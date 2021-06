Kinujte naplno na veľkom plátne s čerstvým voňavým popcornom či nachosom so syrovou omáčkou aj v špeciálnych formátoch SUPERSCREEN a 4DX.

Rýchlo a zbesilo 9

Dominic Toretto má už zase ťažkosti so svojou rodinou, ale tentokrát úplne iné, než by ste očakávali. Kyberteroristka Cipher sa doteraz nespamätala z úderu, ktorý jej uštedrila rýchla a zbesilá partia v ôsmej časti, a je odhodlaná im to všetko vrátiť aj s úrokmi. Premieta sa aj vo 4DX a SUPERSCREEN v Cinema City Aupark.

Otec

Otec je triezvy, realistický rodinný príbeh, ktorý bez sentimentu vykresľuje emočne intenzívny pohľad na svet očami človeka, ktorý trpí demenciou. Anthony má 80 rokov, odmieta však akúkoľvek pomoc od svojej dcéry. Snaží sa pochopiť svoje meniace sa okolnosti, pričom začína pochybovať o svojich blízkych, vlastnej mysli a dokonca aj o vnímaní vlastnej reality.

Matky

Mohol to byť film o ženách v najlepších rokoch, ktoré sú elegantné, sebavedomé, múdre, užívajú si, a preberajú spolu chlapov, vzťahy a sex. Sára, Eliška, Hedvika a Zuzana také sú, ale k tomu všetkému majú jedno spoločné – materstvo. Sára je úspešná influencerka, ktorá pripravuje blog o tom, ako byť najlepšou mamou. Ako čerstvá matka to nie je také jednoduché, ako si to predstavovala. Hedvika žije ako v zlatej klietke, jej manžel workoholik doma veľa času netrávi, a tak niet divu, že ju očarí mladý spevák David. Zuzana je po rozchode bez peňazí – prepracovaná a uštvaná matka dvoch malých čertov. A nakoniec Eliška má skvelého muža, neznesiteľných rodičov, je tehotná a stále vracia. Ale hlavne majú jedna druhú..

Divoký Spirit

Lucky Prescottová nikdy nepoznala svoju matku, odvážnu krasojazdkyňa z Miradera. Malé mestečko v srdci americkej divočiny preslávila neuveriteľnými krasojazdeckými kúskami, na jeden z nich žiaľ zaplatila životom. Lucky kvôli tomu vyrastala ako mestské dievča pod dohľadom prísnej tety Cory. Lenže keď je človek od prírody divoký, nedá sa úplne skrotiť. Lucky má na konte viac malérov, než by bolo zdravé. Keď Cora prestáva zvládať jej divokú povahu, rozhodne sa pre zmenu prostredia, a vyrazí s ňou do rodného Miradera. V ospalom malomeste sa Lucky príšerne nudí, lenže po stretnutí s nádherným a rovnako divokým Mustangom Spiritom sa jej dni razom zmenia na úžasné dobrodružstvo. Prežili by klasické priateľstvo na život a na smrť, keby sa na scéne neobjavila partia darebákov, ktorí majú v pláne Spirita chytiť, skrotiť a dobre speňažiť. A pretože sa im prvý krok podarí realizovať, musí sa Lucky vydať na mimoriadne nebezpečnú výpravu, aby svojho štvornohého priateľa zachránila. Cesta, ktorá ju čaká, však nevedie len k oslobodeniu zvieracieho priateľa, ale zároveň Lucky pochopí odkaz matky, ktorú nikdy nepoznala.

More kúziel

Delphi je mladý delfín, nadšený a beznádejný rojko, ktorý sa chce naučiť umenie starodávneho „tajného úderu“ chvostom, aby všetkých prekvapil. Jeho najlepší priateľ Zabe je večne ukecaný, nonstop rozpráva a sníva o to ako zbohatne. Spoločne plávajúc oceánom objavia Magický oblúk, ktorý dokáže premeniť každú rybu nato, čím si želá byť. Jedného dňa je oblúk zneužitý murénami, ktoré plánujú ovládnuť rybie mestečko. Delphi sa musí znova stretnúť so svojím dávno strateným otcom, aby získal silu a moc na záchranu svojho mestečka a získal svoju životnú lásku.

Prekliata

Mladé sluchovo postihnuté dievča Alice je po údajnej návšteve Panny Márie zrazu schopné počuť, hovoriť a uzdravovať chorých. Ako sa táto správa šíri, ľudia z blízkeho i vzdialeného okolia sa hrnú, aby boli svedkami jej zázrakov. Novinár navštívi mestečko v Novom Anglicku v nádeji, že oživí svoju kariéru. Keď sa začnú diať desivé veci, začína pochybovať, či sú tieto javy dielom Panny Márie alebo niečím iným, omnoho temnejším.

Špirála strachu: Saw pokračuje

Sadistický génius rozpúta policajtom hotové peklo. Jeho symbolom je Jigsawova špirála. Policajný veterán a detektív sa pustia do vyšetrovania týchto záhadných vrážd a sú tak nedobrovoľne vtiahnutí do vrahovej morbídnej hry.

Perinbaba a dva svety

Lukáš, syn Alžbetky a Jakuba, sa vyberie do sveta hľadať šťastie a lásku. Na svojej púti sa často dostáva na rázcestie a musí si vybrať, ktorou cestou sa vydá. A každé rozhodnutie, či už dobré, alebo zlé, mu zmení život. Tak ako nám v reálnom živote. Lukáš sa na úteku pred hladom a ľudskou zlobou spriatelí s malým psíkom Uchom a tým sa začína nevšedný príbeh plný dobrodružstiev. Ocitne sa vo svete, po ktorom túžil, ale ktorý je plný prekážok. Musí sa sám pričiniť o to, aby dosiahol svoj vytúžený cieľ. Na ceste ho čaká množstvo nebezpečenstiev, ale aj neskutočne magických situácií. Dostane šancu získať kráľovstvo i princeznú, ale musí sa rozhodnúť – bohatstvo alebo láska. Sedmička, ktorú dala kmotra Perinbaba Lukášovi do vienka, ho privedie do nešťastia, ale aj do krajiny so zázračným sedemrohým baranom. V nej bude musieť bojovať so siedmymi krkavčími bojovníkmi, ktorí v tomto svete hojnosti spôsobili pohromu. Nakoniec dá Perinbaba Lukášovi možnosť, aby sám napravil, čo pokazil, a nedal šancu Zubatej. A tak sa Lukáš so svojím psím kamarátom predsa len ocitne vo svete, ktorý si vysníval, i keď je to vlastne svet skutočný…

