Vyznávači sýtenej vody dobre vedia, že jednoduchšie než vláčiť fľaše s bublinkovou vodou z obchodu je mať doma SodaStream. Na začiatku stačí jedna investícia do prístroja, ktorý sa vám bude najlepšie hodiť do domácnosti či kancelárie, a potom už len vymieňate bombičky. Ako často, to záleží na vašej spotrebe. Z jednej bombičky dokážete spraviť 60 – 80 litrov jemne, stredne či poriadne ostro sýtenej vody podľa toho, akú intenzitu sýtenia uprednostňujete.

Žiadajte len originál

SodaStream si za kvalitou svojich výrobkov stojí už od roku 1903. Ľudia sú ale vynaliezaví a tak používajú aj iné, zdanlivo výhodnejšie riešenia. Tých pár ušetrených eur vás však môže vyjsť draho, pretože neoriginálne bombičky nie sú výrobcom testované na použitie v prístrojoch SodaStream a môže dôjsť k ich zlyhaniu. V prípade použitia akejkoľvek inej než originálnej a originálne naplnenej Sodastream bombičky v prístrojoch na výrobu perlivej vody značky Sodastream nemá spoločnosť Sodastream žiadnu zodpovednosť za ujmu na zdraví alebo škode majetku spôsobené použitím neoriginálnych bombičiek. Originálne plnené bombičky sú skontrolované, vyčistené, naplnené zdravotne nezávadným potravinárskym CO2 a zapečatené modrou alebo zelenou fóliou s logom SodaStream.

Výmenné miesta na každom kroku a aj dovoz priamo domov

Vymeniť si bombičku SodaStream je maximálne jednoduché, pretože výmenných miest je vyše 700. Nájdete ich v autorizovaných predajniach, super- a hypermarketoch, v regionálnom potravinovom reťazci, dokonca aj vo vybraných prevádzkach kopírovacích služieb či v známej sieti papiernictiev. Alebo vám bombičku priamo domov privezie distribútor potravín Lunys, čím môžete spojiť príjemné s užitočným a zároveň si nechať doviezť aj ovocie, zeleninu a ďalšie potraviny. A navyše pri výmene bombičky dostanete 440 ml sirup SodaStream Pepsi ako darček (platí do odvolania alebo vypredania zásob).

Všetky potrebné informácie nájdete na sodastream.sk