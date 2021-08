Populárny hudobník nám povedal, čo dopĺňa vo svojom jedálničku a aké sú jeho rituály, ktoré ho udržujú v dobrej kondícii. Ako sa o seba má starať muž 21.storočia a čo by odporučil pre zachovanie si dobrého zdravia v aktuálnej dobe, sa dozviete v krátkom rozhovore.

1. Ako hudobník a komik sa o seba musíte starať a byť fit pri výkone vašej profesie, dodržiavate určité zásady alebo rituály v rámci vášho zdravého životného štýlu?

V rámci môjho fungovania mám isté rituály, ktoré sa snažím dodržiavať. Každé ráno chcem vypiť čo najviac čistej vody, aby ma to prebralo. Aj keď na ňu práve nemám chuť, snažím sa ju do seba natlačiť! Po teplej sprche sa otužujem v studenej sprche najmenej 3 minúty. Čo sa týka môjho stravovania, mal som isté resty, snažím sa dodržiavať 5 hodinový rozdiel medzi jedlami. Hlavne medzi raňajkami, obedom a večerou. Inak mám bežné rituály ako každý. Aj mne sa stane, že som si zabudol umyť zuby a umyjem si ich až o 11. A nezabúdam samozrejme dopĺňať v doobedných hodinách kolagén.

2. Začal ste užívať produkty od ZEEN, aké sú vaše najobľúbenejšie ?

Užívam kolagén od ZEEN, najviac mi chutí ochutený zlatý Zeen Collagen. Keď som ho ukázal mojim kamarátom a priateľom, chceli ho hneď ochutnať. Jeho najväčšia nevýhoda je, že sa mi rýchlo míňa!(haha). Všetci moji známi, ktorí sú u mňa na návšteve mi ho rozoberú a mne potom neostane nič a musím si ho opäť doplniť! Som s ním veľmi spokojný, oceňujem príjemnú citrónovú príchuť a to, že je sladený stéviou.

3. Cítite určité zmeny na vašom vzhľade alebo zdraví po užívaní kolagénu?

Aj keď sa to nezdá aj vás hudobníkov trápia zdravotné neduhy ako to v tomto prípade riešite?

Nás hudobníkov trápia hlavne problémy s hlasivkami, preto sa snažím dodržiavať istým spôsobom nejaký ten hlasový kľud a taktiež existujú cviky na to, aby sme mali stále hlasivky napäté a v pohode. Všimol som si, že pružnosť mojej pokožky je omnoho lepšia, robí mi to veľkú radosť. Osobne som kolagén neužíval, až potom ako sme naviazali spoluprácu so značkou Zeen by Roal som sa začal o kolagén viac zaujímať a jeho prospešné účinky na mňa veľmi pozitívne zapôsobili. Zbieral som si informácie aj od iných, táto značka ma však zaujala najviac. Keďže kolagén prakticky všade v tele v každej bunke, pozorujem pozitívne účinky na celé moje telo.

4. Je pre vás zdravý životný štýl podstatný? Preferujete skôr zdravšiu životosprávu a šport alebo máte v tomto nejaké resty?

Zdravý životný štýl považujem za takú pomyselnú ,,kalokagatiu“ ,keď je človek pekný ,,zvnútra“ tak by mal byť ,,pekný“ aj navonok. Pekný človek pre mňa znamená človek sršiaci životom, ktorý ma iskru. Myslím, že správna životospráva súvisí aj s tým obrábaním si duchovného ,,poľa“ v hlave. Ako náhle je hlava v poriadku, tak telo sa samé zrovná. Riadim, sa teda skôr tým, mať v poriadku svoju myseľ. A potom sa to odrazí aj na mojom tele. Najhoršie čo je, keď vám niečo je, je si otvoriť ,,doktora Google“ a tam hľadať dôvody vášho neduhu, ktorý nás trápi. Preto by sme mali žiť tak, aby sme sa starali sami o seba dostatočne. Aby sme sa v starobe o seba nemuseli báť, čo s nami bude. Z času na čas si myslím, že neuškodí ak si vyhodíme z kopýtka. Po 40-tke už ale skôr ocením viac pohár kolagénu ako pohárik alkoholu.(haha)

5. Máte pocit, že ľudia teraz viac dbajú o svoje zdravie ako kedysi? Čo pre vás znamená byť zdravý?

Myslím si, že ľudia dbajú skôr o svoje zdravie menej, pretože sa zľakli aktuálnej doby a konzumujú všetko možné, aby sa utvrdili pocitom, že niečo pre seba robia. Patrím medzi prípady tejto doby, ktorá mi ukázala, že je rozumnejšie žiť skromnejšie, ale skromnejšie neznamená, žeby som si neplnil svoje sny. Myslím, že zdravý život človek nepotrebuje až tak veľa k životu. Uvedomil som si, že keď máme dobré vzťahy s ľuďmi v našom živote, máme aj dobrý život a preto je nutné, starať sa dostatočne o samého seba. Vytvárať si sieť ľudí, ktorí nemusia premýšľať nad tým či žijú zdravo, lebo žiť zdravo, je jedna z našich súčastí našej existencie.

