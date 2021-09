Jedným z nich je piešťanský Kúpeľný ostrov, ktorého história nie je o nič menej zaujímavá, ako jeho súčasnosť.

Tí, čo žili na piesku

V jednej detskej riekanke sa spomína, že len hlúpy muž stavia svoj dom na piesku. V prípade obyvateľov, ktorí sa približne v roku 1113 usídlili na piesčito – bahnitých naplaveninách v okolí koryta rieky Váh to však neplatilo. Zdokumentované to síce nie je, no i oni sami museli rýchlo prísť na to, že voda, ktorú majú pod nohami nie je obyčajná. Liečivé účinky pokladu nevyčísliteľnej hodnoty objavovali postupne a chýr o nich sa rozšíril do celého sveta.

Keď svetové, tak so všetkou parádou!

V historických prameňoch sa začiatky kúpeľnej liečby v súčasných Piešťanoch popisujú ako obdobia, kedy ľudia spávali krytí improvizovanými drevenými prístreškami a hĺbili si jamy vystlané haluzinou v oblasti vzácnych žriediel. V takto vyhĺbených jamách napájaných termálnou vodou sa liečili z rôznych neduhov.

Ľudí však pribúdalo a miesta na brehoch i v domoch ubúdalo. Rodina Thurzovcov, ktorá územie i primitívne kúpele vlastnila, nemala vôľu lokalitu zušľachtiť. Doslova pôvodný stav improvizovaných kúpeľov pretrval v ich historickej podobe až do 19. storočia. Za budovateľa so všetkým, čo k nim patrí – teda i so strechou nad hlavou sa pokladal Gróf Erdödy. Ozajstný rozmach kúpeľov však nastal až neskôr a zdá sa, že sa oplatilo počkať si. Kúpele si od grófa Erdödyho prenajal Alexander Winter a spravil z nich takpovediac celosvetovú pýchu.

Winter a Grün „U bosého“

V roku 1910 sa začalo so stavbou secesného hotela Thermia Palace a Kúpeľného domu Irma. Dialo sa tak pod vedením žilinského staviteľa Grüna na mieste, kde kedysi stála krčma „U bosého“ Investorom bola firma Alexandra Wintera, ktorej sa splnilo predsavzatie vybudovať najmodernejší kúpeľný hotelový komplex v strednej Európe.

Každý deň po červenom koberci

Od tých čias 5* Thermia Palace korunuje Kúpeľný ostrov a týči sa nad nekonečnou zeleňou parku vo svojej opulentnej secesnej kráse. Nie je však krásavicou iba z vonka. Jej srdce tvoria ľudia, ktorí rok čo rok z nadšením a odhodlaním udržiavajú jej fantastickú povesť doma i vo svete.

Diapazón služieb, ktoré si podmania aj tých najnáročnejších klientov v tomto roku narástol o služby súkromného komorníka – Butler service. V nedeľu môžu hostia pokojne stráviť dlhší čas v posteli, keďže sa nedeľné dopoludnie nesie v znamení štedrého a chutného brunchu. Medzi novinky patrí i možnosť užiť si romantickú večeru vo dvojici pri prekrásne prestretom stole priamo v čarovnej záhrade hotela. Okrem toho sa na hostí teší nový šéfkuchár, ktorý pripravuje lákavé sezónne menu či tematické večery s možnosťou ochutnať to najlepšie so slovenskej i svetovej kuchyne. Priamo s hotelom Thermia Palace je prepojený Kúpeľný dom Irma s vychýreným Bahniskom a Zrkadliskom.

Keď sa nabažíte všetkej tej krásy a procedúr, ocitnete sa v nemenej atraktívnych priestoroch rozsiahleho parku, ktorý je druhou najvýraznejšou ozdobou Kúpeľného ostrova.

V dňoch od 20. 9 – 26. 9. sa Piešťanský kúpeľný ostrov stane dejiskom nultého ročníka festivalu ART NOVEAU – Zlaté časy Piešťan. Všetci milovníci secesie si počas týždňa plného umenia, kultúry, premietaní, prednášok, výstav a hudby prídu na svoje. Rezervovať si svoj pobyt v hoteli Thermia Palace práve v tomto termíne bude pre všetkých hostí pridanou hodnotou – oslavu secesie si budú môcť užiť takpovediac „z prvej rady“.

Ozaj, počuli ste už legendu o pávovi? Ak nie, v Piešťanoch vám ju radi rozpovedia. Zistíte, prečo sú v parku pávy a prečo je páv i na priečelí luxusného secesného hotela Thermia Palace.

