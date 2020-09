Nástup do prvého ročníka je míľnikom nielen pre deti, ale aj pre rodičov. Na čo všetko pripraviť rodinu pred prvým školským zvonením, radí blogerka Lucia Semeníková, mama Kiarky.

Dni prázdninového leňošenia sú už definitívne za nami, a rodičov budúcich prváčikov po bezstarostnom lete čaká realita nového školského života. Ako prvé zasadnutie do lavíc nevnímať ako strašiaka a ako ho zvládnuť sme spísali spolu s autorkou KiarablogLuciou.

1. Mení sa denný režim

Rodinný plán dňa sa so školským rokom zmení, keďže k hrám pribudnú povinnosti. „Nastavte si od začiatku režim, ktorý bude všetkým vyhovovať. Vytvorte v ňom čas na krúžky, domáce úlohy aj hry. Kiara robí domáce úlohy a pripravuje si veci na ďalší deň hneď po príchode domov,“ radí Lucia a dodáva, že rovnako to u nich funguje aj v piatky. Ak úlohy vybavíte hneď po príchode, máte pred sebou už len čas na dobrodružstvá.

Už počas prázdnin si vytvorte niekoľko pravidiel – stanovte deťom čas večierky a vytvorte im pravidelnú rannú rutinu, počas ktorej sa naraňajkujú, prezlečú z pyžám či spoločne s vami pripravia desiatu.

2. Voľný čas si žiada viac aktivity

Sedenia majú školáci v škole dosť. Voľný čas s nimi preto trávte aktívnym pohybom. Výlety a prechádzky vám navyše pomôžu prirodzene obmedziť čas, ktorý deti trávia pred obrazovkami.

Ilustračné foto. Zdroj: Kaufland

3. Detská izba sa stáva pracovňou

Školáci potrebujú mať priestor na učenie. Vytvorte im pracovný kútik, kde sa budú vedieť sústrediť na domáce úlohy. Dbajte na kvalitné osvetlenie a farby či doplnky, ktoré má dieťa rado.

Okrem toho pripravte všetky školské pomôcky. „Školskú výbavu sa snažím dávať dokopy postupne počas prázdnin, aby sme nemuseli nakupovať nárazovo. Náklady sa tak rozdelia a zároveň mi napadnú aj veci, na ktoré by som v rýchlosti zabudla,“ prezrádza ďalej mama prváčky Kiary.

4. Tvoria sa nové kamarátstva

Pre dieťa môže byť nové prostredie stresujúce. Buďte pre neho oporou a nezabudnite sa pýtať na to, ako sa v novom kolektíve cíti. Vzťahy v škole zásadne ovplyvňujú to, či do nej dieťa chodí rado.

5. Prichádza čas na samostatnosť

V škole musia školáci veľa úloh zvládať sami. Učte ich samostatnosti a zverte im úlohy, ktoré ste za nich doposiaľ vykonávali vy. Napríklad večernú prípravu oblečenia na ďalší deň či zbalenie a vybalenie vrecúška s úborom na telesnú výchovu. Vy sa postarajte iba o to, aby bolo oblečenie vyrobené z kvalitných materiálov, v ktorých sa budú počas celého dňa cítiť pohodlne. Ak si neviete dať rady s ideálnou šatníkovou výbavou školáčky či školáka, pomôžte si naším zoznamom.

Trendové kúsky pre cool školáčky aj školáčikov, ktoré hravo obstoja nielen v laviciach, ale i na ihriskách nájdete pod jednou strechou a za výhodné ceny vo vašom Kauflande pod značkou Hip & Hopps®. Oblečenie vyrobené z kvalitnej biobavlny je ohľaduplné nielen k pokožke vášho školáčika, ale aj k životnému prostrediu.

Ilustračné foto. Zdroj: Kaufland

Šatníková výbava prváčika

Prezuvky vo vrecúšku

Tričká s krátkym alebo dlhým rukávom (10 ks)

Dlhé nohavice (3 ks)

Krátke nohavice (2 ks) / Sukne, šaty (2 ks)

Mikina alebo sveter (4 ks)

Sezónne oblečenie (zimná bunda, pršiplášť, doplnky)

Spodné prádlo (nohavičky/slipy, tielka) (10 ks)

Ponožky (10 ks)

Pančuchy (5 ks)

Sandále

Pevná nepremokavá obuv

Priedušnejšie tenisky

Gumáky

Čižmy na zimu

Športový úbor vo vrecúšku

Tričko s krátkym rukávom

Kraťasy alebo tepláky

Mikina

Ponožky

Cvičky či tenisky s bielou podrážkou