsahujú 80 percent vody, škrob, vitamíny A, B a majú aj vysoký obsah vitamínu C a množstvo minerálov ako napríklad draslík, horčík, vápnik, fosfor, železo, fluór či sodík, ale aj ďalšie.

PESTOVAL ICH DEDO, OTEC A TERAZ...

Mikuláš Sáraz, ktorý vyrastal v poľnohospodárskej rodine, dnes obhospodaruje 180 hektárov pôdy v okolí obce Čechynce. Z toho na 60 hektároch pestuje zemiaky, na zvyšnej výmere kukuricu, pšenicu a proso. Dcéry zrejme v tradícii pokračovať nebudú, tie sa realizujú v oblasti gastra. V malej rodinnej firme pracuje spolu s manželkou, ktorá má pod palcom administratívu. To, samozrejme, znamená, že ani toto leto nedovolenkovali.

„To naozaj nie, v lete je najviac práce. My sme takí januároví dovolenkári,“ smeje sa pestovateľ, ktorý zemiaky sadí, zavlažuje a dokonca aj sám vyoráva. S vyorávačom zozbiera za dve hodiny 25 ton. Potom zemiaky triedia na triedičke a vyberajú len tie kvalitné. Balené aj voľné v debničkách ich dodávajú do centrálneho skladu v Ilave.

S obchodným reťazcom spolupracuje už tretí rok a podľa jeho slov je veľmi spokojný. Skoré prílohové odrody zemiakov Colomba a Carera začal dodávať v júni, neskoršiu odrodu Sunita dodáva až do februára.

„Zemiaky zbierame priebežne, ako dozrievajú, od júna až do septembra – vtedy ich zozbierame všetky, pretriedime a uskladníme v modernom klimatizovanom sklade. Do Kauflandu ich zavážame podľa objednávok,“ vysvetľuje M. Sáraz a dodáva, že tento rok je úroda priemerná, aj napriek zavlažovaniu počas horúcich suchých dní.

PREČO ICH MUSÍME DOVÁŽAŤ?

V uplynulom roku sa na Slovensku pestovali skoré zemiaky na ploche 1200 hektárov, neskoré na 4100 hektároch a sadbové zemiaky na výmere 260 hektárov. To je dosť málo na to, aby sme boli v zásobovaní zemiakmi sebestační. Pre zaujímavosť dodajme, že na zabezpečenie 80-percentnej sebestačnosti by sme potrebovali vysadenú plochu približne 11-tisíc hektárov.

„Aktuálne sa ich pestovanie sústredilo na juhu Slovenska a v okolí Senca kvôli závlahám. V tradičných zemiakarských lokalitách sú skôr v úzadí. Vo všeobecnosti však platí, že pestovateľské výmery klesajú,“ vysvetľuje Jozef Šumichrast, predseda Zemiakarského a zeleninárskeho zväzu SR. Jednou z príčin poklesu pestovania zemiakov sú vysoké náklady v porovnaní s inými poľnými plodinami. Oproti minulosti sa znížila aj ich spotreba, čo súvisí so zmenou stravovacích návykov v slovenských rodinách – jeme viac mäsa, ryže a cestovín.

O to viac v súčasnej situácii teší, že Kaufland slovenských pestovateľov dlhodobo podporuje a ponúka im pravidelný odbyt a spoluprácu silného reťazca na trhu. S cieľom neustále zvyšovať ich podiel v sortimente čerstvého ovocia a zeleniny , a to optimálne po celý rok.

Ilustračné foto Zdroj: Kaufland

VYBERÁTE SI SPRÁVNE?

Aby sa vám obľúbený recept vydaril, je dôležité zvoliť si správny typ zemiakov – označenie či informáciu nájdete na obale.

Varný typ A – šalátové zemiaky: sú pevné, nerozvárajú sa, jemne múčnaté. Pretože pevne držia tvar, sú vhodné na prípravu šalátov, varenie v šupke alebo pečenie v rúre, keď ich nakrájate na plátky.

Varný typ B – prílohové zemiaky: sú polopevné a polomúčnaté. Tento typ je najvhodnejší na prípravu príloh, do šalátov, polievok, na restovanie.

Varný typ C – na pyré, cesto: zemiaky sa skôr rozvárajú, sú múčnaté a najlepšie ich využijete na prípravu zemiakového pyré , kaše či do cesta.

Zemiaky kúpené v obchode je vhodné spracovať čo najskôr, aby nezačali klíčiť. Dlhšie vydržia uskladnené na tmavom a suchom mieste, optimálne s teplotou 4 – 10 °C. V teplejšom prostredí sa rýchlejšie kazia, v svetlejšom zasa zelenajú – v oboch prípadoch strácajú na kvalite. Našťastie, v reťazci si môžete vybrať z rôznych druhov balenia alebo zemiaky voľné, takže si kúpite množstvo, ktoré rýchlo spotrebujete. Určite máte mnoho vlastných rodinných receptov na ich prípravu, ale chutné inšpirácie nájdete aj na Kaufland online kuchárke .