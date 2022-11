Príbeh Lucie a jej Simonka:

„Simonko mal od malička problémy so zápalmi močových ciest. Keď nastúpil do škôlky, zdržiaval cikanie, pretože mal ostych pred inými deťmi v tých otvorených záchodíkoch. Trikrát za dva roky sme skončili v nemocnici so zápalom obličiek. Vždy som s ním bola hospitalizovaná aj ja, tak sme to celkom dobre zvládli.

Avšak na našej izbe bolo o čosi staršie dievčatko, ktorého mama musela pracovať a nemohla byť s ním. Hovorila, že zamestnávateľ by ju vyhodil z práce, keby počas tých dní vypadla. Chodila za dcérkou aspoň po večeroch, ale samozrejme, dievčatko bolo smutné a malo strach. Bolo mi jej veľmi ľúto, rovnako ako mamy, tak som sa ju snažila trochu rozveseliť. To som ešte netušila, že sa to raz stane aj mne.

Pre opakované infekcie Simonka poslali na podrobnejšie vyšetrenia a pri jednom z nich zistili, že má reflux močových ciest – moč z mechúra sa mu vracal až do obličiek, a preto vznikali zápaly. Pomohol si k tomu aj zadržiavaním. Riešenie bolo v malom zákroku, ale v anestézii. Objednali ho na hospitalizáciu, avšak mne povedali, že už je dosť starý na to, aby to v nemocnici zvládol sám – mal sedem rokov. Navyše vraj nemali pre mňa miesto. Samozrejme, chodila som za ním stále, dovolili mi byť s ním aj dopoludnia, mimo návštevných hodín.

Najhoršie bolo, že v deň D som nevedela, o koľkej presne ho zoberú na zákrok. Napriek dohode mi to nikto ani nedal vedieť. Vraj nastala zmena programu a brali ho skôr, tak ma nestíhali zavolať. Keď som za ním prišla, práve bol na sále. Aspoň, že som to stihla. Avšak jeho otázka, ktorú sa ma spýtal keď sa prebral ma bolí dodnes: Mama a prečo si tu nebola, keď ma brali preč? Si mi sľúbila, že budeš pri mne, keď ma pôjdu operovať. Vieš, ako som sa bál! Viem, že sú aj horšie zážitky, ale zovrelo mi srdce, keď to povedal a vždy, keď to pripomenie,“ porozprávala nám o svojom zážitku mama Lucia. Vtedy ani netušila, aké majú deti a ich rodičia práva v nemocnici, automaticky sa zariadila podľa toho, čo jej povedali sestričky. Dnes by to však už riešila ináč.

Práva vždy patria slabším

Práva patria vždy tým slabším. Ubolené deti nerozumejú tomu, čo sa okolo nich deje a ak nemajú pri sebe rodiča, musia dôverovať ľuďom, ktorých nepoznajú. To nie je vždy najľahšie. To, že vy ako rodič poznáte svoje práva i práva dieťaťa a viete ich používať neznamená, že sa oslabí autorita zdravotníckych pracovníkov – lekárov a lekárok. Naopak, na úspešnú liečbu je nevyhnutné vzájomné porozumenie, rešpekt a spolupráca.

Aké práva majú na Slovensku hospitalizované deti?

Pre choré dieťa je nevyhnutná podpora najbližších, teda najčastejšie blízkosť mamičky. Preto sa vopred informujte o možnosti hospitalizácie spolu s dieťatkom. Podľa charty práv hospitalizovaných detí z roku 1988 má dieťa právo vždy mať pri sebe svojho rodiča alebo iného blízkeho človeka. Neraz je dokonca prítomnosť rodiča v nemocnici nevyhnutná.

Viac o vašich právach a o tom, či budete platiť za hospitalizáciu s dieťaťom sa dočítate v e-booku SPRIEVODCA PRÁVAMI PACIENTOV na ceste k úcte a rešpektu: Práva hospitalizovaných detí z dielne Občianskeho združenia SLOVENSKÝ PACIENT.

V tejto elektronickej knihe nájdete ďalšie cenné informácie:

Čo všetko obsahuje Charta práv hospitalizovaných detí?

7 vecí, na ktoré nesmiete zabudnúť, keď vaše dieťa musí zostať v nemocnici

Ako komunikovať s lekárom pri hospitalizácii dieťaťa?

Ako podporiť dieťa v nemocnici?

e-book si môžete stiahnuť zadarmo TU:

https://pacientskakniznica.sk/produkt/prava-hospitalizovanych-deti/

Konečne zrozumiteľné informácie

„V Občianskom združení SLOVENSKÝ PACIENT si dlhodobo uvedomujeme, že je potrebné s pacientmi komunikovať tak, aby nielen informáciám rozumeli, ale hlavne, aby ich vedeli v konkrétnych situáciách využiť. O to citlivejšia je téma práv chorých či hospitalizovaných detí a ich rodičov. Našou úlohou je v rámci projektu SPRIEVODCA PRÁVAMI PACIENTOV pomôcť všetkým pacientom, a to i najmenším a ich rodičom, stať sa prirodzenou, ale najmä dôstojnou súčasťou zdravotnej starostlivosti,“ objasňuje poslanie projektu Radoslav Herda, predseda občianskeho združenia SLOVENSKÝ PACIENT.

„V rámci tohto projektu sme pripravili viacero brožúr, ktoré vás v zjednodušenej a prijateľnej forme oboznámia s vašimi právami. Nájdete v nich aj návody na riešenie najčastejších problémových situácií,“ dopĺňa predseda občianskeho združenia.

Elektronické knihy OZ SLOVENSKÝ PACIENT nájdete na stránke https://pacientskakniznica.sk/ .