Pokrok – slovo, ktoré najviac definuje to, čo chýba v našom zdravotníctve. Vďaka nemu existujú špičkové roboty a tie dokážu v spojení so zlatými rukami našich fyzioterapeutov veľké veci!

Mozgová príhoda si nevyberá a útočí na stále mladších ľudí. Keď mladý muž utrpel pred rokom ťažkú mozgovú príhodu, zostal ochrnutý na ľavú polovicu tela. Vystriedal niekoľko nemocníc, aj v zahraničí, dokonca v londýnskom zariadení, až kým sa ocitol v novej neuro rehabilitačnej klinike Levita v Lehniciach. „Až u nás sa postavil na nohy, po desiatich mesiacoch! Keď odchádzal, bol schopný urobiť samostatne 40 krokov,“ opisuje úžasný úspech Zoltán Kurucz, hlavný fyzioterapeut. V čom je to tajomstvo? „V kombinácii pokročilej robotickej terapie Lokomat a Andago. Sú to veľmi intenzívne opakované tréningy so spätnou väzbou, doplnené pohybovou terapiou“ Pacienti si pochvaľujú intenzívnu spoluprácu lekára a terapeuta, a špeciálne kombinácie klasického cvičenia, robotiky a fyzikálnej terapie. Tie vám v Levite ušijú „na mieru“, presne podľa vašich aktuálnych potrieb.

Metódy z budúcnosti potrebujeme už dnes!

Sám Zoltán bol spočiatku trošku skeptický a hovorieval - ruky sú ruky! „Ale dnes by som to už takto nepovedal, pretože prístroje sú v opakovaných pohyboch mnohokrát presnejšie a hlavne, neunaviteľné,“ prezrádza na margo jedinečného robotického vybavenia, ktoré majú ako jediní na Slovensku. Vo svojej praxi denne vidí ohromné výsledky neuro rehabilitácie. „Napríklad 14 ročná Rebeka, ktorá už tiež pochodila rôzne kliniky, ale až u nás v Lokomate spravila po prvýkrát 350 krokov! A bude chodiť celý rok, pretože toto ju posúva vpred a motivuje.

Keď hovoríme o spätnej väzbe, predstavte si monitor, na ktorom pacient vidí, presne čo robí, ako mu to ide a ako sa posúva. Lebo aj maličký pokrok je v tomto prípade veľká vec. „Je to nesmierne dôležitý motivačný faktor, ktorý využívame najmä pri deťoch. Štandardne sú už po piatich minútach v Lokomate nesústredné, unavené, no keď zapneme cielenú a zároveň zábavnú hru, vydržia aj hodinu. Pomocou softvéru dokážeme úplne precízne nastaviť terapiu, uznávam, že ja ako človek, nedokážem urobiť jeden pohyb rovnako precízne sto krát. Alebo hoci aj tisíckrát.“

Liečba najprirodzenejším spôsobom- pohybom

V Levite majú veľa detičiek s detskou mozgovou obrnou. Sú zameraní aj na ťažšie diagnózy s nádormi mozgu, stavy po autonehodách, cievnej mozgovej príhode, pacientov so sklerózou multiplex, s ALS, no takisto dali do poriadku klientov po dlhom kovide, ktorý u nich vyústil do ochrnutia a obrovskej únavy.

