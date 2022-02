„Ak sa chcete pustiť do rekonštrukcie národnej kultúrnej pamiatky

a zachovania kultúrneho dedičstva, je naozaj dôležité vyzbrojiť sa veľkou dávkou trpezlivosti, obklopiť sa schopnými ľuďmi a urobiť si výskumy. Archeologický, reštaurátorsky, architektonický... to vám napomôže, aby ste vytvorili postup, ktorý je pri rekonštrukcii veľmi dôležitý“, hovorí

Ing. Pavol Kozáčik, vlastník Kubínyiovskeho kaštieľa vo Vyšnom Kubíne

a od roku 2021 aj držiteľ ocenenia Kultúrna pamiatka roka – Fénix

v kategórii „špeciálna cena za výnimočný počin záchrany národnej kultúrnej pamiatky – za mimoriadny počin vlastníka pri obnove

a reštaurovaní a sprístupnenie národnej kultúrnej pamiatky pre verejnosť“. Vlastníkom kaštieľa sa stal v roku 2010 a ako na slovo vzatý odborník sa hneď po získaní pustil do obnovy zdecimovaného objektu,

s rozpadávajúcou sa strechou, statikou, maľbami z tereziánskeho obdobia zakrytými cementovými omietkami a s poriadne pohnutou históriou. Kubínyiovský kaštieľ začal svoj príbeh písať vďaka Beňadikovi Kubínyimu v 1. polovici 17. storočia. Ani on však netušil, že o desiatky rokov neskôr ich rodinné sídlo bude predmetom znárodnenia, areál kaštieľa poslúži roľníckemu družstvu a stane sa

z neho plemenárska stanica. Návrat kaštieľa do vlastníctva Kubínyiovcov v rámci reštitúcií so sebou teda doslova priniesol zápach starých štruktúr, ktoré však „vyvetral“ až tretí vlastník v poradí a dnes hrdý držiteľ ceny Kultúrna pamiatka roka – Fénix. Jej vyhlasovateľom je aj tento rok už po 15. krát Ministerstvo kultúry SR, spolu s Nadáciou SPP a partnermi súťaže SPP a RTVS.

Rok 2022 v znamení rekordného počtu obnovených pamiatok

Práve začiatok tohto roka so sebou priniesol uzávierku prihlášok do

15. ročníka súťaže Kultúrna pamiatka roka – Fénix, ktorá so sebou priniesla rekordný počet, 32 prihlásených národných kultúrnych pamiatok, ktoré boli zrekonštruované v rokoch 2020 a 2021. Všetky

v najbližších týždňoch čaká detailné posúdenie členmi odbornej poroty. Tá je zložená zo špičkových odborníkov z radov architektov, reštaurátorov, znalcov dejín, či zástupcov pamiatkových úradov

a odboru ochrany pamiatkového fondu MK SR, spolu so zástupcami partnerov a spoluorganizátorov súťaže, spoločnosti SPP a Nadácie SPP.

Už v marci sa vďaka nim verejnosť dozvie mená 12 nominovaných pamiatok, ktoré zabojujú o hlas odbornej verejnosti. Súčasťou súťaže je však aj hlasovanie verejnosti o najkrajšiu obnovenú pamiatku, ktoré bude spustené v marci na stránke www.kpr-fenix.sk. Víťaz verejného hlasovania získa cenu „Kultúrna pamiatka roka – Cena Nadácie SPP“. Slávnostné vyhlásenie víťazov je plánované na máj 2022. Laureáti

15. ročníka získajú osvedčenie o udelení ceny Kultúrna pamiatka roka – Fénix priamo z rúk ministerky kultúry SR, ale aj finančnú odmenu od generálneho partnera súťaže Nadácie SPP vo výške 10 000 eur. Víťaz verejného hlasovania získa cenu „Kultúrna pamiatka roka – Cena Nadácie SPP“. Slávnostné vyhlásenie víťazov je plánované na máj 2022 a hostiteľom udeľovania cien bude práve Kubínyiovský kaštieľ.

Napriek drine najkrajšie stavbárske roky

A aký odkaz má držiteľ ocenenia pre vlastníkov historických skvostov na Slovensku?

„Fénix nebol cieľ, bola to cesta. Cesta, ktorá trvala 10 rokov a výsledkom bolo ukončené dielo. Majiteľom kultúrnych pamiatok odporúčam jednu vec, stojí to za to, obrňte sa trpezlivosťou, láskou k histórii a uvidíte, že budete šťastní z výsledku tak, ako som šťastný ja. Fénix je dobrá súťaž, oplatí sa zabojovať, ale víťazom nie je len skutočný víťaz súťaže, víťazom sú všetci tí, ktorí niečo robia pre zachovanie kultúrneho dedičstva, ktoré je odkazom aj pre ďalšie generácie. Boli to moje najkrajšie stavbárske roky a odporúčam každému, kto má vzťah k histórii, nech si to vyskúša. Nech sa chopí šance, ak ju má a potom si poviete: „Malo to zmysel.“, uzatvára Pavol Kozáčik, majiteľ Kubínyiovskeho kaštieľa, ktorý je dnes nielen rodinným klenotom, ale aj svojským muzeálnym exponátom, keďže majiteľ ochotne a s láskou ponúka návštevníkom jedinečnú komentovanú prehliadku objektu.

Viac o pamiatkach, ktoré v minulosti povstali z popola zásluhou vytrvalosti, trpezlivosti a neúnavného úsilia ich nových majiteľov

a zaslúžia si naše ocenenie nájdete aj na stránke pamiatkaroka.spp.sk.