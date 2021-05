Milka tento rok oslavuje 120 rokov od svojho vzniku.

V rámci narodeninovej kampane majú spotrebitelia možnosť súťažiť o štedré finančné výhry.

Súťaž prebieha od 12. apríla do 30. mája.

Pri príležitosti jubilea značka pripomína dôležité momenty svojej histórie.

Narodeniny Milky pripadajú na 24. apríla, kedy bola v roku 1901 značka registrovaná v Nemecku. V rámci osláv tohtoročného jubilea sa môžu slovenskí fanúšikovia tejto čokolády zapojiť do spotrebiteľskej súťaže o finančné výhry. Stačí kúpiť akýkoľvek Milka produkt a nahrať účtenku z nákupu na www.milka.sk. Každý týždeň sa žrebuje výherca čiastky 1200 eur, za ktorú si víťazi môžu splniť svoje želania a sny. Súťaž prebieha od 12. apríla do 30.mája.

Ilustračné foto Zdroj: Milka

Stodvadsiate narodeniny si značka pripomína po celom svete. Slovenské a české oslavy približuje Lenka Čermáková, marketing manažérka značky Milka: „Tento rok je pre nás oslavou značky, a preto by sme sa o radosť z tohto významného jubilea chceli podeliť s našimi spotrebiteľmi. Aj keď oslavujeme my, chceme naopak darčeky rozdávať a v našej súťaži umožniť ľuďom splniť si svoje sny a želania. Napríklad aj tie nevyslovené pri sfúkavaní sviečok na narodeninovej torte.”

V rámci narodeninovej kampane značka vsádza vedľa in-storovej aktivácie formou spotrebiteľskej súťaže aj na ďalšie komunikačné nástroje a aktivity. Komunikácia na sociálnych sieťach sa ponesie počas apríla a mája v narodeninovej atmosfére a fanúšikovia Milky sa tu budú môcť zapojiť do ďalších súťaží. Rozdávať darčeky bude značka aj v rámci PR komunikácie. V spolupráci s vybranými lifestylovými portálmi bude prebiehať viacero súťaží o balíčky cien a produktov. Narodeninové želania pomôžu plniť aj ambasádori kampane, ktorí na svojich kanáloch kampaň podporia a pomôžu spolu s Milkou splniť veľké sny svojim fanúšikom. „Srdcom značky je jemnosť a o tú sa chceme podeliť aj v rámci tohtoročných osláv. Osloviť široký okruh ľudí, spájať ich, priniesť iskru do našich všedných životov. To je základ kampane k 120 rokom Milky,” dopĺňa Čermáková.

Ilustračné foto Zdroj: Milka

Bohatá história, vznik názvu a symbol fialovej kravy

Rodiskom značky je Švajčiarsko a jej názov je tvorený skratkou dvoch nemeckých slov „Milch“ a „Kakao“. Svoj pôvod má Milka v nádhernej prírode hornatých Álp a je to jediná čokoláda, ktorá používa výhradne mlieko pochádzajúce z 1300 malých lokálnych fariem v Rakúsku a Nemecku chovajúcich priemerne 60 kráv. Je to práve vysokokvalitné alpské mlieko, ktoré čokoláde dodáva nezameniteľnú chuť.

Symbol kravy spolu s alpskou krajinou je s Milkou spojený od jej vzniku v roku 1901, kedy bola prvá tablička čokolády predaná v Nemecku. Na vtedajšom papierovom obale bol vyobrazený pastier s týmto zvieraťom v hornatej krajine. Papierový obal už vtedy niesol typickú fialovú farbu, ale až v roku 1964 sa známy lila odtieň stal oficiálnou farbou značky. V roku 1972 mala reklamná agentúra Young & Rubicam za úlohu osviežiť branding značky a urobiť z kravičky centrálnu postavu všetkých obalov a kampaní. To sa podarilo a v nasledujúcom roku Milka kravička absolvovala aj debut v televíznej reklame.

Ilustračné foto Zdroj: Milka

So značkou je spojená aj pestrá ponuka produktov, ktorú už dávno netvoria len klasické tabličkové čokolády. Prvý výrazný míľnik v tomto ohľade prišiel už v roku 1926, kedy bola predstavená špeciálna sezónna ponuka vianočných a veľkonočných produktov. V roku 1977 sa vývoja dočkali aj tabličkové čokolády, ktoré boli popri tradičnom 100g variante neskôr dostupné aj vo vyšších gramážach. O desať rokov neskôr (1987) pripravila Milka pre svojich zákazníkov pralinky v tvare srdca. Dnes už ikonické produkty, ktoré sú spojené napríklad s oslavami Valentína, boli v nasledujúcich rokoch vyrábané aj v ďalších tvaroch určených pre zvláštne príležitosti. V roku 2007 sa portfólio značky rozrástlo o kategóriu sušienok a jemného pečiva.

Ilustračné foto Zdroj: Milka