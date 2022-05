Krajské kolá 23. ročníka mini futbalového turnaja McDonald's Cup práve odštartovali. Na štadióne ŠCP Dúbravka v Bratislave sa odohrali futbalové zápasy, ktoré rozhodli o prvom postupujúcom družstve do finále. Prvým finalistom majstrovstiev Slovenska sa stali futbalisti a futbalistky zo Základnej školy Tbiliská 4, Bratislava III. Tí sa už teraz tešia, že si zmerajú sily s najlepšími družstvami ďalších krajov. Veľké finále McDonald's Cupu 2021/2022 je na programe v júni na štadióne v Senci.

1. miesto Zdroj: McDonald´s

Bratislavské krajské kolo McDonald's Cupu sa hralo na trávniku ŠPK Dúbravka. Zo 67 prihlásených základných škôl sa naň prebojovalo deväť najlepších, ktorí zvíťazili v okresných kolách:

ZŠ s MŠ Trnková 1, Bratislava V

ZŠ kpt. J. Nálepku, Školská 2, Stupava

ZŠ Tbiliská 4, Bratislava III

ZŠ Školská 257, Dunajská Lužná

ZŠ Skuteckého 438, Gajary

ZŠ Na bielenisku 2, Pezinok

Spojená škola sv. V. de Paul s o. z.

ZŠ Bachova 4, Bratislava II

ZŠ Tilgnerova 14, Bratislava IV - Karlova Ves

Deutsche Schule Bratislava, Palisády 51, Bratislava I

2. miesto Zdroj: McDonald´s

Hráčov a hráčky privítalo slnečné počasie, a tak sa s radosťou pustili do hry. Zápasy trvali dvakrát po dvanásť minút a napätie sa dalo krájať do posledného odpískania.

Videli sme 18 zápasov, v ktorých padlo celkovo 144 gólov. Víťaznú krajskú trofej a postup do finále za Bratislavský kraj si odniesol tím zo ZŠ Tbiliská 4, Bratislava III, ktorý postupuje na Majstrovstvá Slovenska, ktoré sa uskutoční 9. - 10. júna v Národnom tréningovom centre SFZ v Senci.

3. miesto Zdroj: McDonald´s

Najmenší futbalisti a futbalistky odohrali zápasy v skupinách A a B. Víťazov každej skupiny čakalo finále, kde si zmerali napokon sily v zápase ZŠ s MŠ Trnková 1 a ZŠ kpt. J. Nálepku (2:7) a ZŠ Tbiliská 4 proti ZŠ Školská 257 (4:3). V tom momente sme sa dozvedeli aj meno prvého víťaza.

Brankár Ján Hruz Zdroj: McDonald´s

Toto sú tí najlepší

Poradie víťazov Bratislavského krajského kola:

1. miesto: ZŠ Tbiliská 4, Bratislava III

2. miesto: ZŠ Školská 257, Dunajská Lužná

3. miesto: ZŠ kpt. J. Nálepku, Školská 2, Stupava

Najlepší hráč: Tadeáš Gabaš, ZŠ s MŠ Trnková 1, Bratislava V

Najlepšia hráčka: Elena Kollárová, ZŠ Školská 257, Dunajská Lužná

Najlepší brankár: Ján Hruz, ZŠ kpt. J. Nálepku, Školská 2, Stupava

Najlepší strelec: Melánia Chovanová, ZŠ Tbiliská 4, Bratislava III

hráč Tadeáš Gabaš Zdroj: McDonald´s

Víťazný tím podľa slov trénera, nešiel na turnaj 23. ročníka McDonald's Cupu s veľkými očakávaniami, avšak prekvapili. „Podarilo sa nám vyhrať prvé dva zápasy, aj keď ten tretí sme prehrali, ale to nakoplo našich futbalistov a futbalistky k tomu, aby podali ešte lepší výkon. Našou veľkou výhodou je aj fakt, že máme v mužstve fantastickú futbalistku Melániu, ktorá sa stala aj najlepšou strelkyňou turnaja. Sme veľmi šťastní, že to dopadlo na výbornú a stali sme sa prvým družstvom, ktoré postupuje do finále,“ hovorí tréner Miroslav Mojský. Na finále novú taktiku neplánujú, budú hrať tak ako doposiaľ a veria, že obhája výkon z krajského kola.

hráčka Elena Kollárová Zdroj: McDonald´s

McDonald's Cup je školský postupový turnaj pre žiakov a žiačky 1. stupňa základných škôl. Do 23. ročníka sa prihlásilo 809 škôl z celého Slovenska. Školy postupujú cez školské, kvalifikačné až do okresných regionálnych kôl. Víťazi okresov sa stretnú v ôsmich krajských kolách. Vyvrcholením aktuálneho ročníka McDonald's Cupu je finále – Majstrovstvá Slovenska v minifutbale. „Osem najlepších školských družstiev sa proti sebe postaví na trávniku Národného tréningového centra SFZ v Senci vo štvrtok a piatok 9. – 10. júna 2022, kde sa rozhodne o absolútnom víťazovi turnaja,“ hovorí Grassroots koordinátor SFZ Vladimír Lupták.

strelec Melánia Chovanová Zdroj: McDonald´s

McDonald's Cup každoročne vyhlasuje MŠVVaŠ SR a spoluorganizujú ho Slovenský futbalový zväz a generálny partner spoločnosť McDonald's. Obľúbená športová značka PUMA s ďalšími športovými partnermi Intersport a Demi šport, i v spolupráci s generálnym partnerom, potešili malými darčekmi hráčov už od okresných kôl.

Lucia Poláčeková z McDonald's Slovensko hovorí: „Sme veľmi radi, že sa nám podarilo v tomto školskom roku opäť spustiť v tradičnej podobe najväčší futbalový turnaj pre 1. stupeň základných škôl - McDonald's Cup. Žiaci a žiačky sa určite tešili na moment, keď s chuťou vybehnú na futbalové trávniky a zmerajú si svoje sily v zápasoch. Verte, aj my, organizátori, sme sa nevedeli dočkať malých futbalistov a futbalistiek, ktorí sa v tomto ročníku zapojili do McDonald's Cupu. Spoluorganizátori, partneri, učitelia, tréneri, ale aj rodičia sú opäť súčasťou našich turnajov, ktoré v týchto týždňoch budú naberať na intenzite.“

Vyhlasovanie víťazov Zdroj: McDonald´s

Motivačná výhra pre víťaznú školu

Krásne ceny čakajú aj na víťazov krajských kôl: na zlatých, strieborných a bronzových víťazov poháre, medaile a diplomy, kompletné sady futbalových dresov PUMA, ako aj ďalšie ceny pre všetky družstvá od partnerov McDonald's Cupu. Noví malí majstri Slovenska získajú hlavnú cenu, ktorou je v tomto roku finančný dar v hodnote 5 000 eur pre rozvoj pohybových aktivít a športu na víťaznej škole a vecné ceny pre každého hráča.

Žezlo patróna po Marekovi Hamšíkovi prebral druhým rokom Róbert Boženík, jeden z najmladších hráčov slovenskej A reprezentácie. Novou posilou McDonald's Cup tímu a zároveň motiváciou pre malé futbalistky je brankárka ženskej A reprezentácie Slovenska Mária Korenčiová: „Budem šťastná, ak aj s mojou pomocou budú na Slovensku vyrastať nové dievčenské a ženské futbalové talenty s ambíciou presadiť sa aj v reprezentačných výberoch, ale hlavne s láskou k futbalu a športu.“

Ilustračné foto Zdroj: McDonald´s

V mančafte musia byť aj futbalistky

Ako už býva zvykom, aj v 23. ročníku turnaja McDonald's Cup platí, že vo futbalovom tíme musia byť aj dievčatá. Malé futbalistky nesmú byť zapísané len na súpiske, či sedieť na lavičke, ale musia sa aktívne podieľať na priebehu hry. Cieľom je zvýšenie povedomia a záujmu o dievčenský a ženský futbal. „Veríme, že turnaj dokáže nájsť a podporiť nové talenty a v dievčatách, samozrejme aj u chlapcov, vzbudí celoživotnú radosť a lásku k futbalu, športu a pohybu,“ dodáva Lucia Poláčeková, McDonald's.

Podporiť záujem chlapcov a dievčat o kolektívne športovanie a futbal na základných školách sa rozhodli organizátori a partneri McDonald's Cupu aj pomocou futbalových krúžkov s názvom „Po škole s McDonald's Cupom.“ Pilotný projekt prebieha od polovice marca 2022 na 30 základných školách. Krúžok futbalu prináša deťom ďalšiu možnosť pravidelnej pohybovej aktivity priamo na športoviskách základných škôl. Realizuje sa jedenkrát týždenne pre žiakov prvého stupňa vo veku od 8 do 11 rokov a vždy po vyučovaní.

Viac sa o turnaji a futbalových krúžkoch dozviete na www.mcdonaldscup.sk a aj na FCB www.facebook.com/mcdcupsk , SFZ linky.

Ilustračné foto Zdroj: McDonald´s