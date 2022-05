Vychutnajte si bohatú ponuku májových noviniek na veľkom plátne aj v špeciálnych formátoch SUPERSCREEN a 4DX s obľúbenou Pepsi, voňavým popcornom, či nachos. Stačí si len vybrať z bohatej májovej ponuky v kinách Cinema City.

Zdroj: Cinema City

Máj odštartuje na veľkých plátnách slovenská romantická komédia Láska hory prenáša . Dej filmu sa odohráva počas svadobného dňa nevesty Alex, ktorej sa jej veľký deň rúca priamo pred očami. Jej neurotická matka kontroluje každý jej krok, paranoidný otčim odhaľuje zločin, ktorý sa nestal, a biologický otec, bohémsky majiteľ tatranského hotela, v ktorom sa svadba odohráva, je zodpovedný za nezvestnosť ženícha. Chaos v horskom hoteli využíva sympatický inštruktor lyžovania, ktorý sa za pomoci hotelovej hosťky Kláry púšťa do dobrodružnej prípravy toho najkrajšieho rande. Ako skončí tento príbeh si budete môcť pozrieť vo všetkých kinách Cinema City od 5. mája.

Zdroj: Cinema City

V máji sa nezabudlo ani na malých divákov. Tí sa budú môcť začiatkom mája tešiť na príbeh, kde veľký sen začína malou iskrou. Animovaný film Nezlomná, v ktorom sa Georgia už ako malé dievča túžila stať hasičkou, rovnako ako jej otec. V New Yorku, v roku 1920, sa stať hasičom môžu ale iba muži. Keď však všetci hasiči začnú miznúť bez stopy pri hasení požiarov v divadlách na Broadway, Georgia uvidí skvelú príležitosť. V prestrojení za chlapca sa prihlási k dobrovoľným hasičom, aby ukázala, čo všetko sa v nej skrýva. Ako dopadne príbeh Georgie si budete môcť pozrieť od 5. mája vo všetkých kinách Cinema City.

Zdroj: Cinema City

V novom filme od Marvel Studios „ Doctor Strange v mnohovesmíre šialenstva “ MCU odomyká multiverzum a posúva jeho hranice ďalej ako kedykoľvek predtým. Vydajte sa na cestu do neznáma s Doctorom Strangeom, ktorý s pomocou mystických spojencov starých aj nových prechádza mysľou a nebezpečnými alternatívnymi realitami Mnohovesmíru, aby sa postavil tajomnému novému protivníkovi. Ako dopadne Doctor Strange v mnohovesmíre šialenstva sa dozviete od 5. mája vo všetkých kinách Cinema City. Film si môžete navyše vychutnať aj v obľúbených formátoch - SUPERSCREEN alebo sa ponoriť do deja filmu a stať sa súčasťou príbehu v 4DX v Cinema City Aupark.

Zdroj: Cinema City

Aj v máji si budú môcť dámy užiť svoj večer na Ladies Movie Night, tentokrát s predpremiérou filmu Čo sme komu všetci urobili ? Claude a Marie Verneuilovci v prvom filme vydali štvrtú dcéru a v druhom úspešne udržali všetky svoje dcéry a ich rodiny vo Francúzsku. A práve keď sa im podarilo presvedčiť ich, aby neodchádzali, nečakali, že všetci skončia v ich malebnom Chinone, viac-menej vždy menej vždy na krku. Dcéry a ich rodiny sa im chcú odvďačiť za ich starostlivosť a využívajú skutočnosť, že Claude a Marie oslavujú štyridsať rokov spoločného života. Začnú pre nich pripravovať veľkú oslavu v ich rodinnom dome, a pretože to musí byť veľká oslava, pozvú do Francúzska aj ich rodičov. Claude a Marie budú musieť pod svojou strechou privítať rodičov svojich zaťov Rachida, Davida, Chao a Charlesa. Toto „rodinné“ stretnutie sľubuje, že bude veľmi bohaté na udalosti. Stačí, že tieto rodiny pochádzajú z celého sveta a rozhodne ich nespája rovnaká viera. Nechajte sa prekvapiť a predovšetkým pobaviť od 17. mája vo všetkých kinách Cinema City.

Zdroj: Cinema City

Animovaný film TVOJAZEM, rozpráva príbeh desaťročného chlapa Rikiho utekajúceho z domu za záhadným núdzovým signálom, ktorý vysiela lesklý kameň. Zdá sa, že podivný artefakt má vlastnú myseľ, a tak Rikiho zavedie do úchvatného paralelného sveta „Tvojazem“, kde sa po zlatých púšťach potulujú úžasné stroje, rozpravajú sa opice a havrany a veda pokojne koexistuje s prírodou. Žiarivý kameň sa spojí s Rikim tým, že sa ukryje v jeho srdci a požiada ho o ochranu. Zdá sa, že každý v Tvojazemi túži získať tento poklad, pretože je jadrom moci a jeho vlastníctvo dáva veľký vplyv. S kým by sa mal Riki podeliť o svoje tajomstvo? So svojou novou drzou priateľkou Emmou? Alebo s nikým? Komu môže dôverovať? Sprevádzame Rikiho na jeho očarujúcej dobrodružnej ceste plnej nebezpečenstiev, nástrah a humoru, aby sa kameň, nazývaný aj Srdce veže, vrátil do svojho „hniezda“. Je to jediný spôsob, ako sa Rikimu podarí dostať späť domov a zachrániť si vlastné srdce. Ako nakoniec dopadne Rikiho dobrodružná cesta sa dozviete od 26. mája vo všetkých kinách Cinema City.

Zdroj: Cinema City

V máji príde na veľké plátna Tom Cruise s akčnou drámou Top Gun: Maverick. Viac než 30 rokov v službe. Pochvaly. Vyznamenania. Jediný, kto za posledných 40 rokov zostrelil tri nepriateľské lietadlá. Napriek tomu ho nikdy nepovýšili. Prečo? Pretože Maverick. Rebel, ktorý počúva len sám seba. Aj napriek tomu dostane ponuku stať sa inštruktorom elitných pilotov stíhačiek v programe Top Gun, ktorých má pripraviť na úlohu spadajúcu do kategórie Mission Impossible. Okrem tejto misie bude musieť Maverick zvládnuť ďalšiu náročnú súkromnú misiu. Jedným z pilotov, ktorých má pripraviť na akciu je Bradley Bradshaw (Miles Teller), syn jeho priateľa a navigátora Goosea. Znalci prvého Top Gunu, vedia, že Goose zahynul, keď sa neúspešne katapultoval z neovládateľnej stíhačky, ktorú pilotoval práve Maverick. A jeho syn ho obviňuje zo smrti svojho otca. Maverick za žiadnu cenu nechce, aby Bradleyho postihol rovnaký osud ako jeho otca. Pritom si uvedomuje, že šanca, že jeden z pilotov plánovanú leteckú operáciu neprežije, nie je vôbec malá. Ako skončí pokračovanie príbehu elitných pilotov stíhačiek v programe Top Gun sa dozviete od 26. mája vo všetkých kinách Cinema City.

Zdroj: Cinema City

Najlepšia režisérka, najlepší herci... najlepší nápad? Penélope Cruz, Antonio Banderas a Oscar Martínez spolu natočili Film roka. Penélope Cruz sa predstaví ako slávna a excentrická režisérka, ktorá dostala úlohu nakrútiť zaručene najlepší film všetkých čias. Má neobmedzený rozpočet a veľké umelecké ambície, avšak tou najväčšou výzvou pre ňu bude skrotiť dvoch hercov v hlavných úlohách. Antonio Banderas ako slávna, egocentrická filmová hviezda a Oscar Martinez ako prehnane umelecký charakterový herec sa totiž navzájom nemôžu vystáť. Všetci traja spolu tvoria filmovú zostavu snov s veľkým talentom a ešte väčším egom. Dokážu však spolu vydržať až do poslednej klapky bez toho, aby sa navzájom pozabíjali? Ak ste si mysleli, že filmári a filmové hviezdy sú neznesiteľné primadony, Film roka vám túto predstavu nevyvráti. Penélope Cruz, Antonio Banderas a Oscar Martínez si v tejto hravej a jemne bizarnej komédii strieľajú sami zo seba, zo svojich kolegov aj z celého filmové sveta. Snímka Film roka sa vlani predstavila na festivaloch v Toronte či v Benátkach a vďaka skvelým ohlasom kritikov aj filmovej verejnosti si na serveri Rotten Tomatoes drží fantastické hodnotenie 100 %. Film roka si budete môcť pozrieť vo všetkých kinách od 26. mája .