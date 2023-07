Všetci spoločne navštívia tri veľké mestá, ktoré majú doslova kráľovskú minulosť. Letná vandrovka po slovenských hradoch a zámkoch začína v nedeľu 30. júla v Trenčíne, kde sa tunajšie Mierové námestie premení na rozprávkové kráľovstvo. Odtiaľ sa presúva do Košíc, kde Kaufland Detský festival postaví 6. augusta svoj kráľovský stan na Hlavnom námestí pri Dolnej bráne, a rozprávkovú cestu s nádychom stredovekej histórie zavŕšime 3. septembra vo Zvolene na Námestí SNP. Vo všetkých troch mestách na vás čaká super zábava, tak by ste tam nemali chýbať.

Festival plný hviezd, príde Alan Murin aj Spievankovo

Letná vandrovka má 6. augusta svoju kráľovskú zastávku v Košiciach a štartuje nielen v živom vysielaní na rodinnej Turbo TV, ale aj na Hlavnom námestí. Tam sa najmenší diváci zabavia so Spievankovom či Paci Paci, no čaká ich aj humorný príbeh Teátra Komika o tom, ako rytier hľadá svoju princeznú. S Turbom a Turbim si deti užijú veselý „Šiši deň“ a o zábavu na pódiu sa počas celého dňa budú starať aj moderátori Veronika Hatala a Milan „Junior“ Zimnýkoval v úlohe kráľovnej a kráľa.

Aj tínedžeri a ich rodičia si na košickom námestí prídu na svoje, pretože o šou na javisku sa postará spevák Alan Murin. A keďže na Kaufland Detský festival chodia rady aj hviezdy, zlatým klincom programu bude vystúpenie Kaliho a Petra Panna. Veď vandrovať sa dá aj vo veľkom štýle, no nie?

Letná vandrovka s Kauflandom vás prenesie do stredoveku Zdroj: Kaufland

Cestovanie do stredoveku

Bohatý program Kaufland Detského festivalu si v Košiciach užijete počas celého dňa, pretože už od rána tu všetkých čaká originálny stredoveký jarmok. Ak chcete zistiť, ako chutí stredoveká kuchyňa pripravená z dobrôt privátnej značky K-Z lásky k tradícii, môžete a rovnako tak si tu nameliete obilie na múku, či pripravíte placky, aké sa jedávali na kráľovských dvoroch. Na malých maškrtníkov čaká aj ochutnávka nových produktov Kaufík z radu K-Z lásky k tradícii či Kaufíkov drevený kolotoč.

Pozerali ste sa niekedy na svet spoza skutočného rytierskeho brnenia? Je to zážitok, ktorý si môžete vyskúšať v rytierskom tábore, alebo sa priučíte stredovekým remeslám. Kováč s vyhňou, drotár, kožiar, bylinkár či rezbár, tí všetci sú pripravení predviesť vám svoje umenie. Tradičné hry, historický pochod námestím, do ktorého sa pridajú umelci aj herci, aj to bude súčasťou letnej vandrovky s Kaufland Detským festivalom. A ak vaše deti ešte nikdy nevideli draka, práve 6. augusta ho v Košiciach možno stretnú naživo!

V úlohe kráľa sa predstaví Milan „Junior“ Zimnýkoval Zdroj: Kaufland

Prísť v kostýme sa oplatí

Ak to do metropoly východu máte ďaleko, nevadí. Stredoveká atmosféra tohto rodinného podujatia vám ani tak neujde, pretože v prvú augustovú nedeľu ho môžete sledovať nielen na káblovej Turbo TV, ale aj online na detskyfest.sk, či kedykoľvek zo záznamu na YouTube kanáli Kaufland Detský festival.

Ak na podujatie, nad ktorým drží záštitu Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky a tiež mestá Trenčín, Košice aj Zvolen, prídete v kostýme či na bicykli, užijete si ešte väčšiu zábavu, a možno aj sladké prekvapenie. To k letu patrí rovnako ako skvelé zážitky, o ktoré sa, ako vždy zadarmo, postará aj tento rok Kaufland. A nezabudnite, že z Košíc sa letná vandrovka presúva na konečnú zastávku do Zvolena, kde sa vidíme v posledný deň prázdnin.