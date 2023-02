Ste hrdým partnerom projektu predného brzdového svetla. Pred pár dňami ste uzavreli prvý výskum, týkajúci sa tohto projektu. Čo ste sledovali?

Chceli sme vedieť názor vodičov ešte predtým, ako budú mať so zeleným predným brzdovým svetlom skúsenosť. Tak sme sa dohodli aj s výskumníkmi z Bonnského inštitútu. Následne budeme robiť prieskum na šesťsto respondentoch mimo vodičov, ako sú deti, chodci, cyklisti a napokon aj všetkých vodičov, ktorí majú skúsenosť s predným brzdovým svetlom po skúšobných deviatich mesiacoch. To bude výskum na vzorke tritisíc vodičov.

To je veľmi reprezentatívna vzorka.

To je silná vzorka, áno. Keď si vezmete, že napríklad pri výskume politických preferencií sa berie vzorka tisíc ľudí, tak my budeme mať trojnásobok a budú to hodnoverné výsledky.

V tomto prieskume, ktorý teraz prezentujete, sa zúčastnili vodiči, ktorí nemali predné brzdové svetlo namontované?

Áno. Samozrejme sú tam vodiči, ktorým sa napríklad namontovalo svetlo v pondelok a dotazník vypĺňali v piatok. No tento dotazník je špecifický v tom, že s vodičmi sme urobili súťaž a zo zúčastnených budeme losovať o vecnú cenu, v prípade ak nám tam napísali telefónne číslo. A potom ich môžeme podľa telefónneho čísla párovať, teda ako odpovedal teraz, pred začiatkom používania predného brzdového svetla a tým, ako ho vyplní na konci, teda ako zmenil a či vôbec zmenil názor.

Koľko ľudí sa zúčastnilo tohto prvého výskumu?

Máme tam dvesto ľudí.

Predné brzdové svetlo má zvýšiť informovanosť všetkých účastníkov premávky. No práve chodci sú skupina, ktorej by autá s namontovanými predným brzdovým svetlom mohli výrazne zvýšiť bezpečnosť na cestách.

Predné brzdové svetlo má význam najmä pre ostatných účastníkov premávky, lebo to, že ja brzdím, to predsa viem, no je dôležité, aby to vedeli aj ostatní. Áno, chodec stojí na prechode pre chodcov a má na tom prechode prednosť, no čo keď vodič, ktorý prichádza po vozovke k prechodu ho nevidí, alebo môže by unavený. A už je tu šanca, že vznikne nehoda. A hoci mal chodec prednosť, je práve on zranený. V prípade, ak vidím, že vodič nebrzdí, tak na prechod nevstúpim a predíde tak rizikovej situácii.

Ilustračné foto Zdroj: Projekt predné brzdové svetlo

Áno, máloktorý šofér zabliká svetlami, alebo dá signál chodcom, že môžu v bezpečí prejsť cez cestu.

Zelené svetlo je jednoznačná informácia, že vodič brzdí. Blikanie svetlom môže znamenať aj to, že pozor ponáhľam sa, alebo signál, že chodca púšťam.

Veľkou rizikovou skupinou sú aj deti. Najmä pri školách. Väčšina prechodov nemá svetelnú signalizáciu. Budete pracovať aj s touto skupinou?

Chceme aby rodič mohol deťom ráno povedať, že keď pôjdeš cez prechod pre chodcov a auto bude svietiť na zeleno, tak až vtedy vstúp na prechod. Deti majú problém aj v tom, že nevedia vnímať rýchlosť. Šesťročné dieťa nevie odhadnúť či auto ide rýchlo či pomaly. No ak sa naučí, že ak auto nesvieti na zeleno, tak nesmie na vozovku vstúpiť, tak to výrazne zvýši bezpečnosť najmä malých detí.

Podobnou skupinou, na ktorú sa asi treba zamerať sú aj dôchodcovia, nie?

Áno. Mnohí môžu mať problémy so zrakom. Vonku môže byť tma, šero, s tým majú problém aj bežní dospelí ľudia. No a zelené svetlo ma informuje o tom, že áno, ten vodič ma vidí a brzdí.

A je tá viditeľnosť svetla naozaj tak dobrá? Samozrejme počas noci určite, no všimne si zasvietené predné brzdové svetlo každý aj počas dňa?

Ľudia s tým nemajú problém. Testovali sme to a svetlo je naozaj výrazné. S viditeľnosťou predného brzdového svetla nie je problém ani v noci, ani cez deň a ani v prípade, že sa pozeráte priamo na svetlo, alebo ho vidíte v spätnom zrkadle.

Ilustračné foto Zdroj: Projekt predné brzdové svetlo

Podľa viacerých štúdií je práve zelená farba z psychologického aj z fyziologického hľadiska najlepšie vnímateľná. Potvrdili vám to aj ľudia?

Aj samotní vodiči sa ma pýtali, že prečo zelená a či by to nemohla byť iná. No keď si vezmete, aké sú možnosti, tak tá zelená vychádzala vždy najlepšie.

Mnohým ľuďom skôr evokuje červená farba, že auto stojí, či brzdí.

Červená to byť nemôže. Je to farba zadného brzdového svetla. A pre vodičov by to mohlo byť mätúce, napríklad v tme. Keby svietila červená farba, nemuseli by ste si byť istý či vozidlo ide preč, alebo prichádza.

Takže červená musela byť vylúčená. Hoci stále to môže evokovať, že zelená znamená, že idem.

Ale to je dobre. Lebo to je signál pre vás. Že vy máte zelenú a môžete ísť. Teda vždy, keď svieti zelená, ja môžem.

A čo iné farby?

Neprichádzajú do úvahy. Oranžová je určená pre smerovky ale najmä majáky. Červenú sme vylúčili a tá jasne vždy signalizuje „nemôžem“. A potom nám ešte zostalo modré svetlo. No to používajú sanitky, policajti aj vozidlá s prednosťou jazdy.

Ako je známe z histórie, každá zmena, alebo novinka je vždy spojená s vlnou nevôle. Platí to aj v tomto prípade?

Ľudia nechcú zmeny. Napríklad tu panuje obava, že sa predražia vozidlá.

Tak prezraďte teda, aké sú náklady?

Odhadovali sme 16 eur. S montážou to bude samozrejme viac. No keď sa bude montovať pri samotnej výrobe vozidla, tak náklad nebude vysoký.

Vyplynuli z vášho výskumu aj nejaké nevýhody predného brzdového svetla?

Identifikovali sme dva rizikové faktory, no obidva sú riešiteľné, čo je dobrá správa.

Ako prebieha taký výskum? Lebo keď sa povie výskum, každý si predstaví vedcov v bielych plášťoch v laboratóriu so skúmavkami.

Doprava spadá pod služby a výskum v službách je taký, že my môžeme navodiť nejaký stav, napríklad ako teraz, v prípade predného brzdového svetla, a potom cez dostatočne rozsiahly dotazník zisťovať, čo ten náš impulz spôsobil v konkrétnej premávke. Následne cez štatistické nástroje vieme to zaznamenané správanie vyhodnotiť.

Prof. Ing. Miloš Poliak, PhD., dekan Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity v Žiline Zdroj: Projekt predné brzdové svetlo

Čiže do reality cestnej premávky Trenčianskeho a Žilinského samosprávneho kraja ste dosadili zelené predné brzdové svetlo. Ako taký nový prvok.

Áno. Preto aj chcela Európska Únia testovanie v reálnych podmienkach. V Nemecku sa síce robil výskum na letisku, no to nie sú reálne podmienky. Takže teraz my, vo veľkom území, budeme identifikovať, čo to spraví. Samozrejme, celý výskum aj vozidlá je poistený.

Čo to znamená?

Keby sa nám stala vec, že niekto spôsobí nehodu s predným brzdovým svetlom, alebo v súvislosti s ním vznikne nehoda, tak je to poistené. No inak sa to nedá vyskúmať, pokiaľ sa to nepustí do prevádzky.

No stále je to bezpečnostný prvok. Predné brzdové svetlo by nemalo byť spájané s rizikom.

Áno, no neexistuje žiadna vec, ktorá má len výhody. Napríklad aj airbag. Zachráni množstvo životov, no sú aj prípady, kedy airbag cestujúceho zadusil. No už teraz vidím, že názor vodičov, ktorí jazdia veľa vedia, že tie informácie im chýbajú. Zároveň, s každou informáciou sa musí človek naučiť pracovať. Keď teraz prieskum ukáže, že je to dobrá vec, začnú sa precizovať veci ako to, aké veľké to svetlo má byť, aká bude svietivosť, kde bude umiestnené a podobne.

S kým všetkým na projekte predného brzdového svetla spolupracujete?

Okrem dopravcov, teda mestskí, prímestskí dopravcovia aj s nákladnou dopravou. Je zapojených veľa taxislužieb v Prievidzi. Máme spoluprácu so Slovenskou správou ciest, to sú nákladné vozidlá a údržba. Je tam zapojená aj polícia. Práve v spolupráci s políciou budeme skúmať aj to, ako sa vyvíjala nehodovosť. Toto je výskum, ktorý sme si zatiaľ predsavzali.