Iniciatíva na ochranu včiel

Faktory, ktoré spôsobujú, že včely celosvetovo ubúdajú sú rôzne od klimatických zmien až po agresívne hospodárenie. Dopady a dôsledky úhynu včelstva si uvedomujú aj v Nadácii REDOX, ktorá minulý týždeň otvorila najmenší servis na svete – pre včely. Funkčný včelí úľ je vernou replikou sídla spoločnosti REDOX v Lučenci, kde sa vykonáva servis komunálnej techniky a smetiarskych vozidiel. V nadácii REDOX, ktorá podporuje zodpovedný prístup k odpadom, ochranu životného prostredia a vytvára aktivity na podporu enviromentálneho povedomia verejnosti, sa rozhodli poukázať na vzácnosť včiel a ich ochranu. „Ochrana včiel je kľúčová téma budúcnosti. Včely na celom svete vymierajú alarmujúcou rýchlosťou. Rozhodli sme sa aj takýmto spôsobom včelám pomôcť, a poukázať na tému, ktorá bude v budúcnosti naberať na význame. Vytvárať priateľské podmienky pre včely je dôležité, pretože sú dôležitou súčasťou ekosystému mnohých rastlín.“, hovorí JUDr. Roman Malček, zakladateľ nadácie REDOX a majiteľ REDOX, s.r.o. Včely opeľujú mnoho plodín, ich vyhynutie by mohlo výrazne ovplyvniť poľnohospodársky priemysel po celom svete. Ekonomickú hodnotu, ktorú včely vyprodukujú, možno vyčísliť na 14,2 miliardy eur ročne, čo rozhodne prevyšuje hodnotu vyprodukovaného medu.

Najdôležitejší žijúci tvor na zemi

Earthwatch institute vyhlásil včely za najdôležitejší žijúci tvor na zemi. S prípadným vyhynutím včiel by zmizlo odhadom 80 percent kvitnúcich a iných kultivovaných druhov rastlín a poľnohospodárstvo by utrpelo vážne škody. Až 75 percent plodín, ktoré pestujeme je závislých na včelách. Zodpovednosť za záchranu životného prostredia máme my všetci, aj preto spoločnosť REDOX s.r.o. z Lučenca plánuje výsadbu kvetín atraktívnych pre včely v areáli spoločnosti. „Rozhodnutie začať s iniciatívou podpory a ochrany včiel bolo pre nás prirodzené. V podnikaní v odpadovom hospodárstve sa vždy zameriavame na dlhodobé projekty, ktoré prinášajú hodnotu pre zákazníka a rovnako aj pre životné prostredie. V nadácii REDOX pristupujeme k podpore nadačných aktivít rovnako. Pozeráme sa do budúcna na témy ochrany životného prostredia ako celok a včely v ňom majú zásadnú rolu“, dopĺňa JUDr. Roman Malček. Cieľom podnikateľskej činnosti REDOXu je fungovanie v podobnom pracovnom systéme, v akom fungujú včely. Usporiadaný systém s pevnými pravidlami, zásadami a konkrétnymi úlohami s jasne definovaným cieľom. Včely sú dokonalý príklad sebaobetovania pre spoločnosť. Chýba im sebecký egoizmus a nepreháňajú to s altruizmom. Včely sú spoločenstvom v ktorom aj kráľovná musí pracovať. Dokonca najviac zo všetkých.

O Nadácii REDOX:

Spoločnosť REDOX s.r.o. z pozície trhového lídra v dodávke komunálnej techniky v roku 2019 založila Nadáciu REDOX, ktorá sústreďuje všetky humanitné a dobročinné aktivity skupiny REDOX. Cieľom je podporovať aktivity orientované hlavne na oblasť ochrany životného prostredia, podporu zodpovedného prístupu k odpadom a zvýšenie enviromentálneho povedomia verejnosti.

Ilustračné foto. Zdroj: Nadácia Redox