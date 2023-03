Podpora a porozumenie sú kľúčové

Samo sa od svojich štyroch rokov venuje plávaniu a diaľkovému plávaniu. Jeho obľúbeným štýlom je motýlik a plaveckým vzorom Michael Phelps. Mladý plavec bol takpovediac do vody hodený odmalička, jeho mama Zuzana je viacnásobnou majsterkou Slovenska v diaľkovom plávaní, a tiež šampiónkou ČSSR v bazénovom plávaní. Otec Róbert je majstrom sveta a desaťnásobným majstrom Slovenska v hokejbale, ako aj päťnásobným vo florbale. Brat Róbert sa tiež venuje hokeju a florbalu. „Je veľmi dôležité, aby okolie športovcovi porozumelo, aby vedelo, v čom spočíva príprava a čo všetko cesta za medailami prináša. Ja mám šťastie, že moji rodičia od začiatku presne vedeli, aké to je, keďže sami si touto cestou prešli dávno predo mnou,“ opisuje Samo. Dnes je členom juniorského olympijského tímu na rok 2023, aj členom Národného športového centra. Minulý rok získal na medzinárodnom plaveckom podujatí v rámci EYOF 2022 (Európsky olympijsky festival mládeže) hneď dve bronzové medaily.

Pomohol aj grant

Okrem podpory okolia je často dôležitou súčasťou aj podpora materiálna. Mnohé talentované deti a mládež majú aj chuť aj vytrvalosť, no niekedy im chýbajú prostriedky. Aby mohli rozvíjať svoj talent a pracovať na sebe, už šestnásty rok sa môžu v grantovom programe Talenty Novej Európy (TNE) uchádzať o podporu. Program, na ktorom spolupracuje Stredoeurópska nadácia (CEF) so spoločnosťou SLOVNAFT, a.s., podporuje mladé výnimočné talenty vo veku 8 až 25 rokov, ktoré vynikajú v niektorej z oblastí športu, umenia či vedy. Tento grant získal aj Samuel Košťál. „Práve vďaka TNE som mohol chodiť na sústredenia a pripravovať sa na preteky medzinárodnej úrovne. Stal som sa viacnásobným majstrom Slovenska v plávaní a veľmi by som sa chcel zlepšovať a posúvať vpred. Rád by som sa v budúcnosti dostal aj na olympiádu a získal tam pódiové umiestnenie. Som síce ešte na začiatku svojej kariéry, ale bez podpory TNE by to nešlo,“ hovorí nádejná plavecká hviezda.



Za uplynulých 15 rokov programu získalo takto podporu z programu TNE viac ako 500 talentov v súhrnnej hodnote takmer 980 tisíc eur. V minulom roku si grant vo výške 66 000 eur rozdelilo 65 detí a mladých ľudí. Rovnaká suma je určená na prerozdelenie aj v tomto ročníku. Elektronickú prihlášku, požiadavky a konkrétne kritériá programu nájdu uchádzači na webovej stránke: www.tne.sk . Grantový program je otvorený do 31. marca 2023.