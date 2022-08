EYOF v Banskej Bystrici odhalil skvelé športové talenty. Popri tom však organizátori dbali na udržateľnosť podujatia a návštevníkom poskytli možnosti, ako byť aj vo verejnom priestore ekologický a ohľaduplný k planéte.

EYOF 2022 sa konal posledný júlový týždeň v Banskej Bystrici a okolitých mestách za účasti 2 300 športovcov zo 48 európskych krajín. Udalosť zastrešovalo viac ako tisíc dobrovoľníkov, zúčastnilo sa jej takmer 7 800 akreditovaných osôb a tisícky návštevníkov. Organizátori museli počas príprav myslieť na množstvo úloh, aby zážitok zo športu nepokazili iné okolnosti ako napríklad neporiadok z pohodených odpadkov.

Po skončení festivalu usporiadatelia skonštatovali, že sa dokázali vysporiadať s veľkou záťažou pre životné prostredie a zvládli skúšku „udržateľnej zodpovednosti“. Počas tohto multišportového podujatia sa o čistotu a udržateľnosť starala spoločnosť Marius Pedersen , ktorej túto úlohu zverili do rúk organizátori.

Tak, ako sa športovec stavia zodpovedne k príprave pred športovým výkonom, tak by sa mal každý človek správať k planéte a k životnému prostrediu. Nielen jednotlivec, ale aj organizátor takto veľkej udalosti musí myslieť na dôsledky svojej činnosti. No a keďže sa olympijského festivalu zúčastnili tisíce ľudí, ktorí spotrebovali množstvo jedla, nápojov a použili rôzne obaly a materiály počas svojej prítomnosti, z ktorých vznikol odpad, bolo potrebné myslieť na efektívne a udržateľné riešenie.

Ilustračné foto Zdroj: Marius Pedersen

Marius Pedersen počas podujatia EYOF vyzbieral 26,14 ton komunálneho odpadu, 1,73 ton papiera a kartónu, 0,89 tony plastov a 15,49 ton biologicky rozložiteľného a kuchynského odpadu (BRKO). Spolu to predstavuje 44,25 ton odpadov. „Tieto čísla hovoria o tom, akú záťaž predstavuje pre životné prostredie i taká pekná udalosť ako je športový festival,“ hovorí regionálna riaditeľka Marius Pedersen z Banskej Bystrice Marianna Klobušická.

„Realizácia EYOF v Banskej Bystrici mala svoje špecifiká (priestorové, dispozičné aj ľudské) a príprava takéhoto medzinárodného podujatia je veľkou výzvou pre organizátora z každej stránky – materiálnej, technickej, energetickej i personálnej a pod., a práve preto sme veľmi vďační, že napriek mnohým obštrukciám sme sa o udržateľnejšie riešenia pokúšali, hľadali sme zelenšie možnosti a nakoniec sme aspoň časť z nich aj realizovali a udržateľnosť sa stala počas mesiacov príprav i jazykovou výbavou mnohých členov organizačného výboru, čo je – pevne verím – dobrá štartovacia línia aj pre budúce podujatia,“ uviedla riaditeľka EYOF pre udržateľné projekty Zuzana Moravčíková.

Odpadová spoločnosť Marius Pedersen poskytla na toto významné medzinárodné športové podujatie tisíc zberných nádob rôznych rozmerov, 30-tisíc farebných vriec na triedený odpad ako aj 50 nádob na zálohované obaly.

Čísla o počte vyzbieraných odpadov hovoria jasnou rečou. Komunálneho odpadu bolo najviac, no na mieste je otázka, či každý spotrebiteľ zodpovedne hodil odpad do toho správneho koša. Pravdou zostáva, že EYOF v spolupráci so spoločnosťou Marius Pedersen zvládli aj tak náročnú výzvu akou je práve nakladanie s odpadmi počas verejných podujatí. Spoločne sa zhodujú na tom, že Slovensko sa v tomto prípade ukázalo pred zahraničnými účastníkmi festivalu ako príkladná a zodpovedná krajina, ktorá myslí na udržateľnosť sveta.