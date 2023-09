Prázdniny sú fantastická príležitosť ako si užiť spoločný čas so svojou rodinou. Avšak len málo z pracujúcich rodičov si môže dopriať 2 mesiace dovolenky a venovať sa svojim prázdninujúcim deťom naplno. Nezastupiteľnú úlohu spoľahlivých animátorov a milujúcich opatrovníkov často preberajú starí rodičia. Zaslúžia si za to poďakovanie!

Ako rodičia viete, že starostlivosť o školopovinné deti vie byť náročná. Obzvlášť, nazvime to zaujímavé obdobie začína prvým júlom. Rodičia sa musia okrem svojich bežných rolí a povinností prevteliť aj do úlohy veľmi efektívneho „traffic managera“, ktorý zosúladí záľuby a túžby jedného či viacerých detí so svojim pracovným kalendárom k spokojnosti všetkých zúčastnených.



Časť letných prázdnin pokryje príjemná spoločná dovolenka, staršie deti si vychutnajú letné tábory, alternatívou sú i denné tábory, ktoré dobre zvládajú aj mladšie deti no podtrhnuté a sčítané to všetko dá celkom zabrať rodinnému rozpočtu. Keď máte to šťastie, že vaši rodičia sú ešte natoľko aktívni a ochotní spríjemniť časť prázdnin vašim deťom a v konečnom dôsledku odobrať trochu z rodičovských starostí aj vám, odmeňte sa im.

Ilustračné foto Zdroj: Kúpele Piešťany

Áno, potrebné to nie je, sú predsa radi so svojimi vnúčatami aj dlhšie, než len dve hodinky na nedeľnom obede či počas víkendu. No myslite aj na to, že investovať do ich dobrého zdravia a kondície prinesie úľavu od bolestí a ťažkostí, ktoré prichádzajú s vekom im a vám to prinesie ďalšie prázdniny či víkendy, kedy si budete môcť vydýchnuť a zveriť svoje dieťa do starostlivosti babky a dedka.

Zdravie je najkrajší darček

Zmeniť prostredie a odpútať sa od svojich rutinných aktivít nepôsobí blahodarne len na ľudí v aktívnom pracovnom veku. Verte, výborne to padne aj vašim rodičom, ktorým patrí vďaka bez ohľadu na to, či vám opatrovali deti cez prázdniny alebo nie. Venujte im darček, ktorý pohladí ich srdce, osvieži dušu a v hlavnej úlohe navyše zlepší ich zdravie a celkovú kondíciu. Minerálna voda a bahno v Piešťanoch sú vzácne prírodné zdroje, ktoré si získali dobré meno v celosvetovom meradle. Kúpele Piešťany, ktoré sú členom skupiny Ensana Health Spa Hotels ponúkajú nezabudnuteľné pobyty s pozitívnym vplyvom na pohybový a neurologický aparát.

Ilustračné foto Zdroj: Kúpele Piešťany

Rezervujte pobyt na malebnom Kúpeľnom ostrove svojim rodičom

Okrem krásneho prostredia Kúpeľného ostrova kúpele ponúkajú aj rôzne štandardy ubytovania. V kvalite, službách a ponúkanom komforte je výbornou voľbou 4* kúpeľný hotel Esplanade, no keď chcete dopriať svojim rodičom ozajstný luxus, neváhajte s objednaním pobytu v 5* secesnom hoteli Thermia Palace. O procedúry so svetoznámou piešťanskou liečivou vodou a unikátnym bahnom – peloidom sa postará tím profesionálov v kúpeľnom dome Irma, kúpeľnom komplexe Napoleon a tiež v Balnea Health Spa – najväčšom stredoeurópskom balneologickom centre.

Ilustračné foto Zdroj: Kúpele Piešťany

Vyberať môžete z pobytových balíčkov, ktoré nájdete priamo na stránke www.ensanahotels.com/sk podľa toho, aký typ pobytu by vašich rodičov najviac potešil. Aj víkend so 100% starostlivosťou, liečebnými procedúrami, vynikajúcim servisom a krásnym prostredím vie spraviť malý zázrak. Dobrým tipom je načasovať pobyt na obdobie, keď sa priamo na Kúpeľnom ostrove koná jedno z mnohých hodnotných kultúrnych podujatí alebo na víkend, keď niektorým z tradičných podujatí ožíva samotné mesto Piešťany. Ich kalendár nájdete tiež priamo na stránke kúpeľov. Až do októbra zahŕňajú všetky pobyty vo svoje cene aj vstupenku na výstavu Alfonsa Muchu s názvom Kvetinové svety. Veľké ďakujem rodičom môže z vašej strany tentokrát odznieť originálne.