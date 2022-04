Značku ZO SKIN Health, ktorá je veľkým hitom v USA, založil Zein Obagi, známy dermatológ z Beverly Hills. Na Slovensko ju ako prvá priniesla Merita Mazreku z kliniky Mazreku Medical. Čím ju kozmetika presvedčila? „Je to to najlepšie, čo som kedy používala a chcem aby to zažili všetky ženy. Produkty obsahujú silné aktívne zložky v medicínskych koncentráciách, nájdete tu cielené riešenia pre hyperpigmentáciu, akné, rosaceu a prejavy starnutia, ako aj preventívnu a ochrannú starostlivosť pre všetky typy pleti,“ hovorí odborníčka, ktorá sa stará o množstvo našich krásnych celebrít, no najmä o bežné ženy. Preto vie, aké potreby má naša pleť a čo nám pomáha udržať ju zdravú a sviežu.

Poďte sa s nami pozrieť na ktoré vychytávky ZO SKIN Health nedajú naše známe tváre dopustiť a prečo.

Dominika Mirgová. Dominika žije aktívny život, a chce vyzerať čo najlepšie a najprirodzenejšie.

Tento regiment od ZO Skin Health je dokonalý antiaging Zdroj: ZO SKIN Health

A pre každú ženu, ktorá myslí boj s časom vážne, je alfa a omega retinol. V silnej koncentrácii a špičkovej kvalite sa nachádza v produkte Radical Night Repair. Ten sa nachádza v balíčku AGGRESSIVE ANTI-AGING PROGRAM, ktorý obsahuje až 6 produktov a je presne vyskladaný tak, aby na seba nadväzovali a dali do poriadku prejavy starnutia.

@matuskolarovsky Zdroj: ZO SKIN Health

Matúš Kolárovský. Mladý herec bojuje s akné a nevie si vynachváliť kombináciu troch kyselín obsiahnutých v prípravku OIL CONTROL PADS ACNE TREATMENT.

Zázračné tampóniky redukujú tvorbu akné, normalizujú mastnotu a výskyt rozšírených pórov.

@kristina_kormuthova Instagram Zdroj: ZO SKIN Health

Kristína Kormúthová. Objavila antioxidačné sérum DAILY POWER DEFENSE a odvtedy ho používa. Je to presne ten dokonalý multifunkčný prípravok pre vyťažené ženy, ľahký, príjemný, vyhladzujúci.

Štyri špičkové produkty ktoré patria k bestsellerom Zdroj: ZO SKIN Health

Antioxidanty obsiahnuté v sére poskytujú ochranu v boji proti prejavom poškodenia voľnými radikálmi. Podporuje funkciu kožnej bariéry, pomáha podporiť prirodzený proces obnovenia pleti a dodáva pleti zdravý lesk.

+ NÁŠ tip na jar: SUNSCREEN & PRIMER SPF 30 unikátny produkt, ktorý spája primer a ochranu pred slniečkom, má úžasnú zamatovú konzistenciu a je pekne tónovaný, takže zjednocuje farbu pleti. Oproti iným produktom s SPF, ktoré mávajú ťažkú konzistenciu a špecifickú vôňu, je absolútny favorit. 100 %- ne najlepší krém na jar aj leto, bez ktorého sa nebudete vedieť zaobísť.