Od tínedžerského veku až po približne našich 40 rokov nastáva množstvo udalostí, ktoré nás neustále zamestnávajú - stredná a vysoká škola, prvé či ďalšie zamestnanie, svadba, založenie rodiny. Ako však deti rastú a my chodíme do práce, zrazu si uvedomíme, že náš život je stereotypný aj časovo obmedzený, a začneme byť emočne nevyrovnaní.

Kríza ako šanca vyrovnať sa so zmenami

Americká psychologická asociácia definuje emocionálnu krízu ako jasnú zmenu správania. Môže sa prejavovať nielen náhlym kolísaním nálady, ale aj hádkami s blízkymi, úbytkom energie, no tiež úvahami nad veľkými životnými zmenami, akými sú ukončenie dlhodobého vzťahu, zmena kariéry alebo presťahovanie sa. Túžba po zmene pramení z vnútorného napätia a nerovnováhy, ktorú v tomto veku zažívame. Tak, ako je každý človek iný a jedinečný, aj vnímanie života je u každého rozdielne. „Emočná kríza zapríčinená zmenami v našom živote však môže nastať v akomkoľvek veku. Je preto vhodné týmto krízam predchádzať a pracovať na sebe,“ odporúča Ing. Jaroslava Vaculčiaková, PhD., certifikovaná lektorka a koučka vzdelávacej inštitúcie PLUS Academia, ktorá sa osobnostnej diagnostike a emočnej inteligencii venuje už viac ako 20 rokov.

Zamerajte sa na seba

Na zvládnutie krízy však nemusíte byť sami – v modernom svete máme dosť možností, ako sa s emocionálnou krízou vyrovnať. Nie je vôbec hanba porozprávať sa o tom so psychológom či odborníkom na duševné zdravie alebo s inými ľuďmi, ktorí zažívajú to isté. „Je potrebné začať pracovať na svojom mentálnom aj emočnom nastavení, ako aj na zvyšovaní osobnej psychickej a fyzickej odolnosti. Vhodnou prevenciou a súčasne návodom, ako komplexne zvýšiť kvalitu svojho života, sú napríklad školenia a programy reziliencie. Sú určené tým, ktorí sa chcú naučiť prekonávať životné krízy a prekážky, a súčasne efektívnejšie využívať svoju energiu aj potenciál,“ vysvetľuje odborníčka.

Ilustračné foto Zdroj: Pexels

Pozrite sa do svojho vnútra a zistite, či vás váš život napĺňa alebo fungujete len na „autopilota“. Človek má len jeden život, tak by ho nemal premrhať. V 40-tke ste už dosť múdri na to, aby ste sa k sebe správali s rešpektom, veď ste si toho už hodne zažili a preskákali. „Je skutočne dobré si uvedomiť, že je to váš život a ten najdôležitejší človek vo vašom živote ste vy sami. Nie manžel, manželka či deti. Keď ste v pohode vy, bude v harmónii aj všetko okolo vás,“ radí J. Vaculčiaková.

Užitočné a vedecky podložené princípy reziliencie zmenia váš život k lepšiemu a naučia vás viesť vyrovnanejší život. Výskumy potvrdili, že aj korona krízu zvládali rezilientní oveľa lepšie. Rezilientní ľudia sú podľa výskumov úspešnejší, šťastnejší, vyrovnanejší a žijú dlhšie. Aj vo vysokom veku si dokážu zachovať výbornú fyzickú, psychickú a mentálnu kondíciu. Reziliencia je vhodná nielen pre jednotlivcov, ktorý chcú žiť zmysluplný život, ale aj pre kolektívy, ako efektívny koncept pre zvyšovanie angažovanosti zamestnancov. V rámci kurzov reziliencie pracujete na všetkých 4 energetických pilieroch, ktoré sú základom vyváženého života.

Vyskúšajte Zážitkový školu reziliencie, ktorá v sebe spája osobnostný rast a vzdelávanie s novými zážitkami v srdci prírody a prináša silné pozitívne emócie. Čakajú vás nezabudnuteľné zážitky, nové známosti, užitočné a vedecky overené princípy a techniky, ktoré zmenia váš život k lepšiemu. A to všetko v príjemnej spoločnosti, v ktorej sa budete spoločne vzdelávať, zabávať a osobnostne rásť. Víkendový kurz sa koná 10.9. – 12.9.2021 na Biofarme Kaška vo Vrbovciach, čarovnom mieste v srdci prírody ukryté v náručí Myjavských kopaníc. Nebojte sa dopriať si to najlepšie – oddych, zážitky, aj čas na seba.

Ilustračné foto Zdroj: Pexels