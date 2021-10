Milovníci piva pozor: Na toto by ste mali myslieť už pri nákupe v obchode

Nastupujúca jeseň tlačí Slovákov postupne do interiérov. Milovníci čapovaného piva, ktorí si ho najradšej vychutnali na terase, sa pomaly budú musieť uspokojiť s vnútorným priestorom podnikov. Alebo si svoj obľúbený zážitok doprajú s priateľmi či rodinou v pohodlí domova. Do pozornosti sa tak opäť vo vyššej miere dostáva balené pivo. To, v akom obale si ho dnes kúpite, môže znamenať veľa pre budúcnosť životného prostredia. Správnym výberom totiž môžete pomôcť znížiť jeho uhlíkovú stopu a odľahčiť tak prírodu. Pozrite sa, po ktorom obale by ste mali siahať častejšie.