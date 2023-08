Tradične vysokú kvalitu na Závodisku ponúka 29. ročník Zlatého bičíka (rovina I. kat. na 1400 m), v ktorom sa predstaví osmička koní, pohybujúcich sa medzi šprintérskymi a míliarskymi dištanciami. Najvyššou aktuálnou výkonnosťou disponuje 7-ročný WORTH CHOICE z českej stajne Vasury Kolesa, tohtoročný víťaz Ceny Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka na Turf-gala a druhý v Listed teste v nemeckých Drážďanoch. Mimoriadne zaujímavý účastník prichádza z Maďarska. Člen tamojšej špičky na vzdialenostiach od 1200 do 1600 metrov, Frankelov syn BLAZING COMET, vlani v Zlatom bičíku druhý za Jir Sunom. Povedie ho suverénny líder slovenského jazdeckého rebríčka Jaroslav Línek. Vyzývateľmi starších harcovníkov budú dvaja trojroční protagonisti klasického ročníka s vysokou triedou – strieborný z Bratislavskej míle DEVIL IN PINK a suverénny víťaz dvojkových dostihov WELSHTINO zo stajne Strnisko, ako najšancovejší z domácich koní.

Čisto slovenská zostava desiatich kobýl sa stretáva v 28. Cene Whisky (rovina I. kat. na 1800 m). Polovica z účastníčok patrí do klasického ročníka a všetkých päť smeruje do Slovenských Oaks, ktoré sú na programe v sobotu 9. septembra. So staršími súperkami na najvyššom fóre v Cene Pat´s Music sa už stretli MARY BEE, FAUDA a PERSISTENCOFMEMORY. Naopak, strieborná v Jarnej cene kobýl aj v Cene Arvy BLUE RIVER tieto dostihy vynechala a nastupuje po 10-týždňovej prestávke. Z inak mimoriadne vyrovnanej zostavy mierne vyčnieva 7-ročná PALMERA zo stajne Kovometal, ktorá si zo svojich obľúbených vytrvaleckých tratí tento raz odskočí na 1800-metrovú porciu.

Viacero nových aj staronových tvárí prilákali na bratislavský ovál klusácke vrcholy sezóny. Slovenské klusácke derby (na 2600-metrovej vzdialenosti) obsadí pätica štvorročných koní, medzi nimi aj trojnásobný víťaz zo Starého hája v tejto sezóne BUCEPHALOS MISI. Najlepším kilometrovým časom 1:14,9 min. však disponuje sériová víťazka z českých dráh MORIAH BOKO. Sedmičku klusákov jednotkovej výkonnosti uvidíme v dvoch rozjazdách Dunajského pohára (na 1700 m). Najlepší „osobák“ 1:13,1 min. má na svojom konte rakúsky 10-ročný veterán JS TOLSTOY, no papierovo ešte väčšie šance majú už vyše rok nezdolaný, dvojnásobný (slovenský aj český) derby-víťaz z minulej sezóny JERRY (rekord 1:14,5) a triedový francúzsky rodák ELIXIR DE CHARNIE (1:15,2). Svojich priaznivcov si určite nájde aj jediný domáci reprezentant TOP SECRET J´, ktorý sa systematicky zlepšuje a naposledy v Bravanticiach výkonom 1:16,2 min. vytvoril nový slovenský rekord na strednej trati.

Štart prvých dostihov na Závodisku je tradične naplánovaný na 14:00 hod. Okrem napínavých dostihov na dráhe nebude chýbať sprievodný program pre deti – vozenie na koníkoch, maľovanie na tvár, kolotoč a skákacie hrady.

