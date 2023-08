Vyznávači sýtenej vody vedia, že vláčiť fľaše so sódou z obchodu sa nevypláca. Oveľa ekonomickejším a aj ekologickejším riešením je systém SodaStream. Na začiatku stačí jedna investícia do prístroja, ktorý sa vám bude najlepšie hodiť do domácnosti, na chalupu či do kancelárie, a potom už len vymieňate bombičky. Ako často, to záleží na vašej spotrebe. Z jednej originálnej bombičky dokážete spraviť 60 – 80 litrov sódy, podľa toho, akú intenzitu sýtenia si volíte a aký prístroj máte.



Vypočítajte si, koľko ušetríte, keď prejdete z kupovanej sýtenej vody na SodaStream

Výmenné miesta na každom kroku, aj dovoz priamo domov

Originálne plnené bombičky sú skontrolované, vyčistené, naplnené zdravotne nezávadným potravinárskym CO 2 a zapečatené fóliou s logom SodaStream. SodaStream ich plní už 120 rokov a iba používanei originálnych bombičiek SodaStream zaručuje bezpečnosť, spoľahlivosť a aj kvalitu a tú správnu chuť výsledného perlivého nápoja. Vymeniť si bombičku SodaStream je jednoduché: výmenných miest je vyše 600 a čoskoro pribudnú ďalšie. Zoznam autorizovaných predajcov je uvedený vždy na webe: https://www.sodastream.sk/predajcovia/, kde si stačí vybrať, či chcete vymeniť modrú alebo ružovú bombičku a na mape sa vám zobrazí zoznam predajcov v zvolenej lokalite, alebo vám bombičku privezie priamo domov Lunys spolu s nákupom potravín, takže šetríte dvakrát.



Pozrite si animáciu, ako rozoznáte originálne bombičky SodaStream

Modrá alebo ružová?

S príchodom nových prístrojov SodaStream Terra, Art, Duo a Gaia prišli aj nové bombičky, odlišné od tých modrých nielen svojou farbou. Ružové bombičky disponujú moderným systémom Quick Connect, takže sa do prístroja SodaStream neskrutkujú, ale iba zacvaknú. V novom prístroji tak stačí zdvihnúť klapku, založiť bombičku a klapku zaklapnúť späť. Preto modré bombičky nepasujú do nových prístrojov a naopak. Majitelia starších modelov sa však obávať nemusia. Modré bombičky zostávajú v predaji a naďalej bude možné ich vymieňať tak, ako doteraz.