Pocit luxusu, exkluzivity a výnimočnosti stojí na detailoch. To je fakt, ktorý potvrdí každý, kto má už niečo nacestované. Nestačí len ubytovať sa v peknom hoteli. Každý úsmev, spôsob, akým sa postarajú o vašu spokojnosť, rýchlosť riešenia vašich vyslovených aj nevyslovených požiadaviek – to je presne to, čo vás prepne do módu, v ktorom chcete počas dovolenky byť.

Tento cieľ dosiahnete aj na Slovensku. Hodinka cesty od hlavného mesta a o hodinku či dve viac zo vzdialenejších lokalít vás delí od prepychu, ktorý si môžete užívať s ďalšou pridanou hodnotou. Tú tvoria geotermálne pramene a vzácny peloid, ktorý je známy celosvetovo. Zrejme už viacerým z vás zapadajú jednotlivé dieliky skladačky do seba a viete, že hovoríme o piešťanskom Kúpeľnom ostrove a jeho secesnej perle - 5* hoteli Thermia Palace .

Po prejazde 148 m dlhým, najdlhším krytým mostom na Slovensku, ktorý je vrcholom funkcionalistickej architektúry sa z bežného života a každodennej reality presuniete na miesto, kde sa prostredie i ľudia postarajú o to, aby sa dni, ktoré tu strávite zapísali do vašich spomienok ako čas, keď ste zažili svoj súkromný raj.

Po červenom koberci, prosím!

Už vstup do jediného a prvého kúpeľného hotela, ktorý je súčasťou siete Ensana Health Spa Hotels vás príjemne prekvapí. Vaše kroky povedú po červenom koberci. Vzápätí sa vás ujme ochotný personál a vy pochopíte, že odteraz bude o vás špičkovo postarané.

Ako správneho bohéma a bonvivána vás okrem služieb bude baviť aj secesná estetika, leknové jazierka a hlas prekrásnych pávov, ktorí dotvárajú atmosféru kúpeľného parku. Uvoľneného ducha secesie si plnými dúškami vychutnáte doslova na každom kroku. Jej esenciu však nájdete najmä vo vychýrenej reštaurácii hotela Thermia Palace, ktorá prekvitá pod vedením scestovaného odborníka na svetové chute – gréckeho šéfkuchára Christosa Mousouroulisa. Minútky, ktoré budú predchádzať vášmu kulinárskemu zážitku môžete stráviť obdivovaním opulentného výhľadu do kúpeľného parku alebo Alfonsom Muchom na mieru vytvoreného obrazu, ktorý zdobí priečelie vstupu do reštaurácie.

Tento dar svetoznámeho umelca bol poďakovaním za uzdravenie jeho dcéry. Podľa legendy je jednou zo žien na obraze práve ona. Z reštaurácie sa plynule presuniete na izbu, kde sa zvalíte pod baldachýn na svojej luxusnej posteli a keď sa tak zatiaľ nestalo, teraz si to „yes!“ určite poviete.

To, ako využijete svoj oddychový čas v jednom z najluxusnejších hotelov Slovenska je absolútne na vás. Prijmite však tip na najvychytenejšie kúpeľné procedúry, ktoré môžete na vlastnej koži vyskúšať v secesnom kúpeľnom dome Irma. S hotelom Thermia Palace sa doslova drží za ruku a v papučkách a župane plynule prejdete priamo k zdroju zdravia z Piešťan. Keď ste si pred návštevou Piešťan nevedeli vysvetliť výjavy ako z exkluzívnych tureckých hammamov – pochopíte hneď, ako uvidíte kupolovitý strop a vitrážové okná Bahniska a Zrkadliska.

Z ďalších, viac ako 60 procedúr si môžete vyberať buď podľa vlastnej preferencie, alebo po konzultácii s kúpeľným lekárom. K celkovej regenerácii tela a ducha pridajte aj príjemné posedávanie v kaviarničkách, prechádzky v parku či bohatý kultúrny program . Všetko, čo chcete vedieť o možnostiach najluxusnejšie strávenej dovolenky na Slovensku sa dozviete na stránke thermiapalace.sk priamo tam si môžete pobyt v perle secesie na piešťanskom Kúpeľnom ostrove aj rezervovať.