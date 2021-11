Vyhľadávané petržalské centrum dlhodobo podporuje a realizuje aktivity, ktoré vedú k zodpovednému a udržateľnému prístupu smerom k životnému prostrediu a jeho ochrane. Jednou z nich je aj spomínaný chov včiel, ktorým v spolupráci s Aupark Tower vytvorilo nový domov na zelenej streche. Včelie produkty však Aupark Bratislava nepredáva, ale ich rozdáva ich vybraných príležitostiach svojim členom vernostného programu a zákazníkom. Prestížne ocenenie podčiarklo snaženie centra o podporu mestskej biodiverzity.

Ilustračné foto Zdroj: Aupark

Slávnostné vyhlásenie víťazov 16. ročníka súťaže sa konalo 9. októbra 2021 v Expo Center Trenčín. Medy sa hodnotili hneď v piatich kategóriách. Posudzoval sa tak med medovicový, kvetový zmiešaný, agátový, pastovaný a kvetový jednodruhový. Práve v poslednej kategórii sa na prvom mieste umiestnil lipový med z obľúbeného nákupného centra Aupark Bratislava. Oficiálne výsledky súťaže nájdete TU.

Mestské prostredie pre včely

Význam včiel je pre ľudstvo nenahraditeľný, pretože opeľujú plodiny, doma pestované aj divo rastúce rastliny, bez ktorých by bola existencia spoločnosti a rozmanitosť biodiverzity vážne ohrozená. Je paradoxom, že práve mesto je so svojou širokou ponukou rastlín, stromov a kvetov pre včely vyhovujúcejšie, než vidiek a menej osídlené časti krajiny. „Obyvatelia miest pestujú kvety a rastliny na svojich balkónoch, v parkoch, vo vnútroblokoch bytoviek a sadia si do predzáhrad rôzne okrasné kríky a stromy. Všetky spomenuté faktory majú pozitívny vplyv na kvalitu medu. Víťazný med zo strechy nákupného centra Aupark Bratislava má výraznú a plnú chuť, ktorú sprevádza jantárová farba s lahodnou vôňou,“ vysvetľuje František Suchý. Poloha nákupného centra je viac než priaznivá pre včely robotnice, pretože ich 6 včelníc sa nachádza v blízkosti Sadu Janka Kráľa, vodného zdroja, množstva balkónov s rozkvitnutými kvetináčmi a lužných lesov.

Aupark Bratislava je držiteľom prestížneho zeleného certifikátu BREEAM In-Use na úrovni „double Excellent“, čo potvrdzuje jeho dlhodobú angažovanosť v otázke trvalej udržateľnosti. Ide už o jeho tretie ocenenie tejto úrovne za sebou, pričom v roku 2020 dosiahlo zatiaľ najvyššie ohodnotenie. Certifikát BREEAM In-Use je určený pre budovy zohľadňujúce a podporujúce trvalú udržateľnosť.