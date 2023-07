„Kvalitne zorganizované, so zaujímavou trasou cyklomaratónu (132 km) i polmaratónu (89 km), dobre nastavenými horskými a rýchlostnými prémiami, so skvelým zázemím, občerstvením i sprievodným programom pre deti a rodiny....“ takéto boli najčastejšie hodnotenia vlaňajších účastníkov. Pretekári ocenili aj atraktívne účastnícke balíčky a tombolu s množstvom hodnotných cien.

Ani tento rok si preto väčšina z nich nenechá ujsť pokračovanie tohto dobrodružstva, ktoré na hoby i výkonnostných cyklistov čaká už 6. augusta na NAY GRAN FONDO Bratislava 2023 . Podujatiu veria nielen jeho účastníci, ale i primátor Bratislavy Matúš Vallo a predseda bratislavského kraja Juraj Droba, ktorí mu udelil svoje záštity.

Ilustračné foto Zdroj: David Mackovič, Tomáš Ferenc

Zábava, na ktorú sa však treba pripraviť

Takto charakterizoval preteky jeden z vlaňajších účastníkov, ktorý skvele vystihol charakter takéhoto podujatia. Pre tých, ktorí svojich cestných tátošov sedlajú pravidelne, je to však určite nielen výzva, ale i príjemný zážitok. A nemali by si ho vzdať ani pretekárski nováčikovia či menej skúsení jazdci v pelotóne. Lebo ide práve o ten pocit: zažiť bezpečnú jazdu v balíku a vychutnávať si atmosféru podobnú tej, ktorú poznáme z veľkých cyklistických pretekov.



A čo si predstaviť pod bezpečnosťou v pelotóne? Nielen asistenciu moto maršálov sprevádzajúcich pelotón na motorkách, ale i podporu peacemakera, ktorý na trati polmaratónu podporí sebavedome menej skúsených účastníkov. Ide o označeného jazdca, ktorý počas celých pretekov „drží“ priemernú rýchlosť okolo 30 km/h, možno sa za neho „zavesiť“, jazdiť v skupine, šetriť energiu a vychutnávať si cestu.



Tí, ktorí majú rešpekt pred 132 kilometrovou traťou maratónu GRAN FONDO, s prevýšením 1.145 m si môžu vybrať polmaratón MEDIO FONDO s 89 kilometrami po rovinatejšej trase, s prevýšením 415 m. Aj tu však môžu stretnúť známe cyklistické mená, pre ktoré občas býva voľba kratšej trate stratégiou v rozbehnutej sezóne. A vidieť v akcii „profíkov“ je pre väčšinou hobíkov zážitok a inšpirácia. Spájať hoby i výkonnostných cyklistov v spoločnom pelotóne je jednou z hlavných charakteristík formátu GRAN FONDO, ktorý je populárny v mnohých krajinách Európy. Jeho hlavná trať je minimálne 130 km, kratšia doplnková trať MEDIO FONDO je prispôsobená pre širší okruh účastníkov. Jazdí sa na cestných bicykloch, s cestnými riadidlami tzv. baranmi a pneumatikami s maximálnou šírkou plášťa 35 mm. Zúčastniť sa však možno aj na bicykloch typu gravel.

Ilustračné foto Zdroj: David Mackovič, Tomáš Ferenc

Aj deti budú môžu zažiť pretekársky adrenalín

Detské preteky pre štvor až dvanásťročných sú novinkou aktuálneho ročníka. V blízkosti nákupného centra Bory Mall si najmenší zasúťažia na odrážadlách, na trati dlhej 100 m. Deti od 4 do12 rokov budú rozdelené do troch vekových kategórií a budú pretekať na trati s dĺžkou 1.100 m, 2.400 m a 3.000 m. Všetci získajú pekné cieľové medaile a pamätné štartovacie čísla a víťazi športové trofeje. Prísť sa však oplatí všetkým, ktorí si chcú užiť príjemný letný deň s bohatým programom pre deti a rodiny. Rozličné súťaže a hry pre všetky vekové kategórie zabavia každého.

Ilustračné foto Zdroj: David Mackovič, Tomáš Ferenc

Kto je za tým

Veľkorysá organizácia podujatia i sprievodného programu je možná vďaka spolupráci so silnými partermi – s generálnym partnerom NAY, ale i s hlavnými partnermi SEGUM a Motor-Car, z portfólia ktorého budú plne elektrické vozidlá značky Mercedes Benz sprevádzajúce pelotón. Vďaka patrí aj destinačnému partnerovi Bory Mall, cyklo partnerovi BIANCHI, ktorý aj tento rok poskytuje hlavnú cenu do tomboly - bicykel Bianchi a mnohým ďalším.



Pod organizáciu podujatia sa podpísal cyklistický klub CK D3-RACE TEAM Bratislava a trio: PRO CYCLING – predaj bicyklov a cyklo príslušenstva, agentúra ELCOP – organizátor športových podujatí a Happy Kids – organizátor športových kurzov pre deti.



Ak ste aj vy cyklistickí nadšenci, máte radi výzvy a súťažný adrenalín alebo si chcete len tak zvnútra užiť atmosféru veľkých pretekov, poďte do toho a REGISTRUJTE SA! Na rovnakom linku môžete registrovať aj vaše deti. Všetci ste vítaní.



A tí, čo si chcú do 6. augusta ešte vyladiť formu sú vítaní aj na skupinových tréningoch: každú stredu pre začiatočníkov a každý štvrtok pre pokročilých o 17:30 spred predajne PRO CYCLING v Bratislave Petržalke.