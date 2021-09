Na toto všetko sa môžu tešiť všetci, ktorí zavítajú na výstavu Ašota Haasa a spoločnosti KVANT RESONANCE OF LIGHT do bratislavskej Incheby. Autor v 7 inštaláciách pracuje s viacerými princípmi, ktoré počítajú s divákom a jeho zásahmi. Vizuálno - interaktívna výstava svetového formátu je pre verejnosť otvorená od 17. novembra ako súčasť najväčšieho a najnavštevovanejšieho festivalu súčasného umenia na Slovensku Biela noc.

Ilustračné foto Zdroj: Ašot Haas

Dych berúca výstava, ktorá prepája svetlo, zvuk a objekt sa v bratislavskej Inchebe rozprestiera na rozlohe viac ako 2500 metrov štvorcových. Festival súčasného umenia na Biela noc trvá v Bratislave od 17. septembra do 3. októbra a dovtedy môžu návštevníci vidieť výstavu Ašota Haasa v čase od 14:00 do 24:00. Výstava RESONANCE OF LIGHT však ponechá brány Incheby otvorené pre verejnosť až do 17. novembra v čase od 14:00 do 19:00. Samozrejme v prípade, že to opatrenia v súvislosti s pandémiou koronavírusu dovolia. Priestory výstavy sú počas celej doby otvorenia pre verejnosť riadne odvetrávané. Vysoké stropy a priestranné miestnosti vytvárajú bezpečné podmienky pre všetkých divákov tak, aby si bez obáv mohli aj v pandemických časoch dopriať dávku kvalitného umenia.

Do areálu Incheby v bratislavskej časti Petržalka sa každý návštevník dostane MHD či vlastným autom. Okolo UFA po Viedenskej ceste prídete priamo do objektu Incheba, kde veľmi pohodlne a zadarmo zaparkujete. Veľkolepá výstava po úspešnej prezentácií vo Frankfurte nad Mohanom prináša slovenskému divákovi silný zážitok. Spojenie výtvarných diel realizovaných pomocou najmodernejších technológii a materiálov s prepojením svetla a zvuku určite osloví každého, kto dokáže oceniť súčasné umenie.

Ilustračné foto Zdroj: Ašot Haas

Svetovo známy umelec AŠOT HAAS je nositeľom prestížneho ocenenia Cena Galérie NOVA: Sklo 2007 a víťazom medzinárodného filmového festivalu IFF Bratislava 2006 v kategórii krátkometrážna tvorba za film "MOTHER WIT". So spoločnosťou KVANT získal 2. miesto na ILDA Awards/Prolight + Sound. Svoje diela prezentoval na početných slovenských a zahraničných výstavách v Európe, Ázii či USA.

Ašot Haas patrí k jedným z najúspešnejších autorov svojej generácie. Vo svojich nadčasových dielach spája reálny svet s virtuálnym prostredníctvom nových materiálov a technológií. Kľúčovým pre jeho tvorbu je narábanie s priestorom a jeho premenami, ktoré realizuje súbežne vo výtvarných oblastiach od maľby, grafiky, sochárstva, cez kybernetické a interaktívne umenie až po videoart.

Ilustračné foto Zdroj: Ašot Haas