Súťaž vín z celého sveta sa tentokrát konala v Bordeaux 2.-5. marca 2023. Renomovaní degustátori z 25 krajín hodnotili 2 234 vzoriek z 38 krajín.



Pre vinohradníka a vinára Martina Pomfyho je súťaž odmenou za poctivú prácu a dôkazom, že kvalitu vo fľaši jednoducho poznať. Tak ako vlani, tak i tento rok Pomfyho vína neobišli naprázdno a degustátori udelili zlaté medaily trojici Pomfyho vín. Víno CABALI 2018 selection, CABERNET SAUVIGNON 2018 selection a TIME CAPSULE 2019 selection – toto je víťazné trio, na ktoré je právom hrdý.

Ilustračné foto Zdroj: Víno Pomfy

Vlani n ajúspešnejším slovenským vinohradníctvom a vinárstvom bolo práve Pomfy, ktoré si odnieslo 3 veľké zlaté, 3 zlaté a 2 strieborné medaily a historicky prvú trofej Prix VINOFED v kategórii červené suché víno za Cabernet Sauvignon Selection 2017. Toto víno získalo zo 100 bodov 96. „Bola to obrovská radosť, keď sme túto cenu preberali pre Martina Pomfyho a keď som k sebe pozvala všetkých slovenských degustátorov a 130- členná porota Vinalies tlieskala,“ povedala ambasádorka slovenských vín a jedna z hodnotiteliek súťaže Edita Ďurčová.



„Každý rok súťaže je veľmi individuálny. Veľakrát je to aj o šťastí, do akej komisie sa víno dostane. Niektoré komisie sú extrémne prísne a za celú degustáciu udelia 2-3 medaily. K hodnoteniu pristupujú veľmi zodpovedne a oceňujú iba tie vína, ktoré sú výnimočné. Iné komisie sú štedrejšie a každé víno, ktoré sa javí nadpriemerne pekné dostane zlato. Takáto komisia urobí šťastnejších viacerých producentov vína. Ak by sme chceli homogénne hodnotenie, musela by celú súťaž hodnotiť jedna komisia, čo je nereálne. Základ je ale to, že vína musia mať nadštandardnú kvalitu, aby ocenenia dostali,“ približuje Pomfy dianie zo samotnej súťaže.



Vína Pomfy, ktoré tento rok uspeli, podľa skúseného vinohradníka a vinára dokážu potešiť jednoduchšieho milovníka vína. Ale čo je dôležité, dokážu veľmi zaujať milovníkov vín, ktorí vyhľadávajú veľmi hodnotné vína, ktoré sú bez problémov porovnateľné s cenovo náročnejšími vínami zo sveta.



„Vína sú plné, extraktívne, s veľkým potenciálom na viacročné vyzrievanie, čiže vhodné na archiváciu, aby ukázali svoje kvality aj o 10 a viac rokov neskôr. Naše vína sú absolútne prírodné, bez použitia kvasiniek, tanínov, sú na nízkej síre a majú nízky obsah histamínu. Vína sú zamatové, hladké, harmonické, ovocné, so zaujímavou tanínovou textúrou,“ približuje vlastnosti „zlatých“ vín Pomfy.

Ilustračné foto Zdroj: Víno Pomfy

Vinár je presvedčený, že vďaka patrí v prvom rade viniciam, kde sa zrodilo hrozno. Žiadna technológia podľa neho neurobí víno väčším, ako ho predurčí stará vinica a dobrý ročník. „Ďalšia vďačnosť, nechcem povedať, že je na druhom mieste, lebo ťažko sa robí poradie, patrí všetkým našim kolegom vo viniciach a vo vinárstve. Je to veľmi o ľuďoch a o tom, ako sa víno vyrába,“ dodáva.



Víno sa dá vyrábať buď prírodným spôsobom, alebo za pomoci enologických prípravkov, kedy víno „klame telom“. Ak sa pestuje hrozno v ekologickom režime, vo viniciach položených na najlepších polohách, je to o ekonomicky náročnom dopestovaní hrozna. Potom nedáva zmysel používať enologické prípravky a vyrábať technické vína. „Veľká vďaka našim pivničným majstrom za veľmi osobitý a odborný prístup,“ hovorí Pomfy.



Tento rok do súťaže vinárstvo Pomfy poslalo menej vín ako vlani. Nemali k dispozícii ďalšie vína, ktoré by boli v termíne zasielania vzoriek v stave vhodnom na degustovanie. Selection línia vín Pomfy znamená aj to, že nie je dostupná v každom ročníku. „Ročník 2020 bol priemerný, mali sme výpadok vo výrobe prémiových vín línie selection. Minulý rok sme posielali biele vína z ročníka 2019. Teraz sa ešte len začínajú ukazovať vína ročníka 2021, ktoré budú vhodné poslať na súťaž až budúci rok. Vína vyrábať prírodne znamená aj to, že vína sa zhodnocujú minimálne rok vo fľaši, kým začnú byť pitné. Čo sa týka červených vín, v poslednom roku 2022 sme mali extrémny záujem a dosť vín sme vypredali. Musím priznať, že ak som chcel aspoň niečo na súťaž poslať, musel som poslať vzorky, ktoré mali ísť až budúci rok,“ opisuje situáciu Pomfy.



Napriek významným úspechom, Pomfy pokračuje za ďalšími cieľmi. Jeho cieľom je postupne dobudovať vinice situované v najlepších lokalitách, postaviť vinárstvo, vybudovať prezentačnú miestnosť vo vinárstve, ale aj vo viacerých viniciach a postupne to celé preklopiť na ďalšiu generáciu. Tým sa podľa neho konečne začne tvoriť tradícia.



Okrem toho má ambície exportovať vína aj milovníkom vína za hranice Európy do Brazílie, či na Kubu. „Nezabúdam a veľmi si vážim milovníkov vína doma na Slovensku. Domáci milovník vína ostane vždy na prvom mieste,“ uzatvára Martin Pomfy.

Ilustračné foto Zdroj: Víno Pomfy

Červené víno od Pomfyho rúca mýty. Jeho kvalita je svetová