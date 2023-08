Také jednoduché!

Hromadia sa vám v knižnici kúsky, ku ktorým sa už zrejme nevrátite? Pošlite ich ďalej! Vďaka Knihobotu je celý proces veľmi jednoduchý. Nemusíte skenovať kódy ani prácne fotiť každú knihu či robiť zoznam pre antikvariát alebo online bazár.

Úplne stačí odfotiť chrbty vytriedených kníh a poslať do Knihobota. Jeho pracovníci vám do dvadsiatich štyroch hodín dajú vedieť, či sú knihy predajné. Ak áno, za odoslanie kníh následne nič neplatíte a poslať ich môžete kuriérom či cez Packetu.

V Bratislave navyše máte možnosť odniesť knihy do Bonami v nákupnom centre Avion či do Pikito v petržalskej Danubii. Plánujete poslať ďalej viac ako 50 kníh? V tom prípade si môžete objednať priamo k vám domov aj Knihotaxi, ktoré ich zadarmo odvezie.

Knižky pri priamom odovzdávaní do Knihotaxi či v prevádzke netreba baliť, zaškolení pracovníci vedia, čo s nimi robiť. Označia ich vaším menom a, samozrejme, pridajú aj kontaktné údaje – e-mail a telefónne číslo. Hneď ako je vaša zásielka spracovaná v centrále, dostanete e-mailom potvrdenie.

Knižky, ktoré chcete predať, môžete odfotiť priamo v polici alebo napríklad takto. Zdroj: Knihobot

Peniaze na účet alebo na nákup ďalších kníh

O viac sa už starať nemusíte – po odoslaní je všetko plne v rukách šikovných pracovníkov Knihobota. Tí vaše knihy prevezmú, nafotia a nacenia. Postarajú sa, samozrejme, aj o to, aby si ich v e-shope našiel každý, kto má záujem práve o titul, ktorý ste ponúkli.

A koľko peňazí dostanete? V Knihobote predali už státisíce kníh a na základe skúseností vedia určiť cenu, za ktorú sa titul predá. Okrem toho pravidelne sledujú trh a vedia, ako môžu sumu upravovať. Ak sa kniha dlho nepredáva, jej cenu znížia tak, aby si našla nového majiteľa rýchlejšie. Vy dostanete 60 % z predajnej sumy mínus 1,19 eura.

Ak sa teda kniha predá napríklad za 14 eur, dostanete za ňu 7,21 eura. Sumu vám prirátajú do Knihobot peňaženky a následne ju môžete využiť na nákup iných kníh. Peniaze si však, na rozdiel od niektorých iných projektov, môžete poslať aj na svoj účet v banke a využiť ich na kúpu čohokoľvek iného.

Za meter knižnice aj 150 eur

Keď knižnicu vytriedite a získate tak napríklad meter miesta, na predaj do Knihobota môžete poslať až okolo 36 kníh – približne toľko sa ich zmestí do metrovej police. A ak sa medzi dielami nájde niekoľko zaujímavých kúskov, ktoré spravia radosť ďalším čitateľom, môžete za meter vytriedenej knižnice dostať aj 150 eur. Samozrejme, existuje viacero faktorov, ktoré predajnú cenu ovplyvňujú.

- V prvom rade je to samotná hodnota knihy. Ak ponúkate knihu, ktorú ste kúpili za viac peňazí, zrejme bude vyššia aj jej predajná cena. Nemusíte sa pritom báť ponúknuť ani odbornejšie publikácie. Aj tie z virtuálnych políc v Knihobote môžu zmiznúť do pár hodín.

- Akékoľvek knihy, ktoré budete chcieť predať, by však mali byť v čo najlepšom stave. Predať dokážete aj knihy, ktorým napríklad chýba prebal alebo majú niekde drobné mechanické poškodenie, no získate za ne menej peňazí. Kupujúci je na tento stav upozornený, už keď si danú knihu v Knihobote prezerá. Zákazník tak vždy vopred vie, v akom stave zakúpená kniha príde.

- Unikátne kúsky sú žiadané. Ak vám doma na polici leží skutočný skvost, ktorý je dnes ťažké zohnať alebo býva často vypredaný, zrejme zaň dostanete viac peňazí.

- Byť prvý sa ráta. V Knihobote predáte knihy aj v prípade, že rovnaký titul už majú v ponuke. Ak však ponúknete ďalej knihu, ktorú v Knihobote nemajú, budete asi úspešnejší.

Potešia ďalších knihomoľov

V knižnom second-hande nájdete knihy v slovenčine, češtine, angličtine aj ďalších svetových jazykoch a takisto všetky žánre. Nepredajná je socialistická literatúra a aj niektoré učebnice. Ak ich chcete ponúknuť, mali by byť vysokoškolské, v perfektnom stave a malo by ísť ideálne o najnovšie vydania.

Celý postup je mimoriadne jednoduchý, nemusíte vypisovať žiadne formuláre a vytriedeným titulom nájdu v Knihobote hravo druhý domov, aby mohli potešiť ďalších knihomoľov.